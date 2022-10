ISW: Venäjän liikekannallepanon keskeyttäminen johtuu todennäköisesti resurssien puutteesta

Venäjän liikekannallepano päättyy todennäköisesti resurssipulan takia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan presidentti Vladimir Putin joutuu todennäköisesti keskeyttämään tai lopettamaan osittaisen liikekannallepanon, jotta virkakoneiston resursseja vapautuu asepalveluksen järjestämiseen.

Putin ilmoitti eilen, että mobilisointitoimet päättyvät parin viikon kuluessa. Samaan aikaan syksyn saapumiserän on määrä aloittaa asepalvelus.

– Putin todennäköisesti yritti tehdä välttämättömyydestä hyveen, ISW:n analyysissä todetaan.

Ajatushautomon arvion mukaan Putinin tarkoituksena voi olla määrätä syksyn uusia alokkaita rintamalle ensi vuoden puolella. Siihen asti aukkoja rintamalla tilkittäisiin mobilisoiduilla reserviläisillä.

Venäjän lain mukaan asevelvollisuutta suorittaville ei voi määrätä ulkomaankomennuksia. Venäjä kuitenkin väittää liittäneensä Ukrainaan kuuluvat Hersonin, Zaporizhzhjan, Donetskin ja Luhanskin alueet itseensä, mikä tarkoittaisi sitä, että varusmiesten lähettäminen rintamalle kyseisille alueille olisi näennäisesti laillista, ISW kirjoittaa.

Putin on ISW:n mukaan määrännyt 120 000 miestä astumaan asevoimiin tänä syksynä.

Ensimmäiset venäläiset sotilaat saapuneet Valko-Venäjälle osaksi maiden yhteisiä joukkoja

Ensimmäiset venäläiset sotilaat ovat saapuneet Valko-Venäjälle liittyäkseen osaksi maiden yhteisiä joukkoja. Asiasta kertoi tänään Valko-Venäjän puolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ministeriön mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisten joukkojen tehtävänä on ”yksinomaan vahvistaa rajan suojaamista ja puolustamista”.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka väitti maanantaina Ukrainan valmistelevan hyökkäystä sen alueelle ja ilmoitti Venäjän ja Valko-Venäjän ottavan käyttöön yhteiset ”alueelliset puolustusjoukot”. Ukrainan ulkoministeriö on kiistänyt hyökkäyksen valmistelun.

Riippumaton valkovenäläismedia Nasha Niva kertoi eilen, että Valko-Venäjä on aloittanut pienimuotoisen liikekannallepanon.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on arvioinut, että Venäjä tuskin valmistautuu laajaan maahyökkäykseen Valko-Venäjältä Ukrainaan.

Öljyvarasto tulessa Belgorodon alueella

Venäjällä Belgorodin alueella öljyvarasto syttyi tuleen tulituksen jälkeen, kertoo kuvernööri Vjatsheslav Gladkov. Belgorodin alue sijaitsee Ukrainan rajan tuntumassa.

Gladkov julkaisi valokuvan, jossa näkyi liekkejä ja mustaa savua rakennuksen yläpuolella.

Viime viikolla Venäjä sanoi Ukrainan rajan tuntumassa olevan seudun joutuneen lisääntyneen tykistötulituksen ja ohjusiskujen kohteeksi.

Belgorodin alue on säännöllisesti ollut tulituksen kohteena. Perjantaina Belgorodin kaupungin voimalaitos syttyi iskun jälkeen tuleen ja aiheutti sähkökatkoja.

