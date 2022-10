Hengissä luonnossa

JUHA RUUSUVUORI. Päivänä muutamana menin Holmbergin mainioon kalakahvilaan Taalintehtaalla. Kalatiskille sattui nuori, murteesta päätellen erittäin helsinkiläinen äiti. Hän osoitti savustettua ahventa vitriinissä ja tiedusteli ystävällisesti: mikä tuo on?

Nauruani kohteliaasti pidätellen selitin asian. Samalla aloin miettiä, miten suomalaisten nuori sukupolvi, sanotaanko alle nelikymppiset, selviäisivät tässä maassa kriisitilanteessa.

Mieleeni nousi kuva omista, sodan eläneistä isotädeistäni Kemiön metsissä. Nämä pohjalaiset, puunkovat naiset olivat tulleet marjametsään. Lähes hurmostilassa he säntäilivät mustikassa, tuoden näytille jättimäisiä mustikanvarpuja isoine marjoineen. Tätien silmät loistivat kuin lapsilla jouluna.

Minäkin yhdistän itseni tuohon vanhaan sukupolveen, joka jo kuusivuotiaana hakkasi halkoja, vähän vanhempana pakotettiin metsätöihin ja multaamaan perunapenkkejä. Väistämättä ajattelen sitä, miten nuoret suomalaiset pärjäävät, jos meillä ihan oikeasti tulee pula asioista. Kuten sähköstä, pakastepizzoista, kasvisvönereistä ja bataateista.

Ruoka tulee maalta, sanoi Mack-pummi John Steinbeckin kirjassa Torstai on toivoa täynnä. Niinhän se on. Sota-aikana kaupunkilaisia evakuoidaan maaseudulle, koska siellä on ruokaa ja suojaa.

Oma muuttoni saaristoon oli lohdullinen monella tapaa; tulevan pihani nähdessäni ymmärsin, että tuossa on entinen perunamaa omenapuineen, tuolla marjapensaat, tuolla meri, josta nousee kalaa. Metsä ja sen riista eivät kaukana nekään. Ja kaivo pihassa.

Luonnon antimien kerääminen ja säilöminen ovat syvällä meidän perimässämme, siitä olen varma. Nykyisin, kun capucchino on halpaa ja ratikka kulkee, nämä taidot alkavat ikävästi unohtua. Tekno-Suomi on selättänyt Metsä-Suomen.

Vai onko kuitenkaan niin? Ajattelen, että meidän pitää koota varalta jonkinlainen survival-kit eli hengissäsäilymisboksi vastaisen varalle. Tulevaisuutta kun on vaikea ennustaa.

Tärkein sisältö survival-kitissä on kaksi kärttyistä vanhusta, jotka osaavat homman. Kriisin tullessa vaneriaskista otetaan jämäkkä vaari, joka jupisten alkaa paikata verkkoja, vie lapsenlapset väkisin kalastamaan ja opettaa heidät perkaamaan ja palvaamaan ahvenia.

Lahnat ja särjet pannaan suolaan ja kuivatetaan auringossa talven herkuiksi. Sotasaaliina saatu laiton vintohka rasvataan ja vaari näyttää, miten Suomen ylisuuri peurakanta saa kyytiä. Osa vaareista jälkikasvuineen vaanii hylkeitä luodolla.

Samaan aikaan survival-kitin toinen osasto eli hyperaktiivinen mummo painelee marjassa ja sienessä lapset ja nuoret perässään. Säilöntä kuivaamalla, suolaamalla ja hapattamalla opitaan uudelleen, koska ruokaa tarvitaan kylmäksi talveksi. Luonnonyrteistä kuivataan mausteet.

Opetussessio päätetään kymmenen halkomotin pienimiseen. Sitten voidaankin vetäytyä pankolle nauttimaan puulämmityksestä. Jouluna syödään hyvin ja valmistaudutaan härkäviikkoihin. Silloin alkavat metsätyöt ja mateen kalastus.

Meillä ei taida olla mitään hätää, kun pidämme nämä vanhat taidot vaneriaskissa vintillä ja olemme valmiita ne opiskelemaan uudelleen.

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.