Monessa Salon Urheiluautoilijoiden toiminnassa puheenjohtajuudesta lähtien mukana ollut Kati Muntola valvoi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Syy siihen oli Kalle Rovanperä .

Rovanperä ajoi jokseenkin mahdollisimman kaukana Suomesta lajihistoriaa ties miten monella tavalla.

Kerropa nyt ralli-ihmisenä: miltä se Kallen riemukulku tuntuu, Kati Muntola?

– Fantastiselta. Olen erittäin onnellinen heidän puolestaan, hän viittaa Rovanperään ja kartanlukija Jonne Halttuseen.

Rovanperän taidot iskivät hyvin monen tietoisuuteen viimeistään vuonna 2016. Silloin hän voitti juuri 16 vuotta täyttäneenä Latvian mestaruuden, ja siinä meriitissä oli paljon samaa kuin tässä ”isojen poikien” maailmanmestaruustittelissä.

Tuolloin 2016 hänestä tuli nuorin minkään maan rallisarjassa mestaruustittelin voittanut rattimies.

Jos jossain, niin rallissa mikään ei ole varmaa ennen kuin asian ratkaiseva kilpailu on päättynyt. Suomalaiskuljettajan MM-tittelille ei kuitenkaan voittoa tavoitteleva vedonlyöntiyhtiö ole voinut enää ainakaan viiteen vuoteen asettaa suuria kertoimia.

– Kyllä siihen mestaruuteen olen uskonut ihan täysin. Epävarmaa on ollut lähinnä suurvoiton ajankohta. Nyt ei ole enää sekään, Muntola hymähtää.

Hän löytää saman tien neljä asiaa, jotka selittävät Rovanperän poikkeuksellisuutta. Isä Harri Rovanperän merkitystä ei tietysti voi korostaa liikaa biologisesti tai muutenkaan.

– Varmasti geenit vaikuttavat, ja se että Kalle on saanut toteuttaa itseään pienestä asti. Lisäksi harjoitusmäärät ovat olleet uskomattomia, ja hänellä on taustoilla oikeat ihmiset, Muntola miettii.

Rovanperän myötä on myös keskusteltu vuosia ralliin liittyvistä ikärajoista. Tilannehan on se, että ajamisen saa aloittaa sinä vuonna, jolloin täyttää 15 vuotta. Tuolloin avautuvat väylät myös esimerkiksi jokamiesluokan kilpailuihin.

Ensimmäinen askel on yhteydenotto paikalliseen tai valinnan mukaan toki johonkin muuhun autourheiluseuraan.

– Omasta kokemuksestani tiedän, että seuroissa on todella avuliaita ihmisiä, haluaa sitten lähteä ostamaan ralliautoa tai rakentamaan sellaisen itse. Monilla kuskeilla on valtava tietopankki, ja he ovat myös valmiita jakamaan tietämystään eteenpäin, Muntola sanoo.

Eri asioiden kuten polttoaineen hinnannousu mietityttää myös rallihenkilöitä. Salon Urheiluautoilijoissa on silti suhteellisen paljon sekä ajajia että toimitsijoita, joita molempia tarvitaan kilpailutapahtumien järjestymisen mahdollistumiseksi. Etenkin jälkimmäisten kohdalla tilanne voi kuitenkin muuttua haastavammaksi.

– Toimitsijakenttä alkaa hieman ikääntyä. Tietotaitoa ja intoa pitäisi ehtiä saada siirrettyä eteenpäin ennen kuin vanhimman pään toimitsijat eivät enää jaksa työskennellä, Muntola huomauttaa.