Entistä vahvempi mestari – Tommi Huolilalla vahvistunut PeU-Basket lähtee Divari B -kauteen kovin odotuksin

Viime kauden suorastaan satumaiseen mestaruuteen päättänyt PeU-Basket lähtee tulevaan Divari B -kauteen entistä vahvempana.

Joukkueen vuoden kokeneempi runko on säilynyt lähes muuttumattomana ja korin alle parkkeeraa korissapattinsa päättänyt ex-liigajyrä Tommi Huolila. Amerikkalaispelaaja on hankittu tällä kertaa takakentälle, hän on 180-senttinen ja kovapomppuinen Tyrell Carroll.

– Valehtelisin, jos sanoisin, ettei meillä ole mahdollisuutta pelata taas pitkälle kevääseen, PeU-Basketin päävalmentajaksi palannut Samu Kaaresvirta.

Kaaresvirran ainoa huoli on se, että joukkueen avainpelaajat Carroll, Onni Mäkynen, Patrik Poutiainen ja Tuukka Juntunen treenaavat pääsääntöisesti Vilppaan liigajoukkueen kanssa.

– No, mennään viikko viikolta eteenpäin. Onnistuihan se viime kaudellakin, Kaaresvirta naurahtaa.

Viime kaudella PeU-Basket selvisi Jussi Savolaisen valmennuksessa viimeisenä pudotuspeleihin sijalta 10, josta raivasi tiensä mestariksi. PeU-Basket ei kuitenkaan ottanut heille tarjottua Divari A -paikkaa vastaan.

PeU-Basketin kokoonpanossa puolet on Vilppaan U19-poikia. 1990-luvulla syntyneitä on vain kaksi: sentterit Huolila ja Timo Niitynperä.

– Tämä on juuri sitä mitä halutaan. Ottaisin enemmänkin nuoria, mutta Vilppaan U17-joukkueella on sama pelipäivä ja vähän pelaajia. Meillä on nyt 14 pelaajan rinki, Kaaresvirta pohtii.

Kaaresvirta voi halutessaan laittaa kentälle sarjatasoon nähden todella ison viisikon Carroll–Juntunen–Poutiainen–Mäkynen–Huolila, jonka keskipituus on 194 senttiä.

– Toki tuolla viisikolla häviämme liikkuvuudessa, mutta muutamalla vastustajalla on iso ulkomaalaispelaaja. Jos joudumme tuplaamaan, niin tällainen viisikko on ”ihan kiva” siihen tarkoitukseen.

– Voimme pelata myös tosi pienellä viisikolla. Tärkeintä on, että meillä on paljon vaihtoehtoja, Kaaresvirta muistutti.

Carroll sopii vauhtikorikseen loistavasti.

– Hän on erittäin hyvä avoimella kentällä. Mielenkiintoista nähdä myös, miten hänen ja Huolilan palloskriinipelaaminen kulkee, Kaaresvirta vinkkaa.

Joka tapauksessa PeU-Basket pyrkii pelaamaan Divari B:ssä yhtä vauhdikasta korista kuin Vilpas Korisliigassa.

– Meillä on paljon samoja settejä Vilppaan kanssa. Eikä siinä olisi mitään järkeä pelata erilaista korista, kun neljä pelaajaa treenaa Vilppaan kanssa.

Kaaresvirta ja Vilppaan päävalmentajaksi noussut Savolainen ovatkin päivittäin tekemisissä. Kaaresvirran apuna PeU-Basketissa on Sami Himberg, joka vastaa fysiikkapuolesta.

Ikitaistelija Himbergin manttelinperijäkin on jo selvillä.

– Huoposen Niko ottaa Samin viitan harteilleen. Niko vetää aina 110 lasissa ja vaikka hän ei ole Perniön puheliain, näyttää hän omilla teoillaan esimerkkiä, Kaaresvirta kehui kapteeniaan.

Divari B:n avauskierrosta: PeU-Basket–Espoo Basket Team Perniön liikuntahallissa sunnuntaina kello 17.

Miesten I divisioona B

Lohkojako:

A-lohko: Jyväskylän Weikot, Karkkila, Hyvinkään Ponteva, Espoo Basket Team, PeU-Basket, Pantterit (Helsinki), Raholan Pyrkivä (Tampere), Leppävaaran Pyrintö (Espoo)

B-lohko: Kaarinan Ura Basket, PuHu Juniorit (Vantaa), Munkkiniemen Kisapojat (Helsinki), Lappeenrannan NMKY, Tampereen Pyrintö Akatemia B, BC Nokia Akatemia, Team Pajulahti (Lahti), Kataja Basket Talents (Joensuu).

Sarjajärjestelmä:

Oman lohkon joukkueita vastaan kaksinkertainen ja toisen lohkon joukkueita vastaan yksinkertainen runkosarja eli yhteensä 22 ottelua.

Kummankin lohkon neljä parasta pudotuspeleihin ja neljä heikointa putoamispeleihin (kaksi huonointa putoaa II divisioonaan)

Finaalin voittaja nousee ensi kaudeksi I divisioona A:han.