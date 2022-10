Fortum käynnistää selvityksen edellytyksistä uusille ydinvoimaloille

Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen, jonka tarkoituksena on tutkia edellytyksiä uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi. Selvitettävänä ovat sekä pienydinvoimalat (SMR) että perinteiset suuret ydinvoimalat.

Tarkasteltavana ovat uusien ydinvoimaloiden kaupalliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset vaatimukset. Selvityksiä tehdään myös poliittisella ja lainsäädännöllisellä tasolla.

– Energiaomavaraisuus, toimitusvarmuus ja hiilineutraalius ovat yhteiskuntamme tavoitteita. Selvityksen tarkoitus on tutkia miten luotettava ja CO2-vapaa ydinvoima osaltaan auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet, kertoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus tiedotteessa.

Kaksivuotinen selvitys keskittyy Suomen ja Ruotsin markkinoille. Selvityksessä tutkitaan kuitenkin myös ydinvoiman mahdollisuuksia muualla Euroopassa, mikä koskee erityisesti vedyn teollista käyttöä.

Hankkeet yhteistyönä eri toimijoiden kesken

Fortum arvioi, että ydinalan tulevaisuuden hankkeet toteutetaan todennäköisesti erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä energiamarkkinoiden epävarmuuden vuoksi.

Luontevia kumppanuuksia voi löytyä esimerkiksi ydinvoima- ja kaukolämpöyhtiöiden, teollisuuden sähkön- ja lämmöntuottajien, start-upien sekä vakiintuneiden ydinvoimatoimijoiden välillä.

– Selvitystyössä tutkimme uusia mahdollisia kumppanuuksia, liiketoimintamalleja sekä lupaavia uuden sukupolven teknologioita, kuten SMR:t, kertoo selvitystyöprojektin toteutuksesta vastaava Laurent Leveugle.

Hänen mukaansa ydinvoiman toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat hyvin tiedossa. Kilpailukykyisten rakennusaikojen ja -kustannusten saavuttaminen on elinehto koko toimialalle.

Fortum on uudistamassa strategiaansa

Selvityksen taustalla on se, että Fortum on joutunut myymään koko omistuksensa saksalaisesta Uniperista Saksan valtiolle. Tämän myötä Fortum on uudistamassa strategiaansa.

Tavoitteena on yhtiön mukaan keskittyä kestävään sähköntuotantoon, toimitusvarmuuteen ja kohtuuhintaiseen energiaan. Päästötöntä sähköntuotantoa tarvitaan enemmän kuin koskaan, mihin selvityksen on määrä osaltaan vastata.

Fortum kertoo, että mahdolliset investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmässä vaiheessa.

Fortum omistaa Loviisan ydinvoimalan. Lisäksi yhtiöllä on neljänneksen osuus Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalasta. Fortum oli mukana myös venäläisen Rosatomin kaatuneessa Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa.

Ruotsissa Fortum omistaa osuudet Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimaloista.

Antti Autio