IAEA:n johtaja Rafael Grossi matkustaa Kiovaan ja Moskovaan keskustelemaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvavyöhykkeestä

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Rafael Grossi matkustaa Kiovaan ja Moskovaan vielä tällä viikolla keskustelemaan turvavyöhykkeen perustamisesta Zaporizhzhjan ydinvoimalalle Ukrainassa, järjestö kertoo.

Voimala ympäristöineen on ollut Venäjän joukkojen hallussa maaliskuusta lähtien. IAEA on toistuvasti vaatinut tulituksen lopettamista sen läheisyydessä.

Grossi sanoi tiistaina vieraillessaan Armenian pääkaupungissa Jerevanissa, ettei voimala ole tällä hetkellä vaarassa, varsinkin kun venäläiset ovat vapauttaneet voimalan johtajan Ihor Murashovin.

–Tärkein Murashovia koskeva asia on, että hänet on vapautettu, ja hän on palannut perheensä luokse, Grossi sanoi.

Ukrainan ydinvoimaviranomaisten mukaan venäläinen sotilaspartio otti Murashovin kiinni, kun hän oli lähtenyt voimalalta. Hänet vapautettiin kahden päivän pidätyksen jälkeen maanantaina.

Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin.

Ukrainan joukot etenevät etelässä ja idässä

Ukrainan joukot etenevät etelässä ja idässä alueilla, jotka Venäjä yrittää laittomasti liittää itseensä.

Ukrainan puolustusministeriö kertoi tiistaina Twitterissä, että Ukrainan lippu liehuu jälleen Davydiv Bridin kylässä Hersonin alueella ja joukot etenevät luottavaisesti kohti Mustaamerta.

Hersonin alueen alueneuvostoon kuuluva Juri Sobolebskyi puolestaan kertoi viestipalvelu Telegramissa Velyka Oleksandrivkan kaupungin vapauttamisesta, kertoi uutiskanava CNN.

Ukrainan joukot ovat Britannian yleisradioyhtiön BBC:n sekä CNN:n mukaan edenneet myös Itä-Ukrainan Luhanskissa.

Medioiden mukaan Ukrainan joukkojen edistymisestä ovat kertoneet sekä Hersonin että Luhanskin Venäjä-mieliset miehitysviranomaiset.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot etenevät nyt useilla alueilla.

Kehitystä sotarintamalla ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Zelenskyi: Ukraina ei neuvottele Putinin kanssa

Ukrainan presidentti Zelenskyi on allekirjoittanut määräyksen, jonka mukaan ”neuvottelut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ovat mahdottomia”, kertoo uutiskanava CNN Zelenskyin nettisivulle viitaten.

Määräys on päivätty viime perjantaina eli samalle päivälle, jolloin Putin ja Venäjän tukemat nukkejohtajat allekirjoittivat Moskovassa sopimukset, joiden mukaan neljä Ukrainan aluetta yritetään liittää Venäjään.

Yhdysvallat lupaa lisää aseapua

Yhdysvallat lähettää Ukrainalle 625 miljoonan dollarin arvosta lisää aseapua, kertoo Valkoinen talo. Apupakettiin sisältyy muun muassa Ukrainan toivomia Himars-raketinheittimiä, ammuksia ja panssariajoneuvoja.

Valkoisen talon lausunnossa ei kerrottu, kuinka monta Himars-järjestelmää Ukrainaan lähetetään. Ukrainalla on entuudestaan 16 Himars-järjestelmää.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa tänään puhelimessa. Biden kertoi Yhdysvaltain tukevan Ukrainaa niin kauan kuin se apua tarvitsee ja vakuutti, ettei Yhdysvallat tule koskaan tunnustamaan Venäjän laittomia alueliitoksia Ukrainassa.

Shoigu: 200 000 ihmistä mobilisoitu armeijaan

Venäjällä yli 200 000 ihmistä on mobilisoitu armeijaan sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon 21. syyskuuta, kertoi Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu tiistaina.

Shoigun mukaan mobilisoidut on koulutettu kymmenillä harjoituskentillä ja kuudessa koulutuskeskuksessa. Hän vaati, että armeijan ja merivoimien komentajat auttavat ”värvättyjä sopeutumaan nopeasti taisteluihin”.

Shoigu sanoi myös, että värväystoimistojen ei pidä käännyttää pois vapaaehtoisia, ellei tähän ole vakavia syitä.

Kreml on sanonut, että tarkoituksena on värvätä 300 000 miestä.

Tutkimuksen mukaan Venäjä on varastanut Ukrainasta viljaa

Venäjä on varastanut viljaa Ukrainasta ainakin noin 537 miljoonan euron edestä, kertoo uutistoimisto AP:n ja yhdysvaltalaisen PBS-kanavan Frontline-dokumenttiohjelman laaja yhteistutkimus.

AP käytti satelliittikuvia sekä meriradiotransponderin tietoja seuratakseen yli 30 aluksen liikkeitä. Alukset tekivät yli 50 matkaa kuljettaen viljaa Venäjän Ukrainassa miehittämiltä alueilta Turkin, Syyrian, Libanonin ja muiden maiden satamiin.

Toimittajat tutkivat laivausluetteloita ja sosiaalisen median viestejä sekä haastattelivat maanviljelijöitä, rahtaajia ja yritysten edustajia.

Venäjän ylähuone hyväksyi laittomat alueliitokset

Venäjän parlamentin ylähuone eli liittoneuvosto on hyväksynyt Venäjän laittomat alueliitokset Ukrainassa tiistaina. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

Maanantaina laki alueliitoksista meni odotetun yksimielisesti läpi myös parlamentin alahuoneessa eli duumassa. Seuraavaksi se etenee Venäjän presidentin Vladimir Putinin allekirjoitettavaksi.

Venäjä haluaa liittää itseensä Zaporizhzhjan, Hersonin, Donetskin ja Luhanskin alueet Ukrainassa. Alueet muodostavat lähes viidesosan Ukrainasta.

Maailmalla Venäjän laittomat alueliitokset on tuomittu laajasti.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Hannu Aaltonen, Ayla Albayrak, Eeva Nikkilä-Kiipula

LEHTIKUVA / AFP

