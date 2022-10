Kaikki lähtee väreistä – Paula Pitkänen tuo esille kipeitä asioita, mutta valaa myös uskoa

Helsinkiläiselle taidemaalarille Paula Pitkäselle värit ovat aina olleet erityisen merkityksellisiä. Hänen teoksensakin saavat alkusysäyksen väreistä.

– Värit ovat vahvoina sisälläni ja värikaudet näkyvät selkeästi taiteessani, kertoo Teijon Masuunissa näyttelyä ripustamassa oleva Pitkänen.

Kuluvana vuonna Pitkäsen maalauksissa ovat toistuneet kahden kylmän värin, sinisen ja keltaisen, eri sävyt.

– Elän omaa elämääni ja maailman tapahtumia taiteen kautta, hän sanoo.

Värit sininen ja keltainen liittyvät tietysti Ukrainan tapahtumiin. Teos Darja syntyi taiteilijaresidenssissä Tallinnassa vietetyn ajanjakson päätteeksi.

– Venäjän suurlähetystön edustalle Tallinnassa oli tuotu erilaisia muistokirjoituksia ja esineitä, kuten rikkinäisiä nalleja. Tämä sai minut hyvin surulliseksi.

Darjassa katsoja kohtaa sinisten ja keltaisten siveltimien vetojen takaa surullisen nuoren naisen. Pitkäsen töissä on ihmisiä ympäri maailman – sekä miehiä että naisia. Hahmot ovat iältään nuoria – lapsia ja vanhuksia ei teoksissa ole.

– Lapseni näkyvät teoksissa. He ovat nyt nuoria aikuisia, kuten myös maalausteni ihmiset. Lapseni eivät kuitenkaan ole malleina teoksissa, kertoo kolmen lapsen äiti.

Pitkäsen töitä on nyt ensimmäistä kertaa esillä Salossa. Teijon Masuunilla hän vieraili ensimmäistä kertaa kesällä ja ihastui paikkaan. Under the same sky -näyttelyn teokset ovat varsin tuoreita. Kaikki on maalattu tänä vuonna.

– Koko ihmiskunta elää mullistuksen vuosia. Kuitenkin hengitämme kaikki saman taivaan alla, tunnemme saman rakkauden. Voisivatko vaikeudet yhdistää meitä?, miettii taiteilija.

Pitkäsen teoksissa alkuvuosi näyttäytyy kylminä ja kovina väreinä. Vuoden loppua kohden mukaan on tullut lämpimämpiä värejä, kuten punaisen eri sävyjä.

– Teoksissani näkyy, että toivoa on aina.

Teokset levittäytyvät Teijon Masuunin aula- ja kahvilatiloihin. Esillä on 13 teosta, joista osa on varsin suurikokoisia.

Pitkäsen maalausprosessi kulkee usein samaa kaavaa.

– Tekemistäni ohjaa intuitio. Abstraktista pinnasta nousee pikkuhiljaa esiin erilaisia ihmisiä. Sommittelua joutuu välillä korjaamaan, kun kasvot ilmestyvät joskus erikoiseen kohtaan maalausta.

Pitkäsen työskentelytahti vaihtelee paljon. Osa teoksista syntyy nopeasti, mutta osan parissa hän viettää helposti kymmeniä ja taas kymmeniä tunteja.

Pitkänen on kokeillut viime vuosina useita eri tekniikoita. Hän on käyttänyt maalauspohjana kankaan lisäksi pleksiä.

– Pleksi on haastava maalauspohja, mutta sen monimuotoisuus kiehtoo minua. Pleksiä voi maalata kummallekin puolelle ja niitä voi laittaa päällekkäin. Pleksille maalaaminen tuo töihin aivan uudenlaista syvyyttä.

Teijon Masuunilla ei ole esillä Pitkäsen pleksitöitä vaan kaikki teokset on maalattu kankaalle.

Pitkänen on nykyään täysipäiväinen taiteilija. Matka taiteilijaksi vei kuitenkin kauemmin kuin hän ajatteli.

– Menin 12-vuotiaana kuvataidekouluun ja päätin jo ensimmäisen tunnin jälkeen, että minusta tulee isona taiteilija. Muistan tuon hetken edelleen todella selvästi, hän kertoo.

Pitkänen jatkoi maalaamista, mutta parisuhteet ja perhe-elämä veivät mennessään ja hän kouluttautui graafiseksi suunnittelijaksi. Pitkänen tekikin graafisen suunnittelijan töitä rinnan maalaamisen kanssa aina viime vuoteen asti.

– Lopetin työt vuoden alussa ja ryhdyin kokopäiväiseksi taidemaalariksi. Maalaaminen antaa voimia ja tuo mielenrauhaa, mikä näkyy myös töissäni. Teen vihdoin sitä mikä tuntuu omalta, ja mistä haaveilin jo lapsena.

Pitkänen työskentelee Kaapelitehtaalla Helsingissä. Teijon Masuunin jälkeen Pitkäsen töitä on esillä loppuvuodesta tiedotus- ja kulttuurikeskus Luckanissa Helsingissä. Ensi vuonna hänen töitään matkaa Saksan Homburgiin yhteisnäyttelyyn.

Paula Pitkäsen Under the same sky -taidenäyttely Teijon Masuunissa (Telakkatie 17, 25570 Teijo) lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16. Näyttely on avoinna 27. marraskuuta asti.