HIFK:n Ville Peltonen myrskyisästä syksystä: ”Joka pelin jälkeen on katsottava kriittisesti tuloksen taakse”

HIFK päätyi parrasvaloihin heti jääkiekon Liigan alkumetreillä. Avausvoittoa seurasi neljä tappiota, joista kaksi maalilla. Parran pärinää riitti – kyseltiin, onko helsinkiläisseura kriisissä ja jopa sitä, mikä on Ville Peltosen asema päävalmentajana.

– Olemme olleet tällä kaudella sekä Liigan keulilla että viimeisinä. Jatkuva kehittyminen ja nousujohteinen runkosarja sekä peliesitysten että tulosten suhteen ovat tavoitteemme, Peltonen sanoo.

Peltonen, 49, valmentaa HIFK:ta toista kautta. Kritiikkiä on räiskynyt molempien sesonkien kärkeen.

– Mediaa voi seurata tai olla seuraamatta. Kuinka se sitten kuhunkin vaikuttaa, on yksilöllistä. Minusta tärkeää on, että urheilu, Liiga ja HIFK herättävät tunteita, Peltonen puntaroi.

Isojen odotusten HIFK

HIFK:hon kohdistuvat odotukset ovat aina isot, jopa valtaisat. Takeltelu poikii herkästi lehtereiltä ”potkut”-huutoja.

– On mahtavaa, että meillä on niin intohimoiset kannattajat ja se tarttuu ja jopa periytyy seuraavalle sukupolvelle. Itsekin kuulun ylpeänä tähän samaan yhteisöön, ja Helsingin jäähalli on perheellemme toinen koti.

– Pitää ymmärtää, millainen kunnia ja etuoikeus on pelaajana lyödä punainen paita päälle tai olla kravatti kaulassa penkin takana, Peltonen muistuttaa.

Lauantainen TPS-ottelu oli kuin toinen äärilaita.

– Nyt näimme sen, mitä itse syvästi arvostan kannattajissamme. He syttyvät tukemaan joukkuetta, kun pelaajat todella lyövät itsensä likoon, ja se nähtiin tänään, Peltonen kiittelee.

– Sillä hetkellä, kun Jäähalli roihahtaa ja me kaikki sydämissä tunnemme yhteenkuuluvuuden ja muistamme, miksi haluamme tulla matsiin, Peltonen hehkuttaa.

Tunteet ja tuloksen taakse

Peltosesta huokuu itsevarmuus. Tunteita toki riittää valmentajillakin.

– Tunteiden hyödyntäminen on tärkeämpää kuin niiden näyttäminen. Haluamme niistä maksimaalisen hyödyn, Peltonen listaa.

– Paineet, pelot, mikä tahansa ja se miten niitä pystyy käsittelemään sekä olemaan sinut itsensä kanssa, on tärkeimpiä asioita, Peltonen täydentää.

Kamppailupeleissä suunnitelmallisuus on arvossaan.

– Valmentajalle tunteiden kontrolli on tärkeää. En ehkä näytä niitä penkin takana jatkuvasti, mutta tietyissä hetkissä tunteiden näyttäminen on tehokas keino, Peltonen paljastaa.

HIFK:ssa tiedetään, että kausi ei ole alkanut toivotusti. Voitot ratkaisevat.

– Joka pelin jälkeen on silti katsottava kriittisesti tuloksen taakse huolimatta siitä, voitimmeko vai hävisimmekö. Meille on tärkeää selvittää, millä pelillä ja keinoilla voittoja ansaitaan. Esimerkkinä laukaisutehokkuus, joka on ollut kolme kertaa heikompi kuin vastustajalla. Siihen on jo tullut parannusta, Peltonen taustoittaa.

Syksyn startti ei ole muuttanut tavoitteita.

– Pelitapaamme kuuluu vahva luistelu ja paineistaminen. Haluamme olla pelin päällä, puolustaen vahvasti – hyökkäämällä laadukkaan aggressiivisesti ja nopeasti, Peltonen sanoo.

