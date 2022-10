Hämeenlinnan Lentopallokerhoon kohdistuva tutkinta vie kuukausia

Suomen lentopalloväen pääpuheenaihe on kuluneella viikolla ollut Hämeenlinnan Lentopallokerhoon kohdistuva Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) aloittama tutkinta. Siinä selvitetään, onko seurassa tapahtunut vakava eettinen rikkomus.

Yle uutisoi asiasta maanantaina iltapäivällä.

– Minulle tuli maanantaiaamuna sähköposti Suekin tutkintapäälliköltä Jouko Ikoselta. Hän pyysi, että ilmoittaisin tutkinnan aloittamisesta Lentopallokerhon puheenjohtajalle, minkä sitten tein, kertoo Lentopalloliiton salolainen toimitusjohtaja Karri Virtanen.

Nyt odotetaan tutkimuksen lopputulemaa.

– Tiedusteluuni tutkintaprosessin kestosta vastattiin, että todennäköisesti joka tapauksessa menee kuukausia, Virtanen kertoo.

Mikäli vakava eettinen rikkomus todettaisiin tapahtuneeksi, riippuisi seurauksen määrittäjä asian ajankohdasta. Jos tapahtuma-aika olisi tänä vuonna, määrittelisi rangaistuksen Olympiakomitean valitsema kurinpitolautakunta. Aiemmassa tapauksessa asia siirtyisi Lentopalloliitolle.

Virtanen painottaa, kuinka tärkeää on mahdollisuus ilmoittaa tilanteista, joissa henkilö on kokenut epäasiallista käyttäytymistä.

– Niin ikäviä kuin tällaiset tapaukset ovatkin, on äärimmäisen hyvä, että ilmoitusmahdollisuus on olemassa. Tällaiset pyritään kitkemään pois: kaikessa lentopallotoiminnassa on ehdoton nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle käyttäytymiselle, toimitusjohtaja mainitsee.

Hämeenlinnan Lentopallokerhon tämä kausi naisten Mestaruusliigassa alkaa tänään. Joukkue matkustaa Pihtiputaalle LiigaPlokin vieraaksi.

Viime kaudella hämeenlinnalaiset venyivät todella vaikean syyskauden jälkeen pronssimitaleille. Lentopallokerho voitti pronssiotteluissa LP Viestin.