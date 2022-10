Fasismi ei palaa Italiaan, vakuuttavat Giorgia Melonin äänestäjät

Oikeistolaisin hallitus sitten Benito Mussolinin. Euroopan vaarallisin nainen. Äärioikeistolaisen Italian veljet -puolueen parin viikon takaista vaalivoittoa ja sen johtajan Giorgia Melonin todennäköistä nousua Italian pääministeriksi on Euroopan lehdistössä puitu poikkeuksellisen huolestunein äänensävyin. Lehtien palstoilla on jopa kysytty, onko fasismi palaamassa Italiaan.

Melonin kotikonnuilla Rooman Garbatellassa mieliala on toinen. Vaikka vanhassa työläiskorttelissa on perinteisesti äänestetty vasemmistoa, kertoo suurin osa vastaantulijoista antaneensa näissä vaaleissa äänensä Italian veljille. Yksi heistä on Antonio Matteucci.

– Olen aina äänestänyt keskustavasemmistoa, mutta tällä kertaa päätin vaihtaa. Vasemmisto ei enää herättänyt minussa luottamusta, enkä usko, että Melonin puolue on fasistinen. Ei täällä ole panssarivaunuja tai mustapaitoja kadulla, Matteucci sanoo.

Matteuccin mukaan oikeiston voitto on seurausta vasemmiston epäonnistumisesta. Asioista puhumisen sijaan Demokraattisen puolueen vaalikampanja keskittyi syyttelemään Italian veljiä.

– Toivon, että Melonille annetaan aikaa tehdä työnsä. En usko, että hänellä on isoja ongelmia EU:n kanssa, ja hän varmasti jatkaa Venäjälle määrättyjen sanktioiden tukemista, Matteucci uskoo.

Kadut kuntoon ja rikolliset kuriin

Muutama vuosi sitten Mostaccianon alueelle muuttanut Giorgia Meloni kasvoi Garbatellassa yksinhuoltajaäidin perheessä. Kunnan vuokratalojen vuoksi hieman pahamaineinen, mutta sittemmin trendikkääksi muuttunut alue on viehättävä yhdistelmä 1920-luvun arkkitehtuuria ja kerrostalon korkuisia muraaleja.

Lastenvaunujen ja koiran kanssa puiden varjoon istahtanut Ilaria Fracassi kertoo äänestäneensä Melonia siitä asti, kun Italian veljet perustettiin.

– Pidän hänen ajatuksistaan esimerkiksi työhön ja verotukseen liittyen. Uskon, että jos palkkaavien yritysten veroja alennetaan, useammat ihmiset saavat töitä, Fracassi sanoo.

Ulkomailla äärioikeiston vaalivoitto on herättänyt huolta niin tulevan hallituksen mahdollisen EU-vastaisuuden, Venäjä-myönteisyyden kuin vähemmistöjen aseman vuoksi. Garbatellassa ihmisten puhe kääntyy kuitenkin arkipäiväisempiin asioihin, kuten Rooman katujen sotkuisuuteen ja rikollisuuteen.

– En itse äänestänyt, mutta olen tyytyväinen vaalitulokseen. Toivon, että Meloni lisää järjestystä niin, ettei illalla liikkuessa tarvitse pelätä. Täällä on myös liikaa maahanmuuttajia. Puheet Mussolinista voi lopettaa, fasismi päättyi kauan sitten, Garbatellan metroasemalla istuskeleva Valter Magistri sanoo.

Viimeinen mahdollisuus muutokseen

Myös ruokaostoksilta palaava Antonella Proia kertoo äänestäneensä Melonia. Italian veljien suora linkki fasismin perillisiin ei huoleta häntä.

– Isäni on syntynyt 1920-luvulla ja sotinut toisessa maailmansodassa. Ei näitä asioita voi mitenkään verrata toisiinsa, Proia sanoo.

Proia kaipaa Italiaan lisää siisteyttä, järjestystä ja italialaisten asettamista etusijalle. Hän huomauttaa, että kaikkia muita vaihtoehtoisia puolueita on jo kokeiltu.

– Meloni on ainoa, joka ei ole vielä johtanut maata, joten miksi emme antaisi mahdollisuutta myös hänelle? Aika näyttää, alkavatko asiat toimia vai olemmeko tehneet jälleen kerran virheen.

Melonin liittolaiset Putin-myönteisiä

Italian veljet ja sen johtaja Meloni ovat alusta asti tuominneet Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tukeneet Venäjälle asetettuja pakotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli Melonia tuoreeltaan vaalivoitosta, ja Meloni on voittonsa jälkeen keskustellut Zelenskyin kanssa puhelimitse.

Rooman la Sapienza -yliopiston politiikan tutkijan Gianluca Passarellin mukaan Italian tulevan hallituksen ongelma ei olekaan Meloni, vaan tämän liittolaiset.

– Matteo Salvinin Lega-puolueella on Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa yhteistyösopimus, joka on yhä voimassa, Passarelli sanoo.

Toinen Italian veljien kanssa vaaliliiton muodostanut puolue on Silvio Berlusconin Forza Italia. Berlusconi kohahdutti muutamaa päivää ennen vaaleja lausunnollaan, jonka mukaan Putin olisi hyökännyt Ukrainaan vain korvatakseen Zelenskyin hallituksen ”kunnon ihmisillä”.

– On yksi asia sanoa näin vaalikampanjan aikana. Hallituksessa istuessa vaikutus olisi toinen. Se tekisi Italian asemasta hyvin ongelmallisen sen Nato- ja EU-kumppanien silmissä.

Passarelli muistuttaa, että Italia on sekä sotilas- että talousmahti ja yksi EU:n perustajamaista. Sen ulkopolitiikka ei siksi voi olla arvaamatonta.

Vaalirahoitusta Venäjältä?

Lokakuun alussa Italian mediassa on puitu Melonin haluttomuutta nimetä Salvini tulevan hallituksen sisäministeriksi. Passarellin mukaan Salvini aiheutti viimeksi sisäministerinä ollessaan lukuisia ongelmia Giuseppe Conten hallitukselle.

– Sisäministeriö on yhdessä puolustusministeriön kanssa myös vastuussa Italian kansallisesta turvallisuudesta. Olisi ongelmallista, jos sisäministerillä olisi vahva kytkös Venäjään, Passarelli sanoo.

Lisäksi Italian mediassa on spekuloitu Salvinin Lega-puolueen saaneen rahoitusta Venäjältä. Syyskuun puolivälissä julkaistun Yhdysvaltain tiedusteluraportin mukaan Venäjä on käyttänyt ainakin 300 miljoonaa dollaria ulkomaisten puolueiden tukemiseen yli 20 maassa. Raportissa ei nimetty yksittäisiä maita.

– Venäjä näkyy julkisessa keskustelussa esimerkiksi siksi, että kymmenisen prosenttia Italian maakaasusta on tullut Venäjältä. Venäjän painoarvo Italian politiikassa on kuitenkin paljon pienempi kuin Suomessa.

Jenni Meronen