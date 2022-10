Haavisto Lukashenkan lausunnoista: Olisi erittäin tärkeää, että Valko-Venäjä pysyisi tällaisten toimien ulkopuolella

Valko-Venäjä on jo osallinen Ukrainaa vastaan käytyyn hyökkäykseen antamalla käyttää maaperäänsä hyökkäykseen, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Suomi pitää tuomittavana, jos Valko-Venäjä lähtee laajempiin sotatoimiin Ukrainaa vastaan, hän sanoi. Haaviston mukaan Valko-Venäjän maanantaiset lausunnot antavat ymmärtää, että maa olisi osallistumassa vahvemmin sotaan.

– Olisi erittäin tärkeää, että Valko-Venäjä pysyisi tällaisten toimien ulkopuolella.

– Jos siellä lähdetään peitsi tanassa liikkeelle, sillä on suuret historialliset vaikutukset, Haavisto sanoi.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka ilmoitti maanantaina, että Valko-Venäjä ja Venäjä ottavat käyttöön alueelliset yhteistoimintajoukot. Samalla Lukashenka väitti, että Ukraina olisi ”suunnittelemassa hyökkäystä” Valko-Venäjän maaperälle. Ukraina on jyrkästi kiistänyt väitteen.

Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa, että yhteistoimintajoukot koostuisivat pitkälti valkovenäläisistä joukoista.

Ukraina kaipaa apua ilmatilansa suojaamiseksi

Haavisto tuomitsi lehdistötilaisuudessa maanantaiset ohjusiskut Ukrainaan. Hänen mukaansa Suomi tekee töitä, jotta sotarikoksiin syyllistyneet saadaan vastuuseen oikeuden eteen.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin myös, ovatko EU-maat keskustelleet mahdollisuudesta toimittaa Ukrainalle sen toivomia aseita. Ukraina on sanonut toivovansa apua ilmapuolustuksensa parantamiseksi, jotta maanantain kaltaiset iskut saataisiin estettyä.

– Varmasti niissä EU-maissa, jossa Ukrainan toivomaa aseistusta on, tämä käydään tarkkaan läpi. Suomi on yhdeksässä paketissa noudattanut Ukrainan antamia listoja. Eri mailla on erilaisia välineitä, Haavisto sanoi.

– Ymmärrän, että ilmapuolustus on erittäin tärkeää ukrainalaisille.

”Konsulaattiverkostoa pidetty tarpeellisena”

Haavistolta kysyttiin myös, voisiko Suomi harkita Ahvenanmaalla toimivan Venäjän konsulaatin sulkemista.

Haavisto vastasi, että jos Venäjän konsulaatteja Suomessa halutaan sulkea, se vaikuttaa myös Suomen konsulaattiverkostoon Venäjällä.

Haaviston mukaan Suomen konsulaattiverkoston ylläpitoa Venäjällä on pidetty tarpeellisena. Venäjällä on yhä suomalaisia muun muassa perhesuhteiden ja liiketoimien vuoksi, hän sanoi.

Sanna Raita-aho