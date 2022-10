Energiatodistusta voidaan vaatia kaupan jälkeen jopa uhkasakolla – satoja todistuksia tehnyt isännöitsijä ihmettelee, miksei laki ole vieläkään itsestäänselvyys

Satoja energiatodistuksia omakotitaloihin ja taloyhtiöihin Salon seudulla tehnyt isännöitsijä Martti Halme ihmettelee, ettei lain mukainen energiatodistus ole lyönyt itseään vieläkään täysin läpi.

Kiinteistönvälittäjien ilmoituksissa näkyy edelleen runsaasti myytäviä kohteita, joissa kerrotaan, ettei talossa ole energiatodistusta.

Halme muistuttaa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo asiaa ja voi kehottaa asunnon myyjää hankkimaan todistuksen jälkikäteen.

Kahden huomautuksen jälkeen todistusta voidaan vaatia uhkasakon nojalla. Uhkasakon suuruus on 800 euroa, kun omakotitalon energiatodistuksen hinta on Suomessa keskimäärin 450 euroa.

– Pyyntöjä todistuksen tekemiseksi jälkikäteen tulee enenevässä määrin. Niitä selvästi valvotaan. Itsellenikin on tullut soittoja, jossa vähän hätääntyneenä pyydetään, että nyt pitäisi saada todistus äkkiä, hän sanoo.

Aluehallintovirasto puolestaan valvoo kiinteistönvälittäjiä ja asunnonmyynti-ilmoituksia. Avi voi antaa välittäjille huomautuksen, jos ei toimita ohjeiden mukaista. Jos toiminta jatkuu ennallaan, se voi varoittaa välittäjiä.

– Markkinoilla on jo välittäjiä, jotka eivät suostu laittamaan asuntoa lainkaan myyntiin, jos sille ei ole hankittu energiatodistusta, Halme tietää.

Laki energiatodistuksesta tuli Suomessa voimaan 2013, ja sitä tarkennettiin asetuksella 2017. Todistus vaaditaan, jos asuntoa ryhdytään myymään tai vuokraamaan tai siihen haetaan rakennuslupaa.

Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia niiden ominaisuuksien perusteella. Ajatus on sama kuin kodinkoneiden energialuokissa. Pesukoneen valinnassa energialuokan vertailu on jo arkipäivää.

– Varsinkin tällaisen energiakriisin aikana todistuksella on korostettu merkitys. Ostaja voi arvioida, onko kahdesta samanlaisesta talosta toinen energialuokkaa F tai E, Martti Halme muistuttaa.

Hän kuvaa todistusta suoranaiseksi arvopaperiksi. Se on voimassa kymmenen vuotta, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi, jos asunto pannaan uudelleen myyntiin.

– Taloyhtiöissä, jotka ovat ammatti-isännöitsijän hoidossa, on kaikissa energiatodistus tehty. Samoin rivitaloissa. Ongelma koskee lähinnä omakotitaloja, Halme sanoo.

Energiatodistuksen laatii koulutettu ja pätevä tekijä, joka laskee rakennuksen energiatehokkuuden vertailuluvun ja energialuokan. Laskennassa käytetään yhtenäistä laskentakaavaa, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia. Todistuksen teko vaatii myös aina käyntiä paikan päällä.

– Energiatodistusta ei vain tehdä omalla koneella ja tulosteta, vaan se tehdään ARA:n energiatodistusrekisteriin ja tulostetaan sieltä ulos, Halme sanoo.

ARA:n algoritmi käy laskelmat läpi ja puuttuu asiaan, jos luvuissa on jotain poikkeavaa. Lisäksi ARA:n henkilöstö tekee tarkastuksia ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Martti Halme oli lain voimaan tullessa töissä isännöintitoimistossa ja kävi koulutuksen voidakseen tehdä energiatodistuksia toimiston isännöimille yhtiöille.

Kiinteistövälittäjät alkoivat kysellä energiatodistuksia myös asunnon ja talojen myyjille. Hän laskee tehneensä todistuksia kohta kymmenen vuoden ajan ja kaikkiaan satoja.

– En ole markkinoimassa lisää töitä itselleni. Päiväni ovat aika täynnä, Halme korostaa.

Energiatodistuksen perusajatuksena on laskea, paljonko tarvitaan energiaa, jos talo pidetään lämpimänä ympäri vuoden.

Laskennassa käytetään samoja arvoja kuin talon suunnittelussa. Jokainen rakennuksen osa ja materiaalit lasketaan erikseen. Huomioon otetaan kaikki lämmitetyt tilat.

Alkuperäisten rakenteiden lisäksi otetaan huomioon tehdyt remontit ja parannukset sekä mahdolliset lisäeristykset. Ilmalämpöpumpulla ja tulisijalla on iso merkitys. Sen sijaan asukkaiden omaa vaikutusta energiakuluihin ei lasketa.

– Laskelma kohtelee kaikkia taloja samalla tavalla. Huomioon ei oteta sitä, että joku pitää tilansa viileämpänä, lämmittää enemmän tai käyttää vähemmän vettä. Laskennallinen energiankulutus ja toteutunut eivät juuri koskaan täsmää.

Energiatodistuksessa on myös poliittisesti päätettyjä ohjaavia kertoimia. Esimerkiksi suora sähkölämmitys nostaa lopputulosta kertoimella 1,2. Fossiilisella polttoaineella kerroin on yksi ja kaukolämmöllä 0,5.

Energiatodistuksessa voidaan antaa asunnon omistajalle myös suosituksia, miten energiankulutusta voidaan vähentää.

Energiatodistus on muuttumassa lähivuosina. Euroopan unionissa on valmisteltu uutta direktiiviä, joka on tulossa voimaan vuonna 2025.

Ennakkotietojen mukaan huonoimpiin energialuokkiin kuuluville rakennuksille olisi tulossa velvoite parantaa energiatehokkuutta siirtymäajan jälkeen.

Muutosta on puitu tänä vuonna eduskunnassa. Suomi on tähän mennessä vastustanut esimerkiksi ajatusta, jonka mukaan kesämökeiltä alettaisiin vaatia energiatodistuksia.