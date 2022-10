Irlannissa ainakin kolme ihmistä on kuollut huoltoasemalla tapahtuneen räjähdyksen vuoksi

Irlannissa on kuollut ainakin kolme ihmistä huoltoasemalla tapahtuneessa räjähdyksessä. Asiasta kertovat muun muassa brittilehti Guardian, uutiskanava Sky News sekä Irlannin yleisradioyhtiö RTE.

Lisäksi jopa 30 ihmistä on loukkaantunut. Räjähdys tapahtui Irlannin saaren pohjoisosassa Donegalissa.

Hoitoa tarvitsevia on viety noin 25 kilometrin päässä sijaitsevan Letterkennyn yliopistolliseen sairaalaan. Sairaalassa oli perjantaina käytössä hätäprotokolla räjähdyksen vuoksi ja ihmisiä kehotettiin hakeutumaan hoitoon ainoastaan hätätapauksessa. Protokollasta on sittemmin jo luovuttu, mutta räjähdyksen uhrien hoitaminen sairaalassa on jatkunut.

Räjähdys tapahtui perjantaina iltapäivällä kolmen jälkeen paikallista aikaa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisit eivät kommentoineet antamassaan tiedotteessa räjähdyksen mahdollista syytä.

”Pahin painajainen”

Räjähdys aiheutti vahinkoa myös muun muassa alueella oleville asuinhuoneistoille sekä autoille. Sen ääni kuultiin useiden kilometrien päässä.

Sinn Fein -puolueen parlamentaarikko Pearse Doherty sanoi, että tapahtumapaikalla on ollut räjähdyksen jälkeen loukussa lukuisia ihmisiä. Hänen mukaansa osa rakennukseen loukkuun jääneistä ihmisistä on saanut otettua yhteyttä rakennuksen ulkopuolelle.

Doherty kuvaili tilannetta “pahimmaksi painajaiseksi”.

Doherty kertoo alueella olleen vilkasta räjähdyksen aikoihin. Hänen mukaansa huoltoasema oli kylän ainoa kauppa. Paikalla on ollut polttoaineen ja elintarvikkeiden lisäksi tarjolla myös posti- ja kampaamopalveluita.

Pelastusviranomaiset olivat perjantaina illalla edelleen paikan päällä ja heidän on kerrottu jatkavan raivaustöitä yön pimeydessä. Paikalle saapui perjantaina pelastusyksiköitä myös Pohjois-Irlannin puolelta.

Räjähdyksestä ovat kertoneet Suomessa aiemmin ainakin Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat.

Arttu Mäkelä