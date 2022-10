Salolaisen kiinteistöneuvos Jorma Niemisen kiinteistöyhtiö hakee rakennuslupaa tuulivoimalalle, joka tuottaisi sähköä Finnfoam Paippi -hiihtotunnelille Paimiossa. Paipin jäähdytyskoneiden energianlähteeksi on tulossa myös aurinkovoimala.

– Ne ovat elinehtoja koko hiihtoputkelle. Sitä ei pysty muuten pyörittämään näillä sähkön hinnoilla, Jorma Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan hiihtoputken jäähdytys kuluttaa kymmeniätuhansia kilowatteja kuukaudessa.

Tuulivoimala on ollut Niemisellä varastossa jo vuosia. Hän hankki sen aikoinaan käytettynä saksalaisesta tuulivoimapuistosta. Paimion kaupunki myönsi voimalalle rakennusluvan vuonna 2016, mutta lupa ehti vanhentua viime vuonna.

Jorma Niemisen 4Capes Oy on nyt uusinut hakemuksensa Paipin tontille. Nieminen kuvailee 600 kilowatin tuulivoimalaa maajussin malliksi, jonka torni on 50 metriä korkea. Lapojen kärjet pyörivät 72 metrissä.

– Ei muuta kuin leima papereihin. Kaikki on muuten kunnossa.

Samaan aikaan Nieminen odottaa, että Finnfoam Paippi alkaisi saada sähköä myös omasta 200 kilowatin aurinkovoimalasta. Hän kertoo tilanneensa paneelit jo yli vuosi sitten, mutta voimala ei ole vieläkään valmis.

– Koko homma on mennyt ihan metsään. Sen piti valmistua jo viime syksynä.

Hiihtotunnelin kierroksen pituus on 700 metriä. Lumi on karkearakeista tykkilunta, jonka lämpötila on noin -3°C astetta. Ilma hiihtotunnelissa on hieman pakkasen puolella.

Paimion hiihtotunneli avasi ovensa yleisölle kesällä 2006. Rakentaminen tuli maksamaan 2,7 miljoonaa euroa, eikä silloinen hiihtoputkiyhtiö selvinnyt veloistaan. Lounais-Suomen Hiihtotunneli Oy hakeutui konkurssiin viiden vuoden jälkeen vuonna 2011. Yhtiötä rahoittanut Paimion kaupunki kärsi konkurssissa 1,3 miljoonan euron tappiot.

Salolainen Finnfoam Oy ilmestyi ostajaksi vain kuukausi konkurssin jälkeen. Jorma Nieminen oli tuolloin Finnfoamin perheyrityksen hallituksen puheenjohtaja. Hän kertoi hankkineensa hiihtoputken seudullisen kunniakysymyksen takia.

– En ole koskaan ajatellutkaan hiihtoputkea bisneksenä. Olen pitänyt sitä pelkästään hyvänä tekona, mutta en viitsisi panna siihen omaa rahaa lisää joka vuosi, Nieminen sanoo nyt.

Tuulivoimaan kiinteistöneuvos Nieminen kertoo sijoittaneensa Suomessa jo pitkän aikaa. Hän uskoo, että myös muihin ”sopiviksi katsottuihin” kiinteistöihin asennetaan jatkossa aurinkovoimaloita.