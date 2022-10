Ihan siisti tälli! Rahilan rankkaritorjunta ja Meuran vaparipommi päättivät SalPan 21 vuoden odotuksen

Tunnelma Töölön jalkapallostadionilla alkaa kiristyä. Voiton päässä Ykkösestä olevalla SalPalla on enää vartti aikaa tehdä voittomaali. Pelaajat tiuskivat toisilleen ja viuhtovat käsillään kuin dramaattiset meteorologit.

Paikalle saapuneet satakunta salolaistakin ovat hiljenneet. 78. minuutilla SalPa saa vapaapotkun 30 metristä. Kaikki, jotka ovat seuranneet edes auttavasti tämän kauden SalPaa tietävät, kuka vaparin antaa: hän on 24-vuotias Joonas Meura.

Meura asettaa pallon tekonurmelle, laskee askelmerkin, lähtee vauhtiin ja laukoo rehellisen ja riuskan rintapotkun, joka ilman maaliverkon väliintuloa olisi jatkanut matkaansa Töölön yli Munkkivuoreen.

Mutta tällä kertaa pallo pölähti ylänurkkaan ja seurasi urheilun hienoin sekunnin kymmenys ennen alkuräjähdystä. Sen kymmenyksen aikana henkeä pidätelleiden salpalaisten mielessä ehti käydä satoja asioita: voittoja, tappioita, pettymyksiä, iloa ja ennen kaikkea odotusta. Nyt odotus oli vihdoin ohi ja ennätyksellinen 21 vuoden taival Kakkosessa päättyi makeimmalla mahdollisella tavalla.

– Rukoilin, etteivät jalat kramppaa ja osuisin kunnolla palloon. Osuihan se, Meura myhäili ennen kuin Jami Siirtola tyhjensi juomapullon sankarin niskaan.

– Heti kun veto lähti, näin että se menee satavarmasti sisään, SalPan maalivahti Joni Rahila vakuutti.

– Hän on saanut treenata noita koko kauden. Ihan siisti tälli. Pitää kiittää vielä Meuraa siitä, kapteeni Iku Leino kertasi.

– Porilainen sanoisi, että ”ei huano”, päävalmentaja Tero Suonperä letkautti.

Meuran sankariteko olisi kuitenkin jäänyt syntymättä ilman SalPan toista sankaritekoa. Klubi 04 sai rangaistuspotkun ottelun 22. minuutilla, kun Leino rikkoi kevyehkösti kotijoukkueen hyökkääjää.

Rangaistuspotkua asettui vetämään SalPassa kauden 2019 pelannut Gentrit Kovaqi, jonka laukauksen Joni Rahila torjui.

– Tuttu mies, mutta ei mulla ollut mitään hajua, mihin veto lähtee. Se osui ranteeseen, vaatimaton ja räikeästi aliarvostettu Rahila kertasi.

– En ole saavuttanut mitään juniorivuosien (Suomen) mestaruuksien jälkeen. Tämä ei ole mitali, vaan jotain konkreettista, tällä on jotain merkitystä, Rahila pohti ennen kuin hänet vedettiin mukaan kauden viimeiseen joukkuerinkiin.

Puheen ringissä aloitti kapteeni Leino, joka kiitti kaudesta ja sanoi, että tämä oli hänen pitkän uransa viimeinen ottelu. Leino sai rangaistuspotkuun johtaneesta tilanteesta varoituksen, joka tietää pelikieltoa kauden viimeisessä ottelussa.

– Mitä, ei todellakaan ole viimeinen ottelu, koko ottelun tavallistakin kovemmin omiaan tiuskinut Ronias Yacoob huusi.

– One more year, one more year, aloitti muu joukkue huutavan käännytystyönsä.

Oliko tämä satavarmasti viimeinen ottelusi, Iku Leino?

– Kyllä se oli tässä. On tässä tullut muutama vuosi paiskittua SalPalle, Leino tiivisti 13 kautta ja yli 250 ottelua kestäneen poikkeuksellisen uransa Kakkosessa.

Viimeisenä tekonaan nurmella Leino etsi syliinsä päävalmentaja Suonperän ja antoi hänelle pitkän ja tunteikkaan halauksen.

– Tästä ei tarvitse enää parantaa. Kiitos kapteeni, Suonperä kuiskasi Leinon korvaan.

Töölön jalkapallostadionin pukukoppikäytävällä raikaa SalPan voimabiisi Jari Sillanpään Malagaan:

”Tunkkinne pitäkää hei

Malja nousee vapaudelle

Nyt tai ei koskaan menen aurinkoon

Lipun lunastin ja lennän etelään, lennän etelään

Tarpeekseni saanut oon synkästä ja lennän etelään, lennän etelään

Meen Malagaan

Tai mihin vaan

Elämän kevääseen”

– Jumalauta jätkät me ollaan Ykkösessä, kuuluu huuto voimabiisin välisoiton yli.

Ääni on väärinymmärretyn ikitaistelijan Jami Siirtolan, jonka 90 minuutin pyyteetön ja virheetön esitys hänelle täysin väärällä pelipaikalla kiteytti sen, miksi SalPa pelaa ensi kaudella Ykkösessä.

YKKÖSEN KARSINTASARJA

Klubi 04–SalPa 0–1 (0–0)

Nousumaali: 78. Joonas Meura 0–1

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Michael John, Joonas Meura (v), Ronias Yacoob; Iku Leino (v, 88. Jonatan Guseff), Jami Siirtola, Mikke Louhela, Tobias Laaksonen (75. Bamo Ahmadi, v), Oskari Jakonen; Otto Lehtisalo (90+6. Miika Koski), Elmo Heinonen.

Muut vaihtopelaajat: Tatu Österlund (mv), Pekka Mattila, Otto Salmensuu, Topi Sistonen.

Erotuomari: Joona Manninen

SalPa nousee Ykköseen kaudeksi 2023.

SalPan kauden viimeinen ottelu: la 22.10. SalPa–FC Honka/Akatemia kello 14 Salon Urheilupuistossa.