Markku Jokisipilä ennakoi eduskuntavaaleja: Tiukka kisa suurten kesken lopussa ja sinipunahallitus

Kokoomus on nousemassa takaisin Varsinais-Suomen suurimmaksi puolueeksi, kertoo Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien Taloustutkimuksella teettämä puoluekannatusmittaus. Kokoomuksen kannatus on tällä hetkellä 23,6 prosenttia. Sdp:n kannatus on 20,8 prosenttia. Vuoden 2019 ykkönen Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue 17,6 prosentin kannatuksella.

Kannatusmittauksessa kysyttiin syyskuussa, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajia varsinaissuomalaiset äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

KOKOOMUS ja Sdp ovat Varsinais-Suomen äänestäjien suosikkipuolueita myös eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen. Vaaligallupissa pyysimme vaalipiirin äänestysikäisiä nimeämään kaksi mieluisinta puoluetta seuraavaan hallitukseen.

Ykköseksi nousi kokoomus, sen nimesi kahden joukkoon 37,3 prosenttia vastaajista. Sdp:n halusi hallitukseen 36 prosenttia vastaajista. Perussuomalaiset nimesi 24,2 prosenttia ja Vasemmistoliiton 20,4 prosenttia vastaajista. Keskustan 15,2 prosentin kannatus oli hieman korkeampi kuin vihreiden 14,9 prosentin kannatus.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä kommentoi vaaligallupin tuloksia. Videohaastattelussa Jokisipilä arvioi, onko seuraava pääministerimme turkulainen, mitkä ovat kokoomuksen mahdolliset hallituskumppanit ja hän ennakoi myös hallitusneuvotteluiden ydinkysymyksiä.

