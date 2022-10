Donald Trump haastoi CNN:n oikeuteen kunnianloukkauksesta – vaatii lähes 500 miljoonan dollarin korvauksia

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on haastanut uutiskanava CNN:n oikeuteen. Trump syyttää CNN:ää kunnianloukkauksesta ja vaatii 475 miljoonan dollarin korvauksia.

Trump jätti haasteensa liittovaltion alueoikeuteen Floridassa. Ex-presidentti syyttää uutiskanavaa ”herjauskampanjasta” häntä kohtaan, jonka Trump katsoo johtuvan siitä, että CNN pelkää hänen pyrkivän uudelleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

– CNN on pyrkinyt käyttämään massiivista vaikutusvaltaansa — oletettuna ’luotettavana’ uutislähteenä — halventaakseen kantajaa (Trumpia) katsojiensa ja lukijoidensa mielissä kukistaakseen hänet poliittisesti, Trumpin asianajajat sanoivat haasteessa.

Asianajajat syyttivät CNN:ää pyrkimyksistä kallistaa poliittista tilannetta vasemmiston eduksi. CNN on heidän mukaansa yrittänyt tahrata Trumpia ”skandaalinomaisilla, valheellisilla ja halventavilla” leimoilla, kuten ”rasisti”, ”Venäjän lakeija”, ”kapinoitsija” ja ”Hitler”. Asianajajat kiinnittivät huomion siihen, että CNN on toistuvasti viitannut Trumpin väitteisiin vuoden 2020 presidentinvaalien vilpistä ”suurena valheena” – termillä, joka on perinteisesti yhdistetty Natsi-Saksan johtajaan Adolf Hitleriin.

Trumpilla oli presidenttinä kireä suhde perinteiseen uutismediaan kuten CNN:ään ja New York Timesiin. Hän leimasi ne ”valeuutisten” tuottajiksi ja raivosi usein sosiaalisessa mediassa niiden uutisoinnista.

Trump sanoi myös aikovansa lähiviikkoina ja -kuukausina nostaa oikeusjuttuja useita muitakin uutismedioita vastaan. Hän sanoi lakitiiminsä saattavan ryhtyä toimiin myös kongressin komiteaa vastaan, joka tutkii Trumpin kannattajien mellakointia kongressitalolla tammikuussa 2021.