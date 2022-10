Harvey Weinstein taas oikeudessa – mahdollinen tuomio voi olla jopa yli satavuotinen

Elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin oikeudenkäynti alkoi maanantaina Yhdysvalloissa Los Angelesissa.

70-vuotias Weinstein istuu jo New Yorkissa 23 vuoden vankilatuomiota seksuaalirikoksista, ja Los Angelesissa häntä syytetään nyt 11 rikoksesta.

Asianomistajina on viisi naista. Epäillyt teot ajoittuvat vuosille 2004–2013 ja sijoittuvat hotelleihin Beverly Hillsissä ja Los Angelesissa Kaliforniassa.

Weinstein on kiistänyt syytökset.

Jos Weinstein todetaan syylliseksi kaikkiin syytekohtiin, tuomio voi olla yli satavuotinen. Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän kaksi kuukautta.

Oikeudenkäynnin aluksi valitaan valamiehistö, mikä voi kestää pitkäänkin.

Todistajina tunnettuja ihmisiä

Weinsteiniin kohdistuvat laajat syytökset hyväksikäytöstä ja häirinnästä tulivat julki lokakuussa 2017. Yhteensä lähes 90 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta.

Joukossa on erittäin tunnettuja näyttelijöitä, kuten Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ja Salma Hayek.

Los Angeles Timesin mukaan yksi Weinsteinin puolustusasianajajista, Mark Werksman, kertoi oikeudenkäynnissä kuultavan todistajanlausuntoja useilta tunnetuilta ihmisiltä.

– Ihmiset tulevat tunnistamaan osan uhreista. Osa näistä naisista on nähty elokuvissa, he ovat olleet mainoskampanjoissa, pari heistä on saavuttanut menestystä näyttelijöinä tai malleina, lehti kertoo Werksmanin sanoneen.

Elokuvatuottaja tuomittiin New Yorkissa vuonna 2020. Kesäkuussa Weinstein hävisi valituksensa tuomiosta.

Weinsteinia syytetään myös Britanniassa seksuaalirikoksesta, joka on syyttäjien mukaan tapahtunut Lontoossa vuonna 1996.

Weinsteinin mukaan kaikki tapahtui yhteisymmärryksessä

LA Timesin mukaan yksi Weinsteinia syyttävistä naisista on Jennifer Siebel Newsom, joka on Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin puoliso. Siebel Newsomin asianajaja on vahvistanut asian lehdelle.

Siebel Newsom kirjoitti Weinsteinin käytöksestä vuonna 2017 julkaistussa esseessä, jossa hän ei kertonut tilanteista yksityiskohtaisesti.

Weinsteinin näkemys on, että kaikki hänen seksuaaliset kohtaamisensa ovat tapahtuneet yhteisymmärryksessä. Asianajaja kertoi toimittajille, että kaikki Los Angelesissa käsiteltävät syytteet ovat vuosien takaa eikä niitä hänen mukaansa voida osoittaa oikeiksi tai vahvistaa rikosteknisin todistein tai uskottavien todistajien avulla.

Tällä viikolla New Yorkin elokuvajuhlilla on ensi-illassa elokuva She Said, joka käsittelee sanomalehden selvitystä Weinsteinin toimista. Elokuva perustuu juttuja aiheesta tehneiden New York Timesin toimittajien Jodi Kantorin ja Megan Twoheyn samannimiseen kirjaan.

Ennen syytösten tuloa julki Weinstein ja hänen veljensä Bob Weinstein olivat Hollywoodin merkittäviä vallankäyttäjiä. Yhdessä he perustivat elokuvayhtiö Miramax Filmsin, joka myytiin Disneylle vuonna 1993. Vuosien aikana Weinsteinin elokuvat saivat yli 300 Oscar-ehdokkuutta ja 81 Oscar-patsasta.