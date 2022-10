Ilveksestä yllättäen sivuun siirretty Jouko Myrrä: ”Tyhjä ja surullinen olo”

Jääkiekon Liigan kärkijoukkue Tampereen Ilves yllätti keskiviikkoaamuna tiedotteellaan, jossa se kertoi päävalmentaja Jouko Myrrän sivuun siirtämisestä ja Antti Pennasen pestaamisesta välittömästi Myrrän tilalle. Pennasen sopimus ulottuu kevääseen 2025.

STT tavoitti Myrrän aamupäivällä puhelimitse. Hän ei halunnut arvioida rekrytointikuviota tai sen reiluutta, mutta avasi muuten tunnelmiaan.

– Näen asian niin, että minulla on tyhjä ja surullinen olo, kun en saa toimia enää tuon huippujoukkueen kanssa, Myrrä kertoi.

Myrrä on Ilveksen pitkäaikainen luottovalmentaja. Hän valmensi A-nuoret Suomen mestariksi 2016 ja nousi sen jälkeen Karri Kiven luotsaamaan liigajoukkueeseen apuvalmentajaksi. Syksyllä 2019 Kiven valmennusvastuu päättyi, ja Myrrä nousi päävalmentajaksi.

Viime keväänä Myrrä luotsasi Ilveksen SM-pronssille. Mitali oli tamperelaisseuran edustusjoukkueelle ensimmäinen kevään 2001 jälkeen. Tämä kausi on sujunut mainiosti, kun Ilves oli sarjan kärjessä ennen keskiviikon kierrosta. Kahdesta edellisestä pelistä tuli tosin tappiot.

– Matka jäi kesken, mutta voin joka suuntaan sanoa, että kuljen pystypäin. Olen työni tehnyt niin hyvin kuin olen osannut. Olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä hyvien pelaajien, valmennustiimin, johtoryhmän, huoltajien ja hierojien kanssa, Myrrä sanoi.

Padel-pallolle kyytiä

Myrrä, 53, pelasi aikanaan liiga- ja divisioonajäillä ja on valmentanut pitkään. Nyt kalenteri tyhjeni ainakin Ilves-tehtävien osalta.

Mitä teet seuraavaksi?

– Menen 14.30 pelaamaan padelia hyvien ystävien kanssa. Hakkaan puolitoista tuntia palloa.

Myrrä sai kuulla työtehtävien päättymisestä tänä aamuna. Ilveksen toimistolla olivat paikalla toimitusjohtaja Risto Jalo ja urheilujohtaja Timo Koskela.

– Eilen illalla tuli tekstiviesti puoli yksitoista. Ja tänä aamuna yhdeksältä menin sen tekstiviestin pyytämänä toimistolle, Myrrä palasi puhelinhaastattelua edeltäneiden 12 tunnin tapahtumiin.

”Saimme yhden markkinoiden parhaista valmentajista”

Myrrän paikalle pestattu Pennanen, 43, on nuoren polven menestysvalmentaja. Hän johdatti Mikkelin Jukurit Mestiksen mestariksi 2015 ja 2016 ja HPK:n Suomen mestariksi 2019. Vuonna 2021 hän johdatti Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen MM-pronssille ja elokuussa MM-hopealle.

Lisäksi Pennanen on saavuttanut esimerkiksi alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden 2016 ja miesten maailmanmestaruuden 2019 Jukka Jalosen apuvalmentajana.

Pennasen piti valmentaa tällä kaudella KHL-joukkue Helsingin Jokereita, mutta kuvio meni uusiksi Jokerien vetäydyttyä KHL:stä.

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalon mukaan Pennasen kanssa nimet saatiin papereihin viikonloppuna. Sitten heräsi ajatus, että hommat voisi aloittaa heti.

– Saimme yhden markkinoiden parhaista valmentajista. Tämä oli tulevaisuuteen tehty ratkaisu, joka ulkopuolisesta tuntuu äkkiä ihmeelliseltä, kun sarjataulukossa olemme hyvissä asemissa. Halusimme varmistaa, että voimme rakentaa tulevaisuutta avoimesti, Jalo perusteli puhelimitse.

Viisi yhteistä vuotta

Jalo myönsi, että tilanne oli vaikea. Myrrä oli pitkäaikainen ja osaamisensa todistanut työntekijä.

– Ei nämä ole helppoja (tilanteita) puolin eikä toisin. Olen ollut ”Joken” kanssa viisi vuotta hommissa. Jokke on ollut isossa roolissa urheilupuolella, kun asioita on viety eteenpäin ja Ilvestä on saatu jaloilleen. Se huipentui keväällä ensimmäiseen mitaliin pitkään aikaan, Jalo sanoi.

Jalon mukaan pari tappiota eivät horjuttaneet Myrrän asemaa eikä yllättävään ratkaisuun liity muutakaan dramatiikkaa. Hän korosti Ilveksen tähtäimen olevan kauempana.

– Oli mahdollista saada Pennanen hommiin jo tässä vaiheessa, niin miksei. Meillä on hyvä pohja ja hyvä joukkue. Hän pystyy tuolla cv:llä tuomaan jotain lisää, mitä meillä ei ole ollut vielä. Siihen me uskotaan.

Myrrän kanssa samalla ovenavauksella poistui apuvalmentaja Marko Ojanen.

– Myrrän ja Ojasen työsopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun asti. Palkanmaksuvelvoite on sinne asti, mutta työvelvoitetta ei ole. Sitten on eri asia, jos valmentaja haluaa lähteä kesken kauden muualle. Silloin neuvotellaan purusta, Jalo avasi.

Petteri Ikonen