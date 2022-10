Avohakkuu suojelualueen rajalla – Suvi Haapala tyrmistyi metsätöistä Hyyppärän Natura-alueella Somerolla

Vaalea hiirihaukka lyö pari kertaa siivillään ja liitää lounaaseen yli hakkuuaukean. Kannot kielivät yli satavuotiaasta harjumänniköstä. Seitsemän hehtaarin avohakkuu Hyyppärän Natura-alueella Somerolla hämmentää. Ely-keskus on hyväksynyt päätehakkuun, jonka reuna viistää luonnonsuojelualueen rajaa.

– Se voi ymmärrettävästi näyttää vähän oudolta, suunnittelija Risto Vilen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta myöntää.

Luonnossa liikkujat ottavat aiempaa hanakammin yhteyttä viranomaisiin kohdatessaan hakkuita Natura-alueilla. Yksi heistä on espoolainen Suvi Haapala, joka lähetti lokakuussa sähköpostia Someron kaupungille nähtyään tutun marjapaikan hakattuna Kaskistossa.

”Onko luonnonsuojelualueen koskemattomuus tarkistettu hakkuiden jälkeen ja kuka asian tarkastaa? Teenkö poliisille rikosilmoituksen mahdollisesta ympäristörikoksesta?” Haapala kirjoitti.

Itse hakkuu on laillinen, ja metsänomistaja on ilmoittanut siitä asianmukaisesti viranomaisille.

”Siinä oli vanhaa mäntymetsää, paksua sammalikkoa ja mustikkamättäitä. Nyt kaikki on vedetty matalaksi ja koko alue on menetetty.”

Natura 2000 -suojeluverkosto kattaa Hyyppärän harjualueesta Salossa ja Somerolla liki 2 500 hehtaaria. Suojelun perusteena on kaksitoista erilaista luontotyyppiä humuspitoisista lammista kasvipeitteisiin silikaattikallioihin.

Tutkijat kutsuvat Hyyppärän harjualuetta luonnon monimuotoisuuskeskittymäksi, jossa on tavattu runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Naturassa suojeltavien lajien listalle on nostettu liito-orava, kalkkisiemenkotilo, kiiltosirppisammal ja korpihohtosammal.

Varsinais-Suomen maakuntakaavassa Hyyppärän alue on merkitty arvokkaaksi harjualueeksi.

Hyyppärän laajat havumetsät ovat enimmäkseen talouskäytössä. ”Hakkuut rumentavat paikoin pahasti maisemaa”, Naturan tietolomakkeessa todetaan. Halkjärven rannalla neljäkymmentä vuotta mökkeillyt Suvi Haapala kokee, että hänenkin maisemansa on nyt tärvelty.

– Siinä oli vanhaa mäntymetsää, paksua sammalikkoa ja mustikkamättäitä. Nyt kaikki on vedetty matalaksi ja koko alue on menetetty, Haapala suree.

Maanomistajan on ilmoitettava hakkuuaikeistaan ennakkoon Metsäkeskukselle. Metsänkäyttöilmoitus pitää tehdä viimeistään kymmenen päivää ennen hakkuun aloittamista, ja se on voimassa kolme vuotta. Pieniä kotitarvehakkuita ei tarvitse ilmoittaa.

Suomen metsäkeskus saa yli 100 000 metsänkäyttöilmoitusta vuodessa. Tarkoitus on valvoa, etteivät aiotut hakkuut riko metsälakia, vesilakia, luonnonsuojelulakia, muinaismuistolakia tai kaavamääräyksiä.

Toukokuussa 2021 Metsäkeskus sai ilmoituksen 7,11 hehtaarin uudistushakkuusta pohjavesialueella Somerolla. Aukko äestettäisiin ja siihen kylvettäisiin mäntyä.

”Kuviolla ei ole erityisen tärkeää elinympäristöä”, ilmoituksessa todettiin.

Metsäkeskus toimitti tiedon Varsinais-Suomen ely-keskukseen. Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen ylitarkastaja Mia Laakso otti kantaa hakkuuaikeisiin viiden päivän päästä: ”Uudistuksen yhteydessä tulee käyttää vain kevyttä maanmuokkausta. Luonnonsuojelun osalta ei ole muuta lausuttavaa”.

Puunkorjuu Natura-alueella sai alkaa.

Avohakkuut Natura-alueilla ovat viime vuosina nostattaneet hälyä eri puolilla Suomea. Niistä on arvosteltu sekä metsäyhtiöitä että Metsähallitusta.

– Kaikki toimenpiteet eivät ole Natura-alueella kiellettyjä. Ely-keskus arvioi aina tapauskohtaisesti, heikentävätkö suunnitellut toimenpiteet alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja merkittävästi, ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta korostaa.

Ely-keskuksen mukaan seitsemän hehtaarin harjumetsän hakkuu Karaten luonnonsuojelualueen kupeessa ei ole todennäköisesti merkittävästi heikentänyt niitä luontoarvoja, jotka alueelle on määritelty. Päätehakkuu ei myöskään ole vastoin maa-aineslakia, johon suojelu siinä kohtaa perustuu.

– Aika harvoin on tilanteita, joissa hakkuut harjumetsässä pitäisi kieltää kokonaan, Uljas toteaa.

Harjumetsät on ainoa luontodirektiivin luontotyyppi, jolla metsätaloustoimet ovat suunnitellusti olleet sallittuja Natura-alueillakin. Suojelun perusteet on silloinkin toki turvattava.

Retkeilijät, marjastajat, sienestäjät ja muut luonnossa kulkijat ilmoittavat kuitenkin havainnoistaan ja epäilyksistään entistä herkemmin ely-keskukselle.

– Saamme joitakin yhteydenottoja vuodessa, luonnonsuojeluyksikön päällikkö Olli Mattila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta muotoilee.

Ely-keskus aikoo käydä paikan päällä tarkastamassa, onko metsäkoneen harvesteripää mahdollisesti käynyt suojelualueen puolella niin kuin Haapala epäilee.

”Metsänomistaja päättää, millaisia toimenpiteitä hän laillisesti metsässään tekee.”

Metsänhoitoyhdistys Salometsä toimii Salon, Someron, Marttilan, Tarvasjoen ja Karinaisten alueella. Yhdistyksellä on nelisentuhatta jäsentä, jotka omistavat metsää yhteensä 105 000 hehtaaria.

– Naturan luontoarvot on päätetty 1990-luvun lopulla, ja niiden mukaan mennään. Metsänomistaja päättää, millaisia toimenpiteitä hän laillisesti metsässään tekee, Salometsän puheenjohtaja Heikki Sariola muistuttaa.

Sariola sanoo ymmärtävänsä mökkiläisiä ja rajanaapureita, joiden maisemaa hakkuut muuttavat. Sariola kuitenkin kokee, että metsänomistajia syyllistetään eivätkä he saa metsäkeskustelussa ääntään kuuluviin.

Heikki Sariola omistaa Karaten 5,9 hehtaarin yksityisen luonnonsuojelualueen, ja hän on yhteistyössä ely-keskuksen kanssa tehnyt lammella luonnonhoitotöitä. Tukkeutunutta purouomaa on avattu käsityönä niin, että muun muassa korpihohtosammalen kasvupaikka pysyisi kosteana.

– Jos suojelupäätös on tehty, niin kyllähän minä voin olla hankkeissa mukana, Sariola toteaa.

Hyyppäränharjun maanomistajat saivat pari vuotta sitten kirjeen, jossa kerrottiin ympäristöministeriön rahoittamasta Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkosto -hankkeesta. Maanomistajat ovat päässeet kertomaan omien metsiensä luontoarvoista sekä kiinnostuksesta vapaaehtoisen suojeluun. Talousmetsien luonnonhoidosta on voinut esittää ajatuksia ja toiveita.

– Hanke on herättänyt maanomistajissa kiinnostusta suojeluun ja luonnonhoitoon, ylitarkastaja Uljas kehuu.

Valtio rahoittaa elinympäristöjen suojelua Metso- ja Helmi-ohjelmilla, joiden tarkoitus on hillitä luontokatoa. Suojelu on vapaaehtoista, ja aloitteen pitäisi tulla maanomistajalta. Suunnittelija Risto Vilen tietää, millainen metsä Karate-lammen vierestä hakattiin.

– Uskon, että sillä olisi ollut hyvät mahdollisuudet päätyä suojeluun.

Avohakkuu voi Vilenin mukaan muuttaa suojelualueen pienilmastoa, kun tuulisuus ja valoisuus lisääntyvät.