DNA:lle mätkähti 100  000 euron uhkasakko – Traficom: Puhelinliittymän sopimuksen keston kertovaa tekstiviestiä ei saa tarpeeksi helposti

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vaatii uhkasakon nojalla teleoperaattori DNA:ta korjaamaan käytäntöä, jolla sen asiakkaat ovat voineet tarkastaa puhelinliittymänsä sopimuksen keston tekstiviestillä.

Virasto on asettanut operaattorille 100 000 euron uhkasakon, jotta palvelu olisi helposti operaattorin asiakkaiden käytössä. Aikaa on lokakuun 14. päivään. Lokakuun lopussa uhkasakkoon tulee 50 000 euron lisäerä jokaiselta kahdelta viikolta, kunnes palvelun saatavuutta helpotetaan.

Uhkasakko on seurausta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksestä. KHO ei myöntänyt DNA:lle valituslupaa asiassa, minkä vuoksi uhkasakko asetettiin. KHO antoi asiassa ratkaisun syyskuun lopussa. Edellisen kerran Traficom asetti samasta asiasta uhkasakon DNA:lle alkuvuonna.

Tekstiviestipalvelu tuli käyttöön alkuvuonna

Tämän vuoden alusta lähtien Suomessa on voinut selvittää oman määräaikaisen matkapuhelinliittymänsä sopimustiedot tekstiviestillä. Kuluttaja on voinut lähettää viestin ”SOPIMUS” numeroon 18321, jolloin voi saada tietää oman liittymänsä sopimuksen päättymispäivän.

Traficomin mukaan palvelun tarkoituksena on helpottaa kuluttajia kilpailuttamaan liittymiään.

DNA on kuitenkin vaatinut Traficomin mukaan asiakkaitaan sallimaan erikseen palvelun käyttöönotto ennen kuin sen on saanut käyttöön. Uhkasakko on asetettu tämän käytännön muuttamiseksi.

Virasto vaatii myös Telia Finlandia helpottamaan tekstiviestipalvelun käyttöä.

Alkuvuonna Traficom kertoi, että kaikki matkaviestinten verkkopalveluja tarjoavat yritykset tukevat uutta palvelua.

Markku Uhari

Alkuperäinen