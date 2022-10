Halikon Armfeltin koulussa alkaa suuri remontti. Koulun entistä lukio-osaa on tarkoitus korjata kahden seuraavan vuoden aikana neljällä miljoonalla eurolla.

Opetuslautakunnan talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna töihin käytetään miljoona euroa ja vuonna 2024 kolme miljoonaa lisää.

Lukio-osa on valmistunut vuonna 1984, ja sille on tehty vain pieniä muutos- ja korjaustöitä. Rakennuksessa on julkisivuongelmia, ja sen ilmanvaihto on riittämätön.

Opetuslautakunnalla on edessään useampia suuria remontteja lähivuosina.

Armfeltin koulun jälkeen toiseksi suurin hanke on Kaivolan koulun korjaus ja päiväkodin rakentaminen. Urakkaan varataan 3,7 miljoonaa euroa vuosiksi 2025–2026.

Kaivolan koulu on rakennettu alkujaan 1983, ja sitä on laajennettu vuosina 1990 ja 1997. Rakennuksen tekniikka alkaa olla vanhentunutta.

Koulun peruskorjauksen arvioidaan maksavan kaksi miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä paljon öljyä käyttävä lämmitysjärjestelmä on tarkoitus muuttaa ympäristöystävällisemmäksi.

Koulun yhteyteen rakennettaisiin neljäryhmäinen päiväkoti, joka korvaisi nykyisen Kaivolan päiväkodin.

Päiväkodeista peruskorjausiässä ovat vuonna 1988 rakennettu Halikon Kärävuoden päiväkoti ja vuonna 1991 valmistunut Tupurin päiväkoti.

Kaupunginvaltuusto päätti oppimisympäristöselvityksen yhteydessä, että Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit yhdistetään. Kumpikin talo olisi peruskorjauksen tarpeessa, mutta Kärävuori on arvioitu niistä paremmaksi.

Kärävuoren päiväkodin peruskorjauksen kustannusarvio on 800 000 ja Tupurin päiväkodin 850 000 euroa. Kummankin remontti on lautakunnan investointisuunnitelmassa vuosina 2025–2026.

Töiden aikataulu ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelun aikana.

Isojen peruskorjausten lisäksi lautakunta uusii koneita ja laitteita kouluissa.

Salon lukiossa ikääntynyttä av-laitteistoa uusitaan ja esimerkiksi datatykit korvataan 24 luokassa kosketusnäytöillä. Lisäksi päivitetään kalusteita. Urakkaan varataan 142 000 euroa kahden vuoden aikana.

Halikon lukiossa uusitaan 14 vuotta sitten asennetut dataprojektorit. Samalla vanhat älytaulut poistetaan luokista.

Muutoksia tehdään 12 luokassa, ja dataprojektorien vaihtoon varataan yhteensä 50 000 kahden vuoden aikana.

Salon lukion ison auditorion äänentoiston uusimiseen varataan 25 000 euroa vuonna 2024. Nykyinen laitteisto on vanhentunut ja osin rikki.