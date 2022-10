Kaksi Teroa

Salon Urheilupuisto, 18.8. 2021 SalPa–KaaPo. Taas yksi panokseton loppukesän ottelu, johon ei vaan voi laittaa liikaa vaatetta päälle.

Kummallakaan joukkueella ei ole pelkoa putoamisesta tai toivoa noususta, vaikka kautta on jäljellä vielä kuusi viikkoa. Katsomossa hytisevät ne samat parisataa tuttua kasvoa kuin aina ennenkin.

Ottelu on olosuhteisiin ja panokseen nähden hyvätasoista, kuten se on edelliset 20 kautta lähes aina ollut. Mikään ei ole silti muuttunut. SalPa on ollut taas riittävän hyvä säilyäkseen, mutta liian kapea noustakseen.

Ottelu päättyy 1–1, mutta tauolla kuulin huhun, joka tulisi muuttamaan seuran lähitulevaisuuden: liikemies Tero Karinti on kiinnostunut sijoittamaan SalPaan.

Seuraavat viikot SalPan eteen elämänsä antanut puheenjohtaja Jukka Toivonen vaikeroi. Hän ei halunnut eikä saanut kertoa Salkkarille keskeneräisistä neuvotteluista mitään, mutta ”Topen” tuska välittyi puheluissa vahvana.

Uskaltaako hän antaa seuran lippulaivan turkulaistaustaiselle sijoittajaryhmälle, jota johtaa Liedossa asuva startupguru?

Ei missään nimessä voi, olisi enemmistö suomalaisen jalkapallo lähihistorian tuntevista seurapomoista sanonut samassa tilanteessa.

Mutta Karintilla oli selkeä ja uskottava suunnitelma, jonka lisäksi hän on erittäin hyvä puhuja. Toivosen ainoa tavoite keskusteluissa oli varmistaa se, ettei SalPan junioripuoli kärsi mahdollisesta (ja suomifutiksessa kovin tutusta) konkurssista.

Kumpikin sai haluamansa, ja SalPa vuokrasi edustuksen sarjapaikan uudelle osakeyhtiölle.

Sitten alkoi tapahtua.

Maineensa vankina ollut Karintin ystävä Tero Suonperä siirtyi Jazzin junioreista SalPan päävalmentajaksi ja Elmo Heinonen sekä Oskari Jakonen palasivat Tepsistä kasvattajaseuraansa. Paikallisesta pöhinästä tuli valtakunnallista pöhinää, kun Karinti sai jollain ihmeellä houkuteltua MM-kävijä Taye Taiwon Saloon.

Harjoitusotteluissa peli kulki kuin unelma ja odotukset nousivat entisestään. Vauhti kiihtyi, paineet kasvoivat, eikä seura ehtinyt jarruttaa ennen ensimmäistä hidastustöyssyä.

Taiwo ei ollut lähelläkään pelikuntoa, Urheilupuiston ylänurmi paljastui pelikelvottomaksi ja joukkue alisuoritti materiaaliinsa nähden rankasti. Yksi avainhankinnoista (Saliw Babawo ) ei tullut koskaan Saloon ja Brasiliasta hankittu korvaaja (Andre Venceloski) kävi täällä vain kääntymässä.

9. heinäkuuta SalPa hävisi MuSalle kotikentällään 1–4. Se oli jo kauden kuudes tappio. Epäilijöiden talvesta asti kylvämä ”Mitä mää sanosi” -fiilis kukki Urheilupuistossa. Nyt tuska välittyi Suonperästä, joka hädän hetkellä otti käyttöön huhtikuussa roskikseen heitetyn 3–5–2-järjestelmän.

Puolustus tiivistyi, roolit selkenivät ja SalPa vahvistui pelaajamarkkinoilla merkittävästi. Viimeistään John Fagerströmin ja Michael Johnin hankinnat nostivat SalPan materiaalin muiden yläpuolelle.

Seuraavista 11 ottelusta SalPa voitti 10 ja pelasi yhden tasapelin. Urheilupuistoon valui ennestään vieraita kasvoja ja yleisömäärä kaksinkertaistui edellisistä kausista. Seuran omat kasvatit olivat avainroolissa ja edustuksen omavaraisuusaste nousi Kakkosen tasolla korkeaan lähes 30 prosenttiin.

SalPasta tuli 20 vuoden pitkän odotuksen jälkeen voittava, mielenkiintoinen ja lopulta liian suuri Kakkoseen.

Toki mikään ei olisi ollut mahdollista ilman niitä satoja talkoolaisia, pelaajia, valmentajia sekä uskollisia katsojia, jotka pitivät SalPan ennätyksellisen pitkään Kakkosessa, mutta seuraavan stepin ottamiseen tarvittiin lopulta kaksi rohkeaa ja ulkopuolista Teroa, toinen Porista ja toinen Rovaniemeltä.

He tekivät vuodesta 2022 Joutsenten vuoden.