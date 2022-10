Isien veri veti politiikkaan – ”Jos on käynyt Särkänniemen vuoristoradassa, tietää, minkälaista politiikka on”

Satu Parttimaalta kysytään usein, miten hän jaksaa olla niin monessa mukana.

– Olen vastannut, että otan vartin power sleepit töiden jälkeen ja taas jaksaa!

Todellisuudessa hän on miettinyt itsekin, miksi päätyi luottamushenkilöksi työssä ja kunnallispolitiikassa.

Vastaus löytyi Siirtokarjalaisten tie -kirjasarjasta, jossa esiteltiin muun muassa Parttimaan isoisä Severus Kiljunen.

– Hämmästyin huomatessani, että isoisä oli aktiivisesti mukana politiikassa Äyräpäässä ja myöhemmin Hämeen läänin Koskella. Oma isänikin oli pitkään keskustassa Koskella. Ilmeisesti se tulee sieltä veren perintönä.

Hämeenkoskella syntyneen ja 1990-luvun alussa Suomusjärvelle muuttaneen Parttimaan oma poliittinen ura sai sysäyksen, kun hän aloitti työt Kukonkallion vanhainkodin keittiössä 2004.

Pääluottamusmies Marjo Ekman innosti häntä mukaan Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon JHL:ään. Nyt Parttimaa on itse Salon kaupungin varapääluottamusmies, ja hänestä tulee vuodenvaihteessa JHL:n pääluottamusmies Tanja Heikurisen siirtyessä hyvinvointialueelle.

Ammattiyhdistystoiminnassa Parttimaa on päätynyt JHL:n edustajistoon ja hetkeksi hallitukseen asti.

Hän otti SDP:n jäsenkirjan ja lähti ehdolle kuntavaaleissa 2012. Ensimmäinen yritys tuotti valtuuston varasijan. Neljä vuotta myöhemmin Parttimaa nousi valtuustoon ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi.

Nyt hän on valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja sote-lautakunnan varapuheenjohtaja. Parttimaa on vetänyt myös SDP:n kunnallisjärjestöä ja Salon työväenyhdistystä.

– Politiikka ja ay-toiminta antavat hyvää vastapainoa työlle, vaikka ne vievät paljon aikaa, hän sanoo.

Minkälaista kunnallispolitiikka on Salossa?

– Jos on käynyt Särkänniemen vuoristoradassa, tietää, minkälaista politiikka on. Joskus mennään lujaa, ja joskus tulee lunta tupaan, Parttimaa nauraa.

Hän sanoo olevansa sovinnollista tyyppiä, joka kysyy kaupan jonossa mieluummin ”voinko auttaa” kuin tekee itselleen tilaa kyynärpäillä.

– En rakasta riitelyä pätkääkään, mutta on rikkaus, että ollaan eri mieltä ja voidaan keskustella. Hyvät ideat syntyvät, kun eri mieltä olevat ihmiset keskustelevat yhdessä ja kuuntelevat toisiaan.

Parttimaa on iloinen, että on saanut tutustua politiikassa ihmisiin yli puoluerajojen. Hänestä on ihanaa, että ihmiset ottavat yhteyttä ja kertovat kuulumisiaan. Ikävää politiikassa on hankalien päätösten tekeminen.

– Salossa on ollut viime aikoina tosi haastavaa muun muassa kaupunginjohtajaruljanssin takia. Toivottavasti ihmiset sitoutuvat jatkossa pidemmäksi aikaa.

”Nyt puhutaan uudesta jäähallista, joka maksaisi yhdeksän miljoonaa. Mielestäni Salon jäähalli kannattaisi peruskorjata. Silloin rahaa jäisi jalkapallohalliinkin, joka on tärkeä harrastajille.”

Päättäjänä Satu Parttimaa odottaa mielenkiinnolla tulevaa talousarviokäsittelyä ja sitä, minkälainen Salon kaupunki on sosiaali- ja terveydenhuollon siirryttyä hyvinvointialueelle.

– Paljonko kaupungilla on varaa tehdä tulevaisuudessa esimerkiksi investointeja, hän miettii.

Kahden urheilua harrastaneen lapsen äiti pitää tärkeänä Urheilupuistoa ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Liikuntapaikoista on pidettävä huolta, mutta mihin raha riittää?

– Nyt puhutaan uudesta jäähallista, joka maksaisi yhdeksän miljoonaa. Mielestäni Salon jäähalli kannattaisi peruskorjata. Silloin rahaa jäisi jalkapallohalliinkin, joka on tärkeä harrastajille, hän perustelee.

Dieettikokkina Salon kaupungilla työskentelevä Parttimaa sanoo aloittavansa työpäivän usein kertomalla, mitä hauskaa hänelle on sattunut. Kun aloittaa naurulla, päivästä tulee hyvä.

– Paljon puhutaan kaupungin henkilöstön sairauspoissaoloista, mutta pitäisi käydä keskustelua juurisyistä. Taustalla on työhyvinvointi ja hyvä johtaminen. Jos vähän kolottaa, on aina suurempi kynnys jäädä sairauslomalle, jos on ihana työyhteisö, mukava esimies ja työpaikalla sanotaan ”huomenta” aamulla. Kannustava ja tukeva ilmapiiri on meille kaikille todella tärkeä.

Hauskuus vaihtuu tiukkuuteen, jos Parttimaa kokee epäoikeudenmukaisuutta. Hänen mielestään työntekijöitä ei voi kohdella miten vain.

– Puhuin esimerkiksi Kimaran keittiön tilanteesta jo viime vuonna. Vasta nyt syyskuussa ihmiset saivat tietää, kuka työntekijöistä siirtyy kaupungilta hyvinvointialueelle ja edelleen Kaareaan. Ihmisille pitää antaa aikaa sopeutua.

Parttimaan pitkä parisuhde päättyi keväällä, ja hän asuu nyt kaksin seitsenkuisen Vappu-koiran kanssa vuokra-asunnossa. Viisikymppisenä edessä on yhtäkkiä täysi vapaus ja kaikki kortit avoinna.

– Minulla ei ole periaatteessa mitään juuria täällä, ja lapsetkin ovat jo maailmalla. Voisin tehdä isoja muutoksia. Täällä on kuitenkin ystäviä, kaveripiiri ja ihanat työkaverit. En minä mihinkään osaa lähteä.

Parttimaan vanhemmat siskot ovat jo eläkkeellä. Hän sanoo, ettei ole tullut miettineeksi omaa tulevaisuuttaan mitenkään.

Suunnitelmissa on näyttelyihin osallistuminen Vappu-koiran kanssa. Lisäksi hän haluaa aloittaa uudelleen kylmäuinnin ja pilateksen, jossa kävi vuosia.

– Olen haaveillut vihersuunnittelijaksi opiskelusta, mutta pitää katsoa sitä uudelleen. Lähitulevaisuuden haave on saada oma asunto ja oma puutarha. Tykkään puuhastella mullan parissa.

Satu Parttimaa aikoo juhlistaa merkkipäiväänsä metsäretkellä ja lähettämällä perinteisen kortin kaksoisveljelleen.

50 vuotta 23. lokakuuta 1972

Satu Parttimaa