Kertshinsalmen sillalla on Venäjälle sekä poliittista että operatiivista merkitystä – ”Ehkä isku oli viivästynyt syntymäpäivälahja Putinille”

Jos Kertshinsalmen sillalla tänä aamuna tapahtunut räjähdys oli suunniteltu isku, kyseessä on ollut taitava operaatio. Näin arvioi STT:lle Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari.

– Kyllähän tämä oli taitava isku, jos se todella oli isku eikä vahinko – enkä ihan hirveästi usko vahinkoihin sodan tässä vaiheessa, Kari sanoo.

Räjähdys tapahtui tänään aamukuuden aikaan Venäjältä Krimin niemimaalle johtavalla Kertshinsalmen sillalla. Ainakin kaksi sillan autokaistoista on romahtanut.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän viranomaiset ovat väittäneet, että sillalla olisi räjäytetty rekka. Lisäksi räjähdys sytytti tuleen junan, joka oli Venäjän lausunnon mukaan kuljettamassa polttoainetta Krimille.

Venäjän versio räjähdyksen syystä ei ole ainoa tarjottu selitys. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastatteleman asiantuntijan mukaan kyseessä on voinut olla sillan alta tehty isku. Sillalle asetetut räjähteet olisi voitu räjäyttää radion avulla, asiantuntija arvioi.

Ukraina ei ole toistaiseksi virallisesti vahvistanut, oliko se räjähdysten takana vai ei.

Ukrainan oma erikoisoperaatio?

Vaikka varmuutta räjähdyksen syystä ei vielä ole, Karin mukaan ei ole mahdotonta, että Ukraina pystyisi toteuttamaan tällaisen iskun.

– On jo pitkään puhuttu, että Ukraina pyrkii iskemään sillalle joko ohjusaseella tai ilmavoimilla. Lisäksi sodassa on jo nähty, että ukrainalaisten erikoisjoukkojen toimintakyky on aika hyvä, Kari sanoo.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri pitää puolestaan hyvin todennäköisenä, että kyseessä oli Ukrainan oma erikoisoperaatio.

– Todennäköisyys tähän on suuri, kun ottaa huomioon kohteen tärkeyden, Toveri sanoo.

– Venäjä on aiemmin vahvistanut sillan puolustusta lähinnä ohjusiskuja vastaan. Näyttää, että Ukrainalla on aika hyvä taito yllättää venäläiset ja tehdä tällaisia erikoisoperaatiota.

Toverin mukaan vielä ei ole täyttä tietoa, kuinka pahoja vaurioita silta on kärsinyt ja kauanko niiden korjaamisessa kestää.

– Eiköhän kuva tarkennu viikonlopun aikana, kun saadaan muun muassa satelliittikuvia paikalta, hän sanoo.

Kari arvioi, että räjähdys on saattanut vahingoittaa itse sillan lisäksi sen alla kulkevia tietoliikennekaapeleita ja mahdollisesti vesiputkea.

– Käsittääkseni siellä alla kulkee näitä kaapeleita ja vesiputki, jolla venäläiset huolsivat Krimiä ennen kuin saivat Kahovkan patoaltaan haltuunsa. Krim tarvitsee kasteluvettä ihan kriittisesti, Kari sanoo.

– Kyllähän venäläisillä menee aikaa ennen kuin he saavat kunnostettua kaikki nämä asiat.

Venäläisten joukkojen huolto hankaloituu

Kertshinsalmen sillalla on Venäjälle sekä poliittista että operatiivista merkitystä. Venäjä rakensi ja avasi sillan Venäjän mantereelta Krimin niemimaalle vuonna 2018.

– Saksalaiset olivat yrittäneet rakentaa samaa siltaa toisen maailmansodan aikaan mutta eivät onnistuneet, Kari kertoo.

– Venäläiset pystyivät sen sitten vuonna 2018 rakentamaan. Se oli hieno propagandavoitto.

Sillan operatiivinen merkitys taas muodostuu siitä, että silta on tärkeä huoltoreitti venäläisille joukoille. Jos silta on pois käytöstä, Venäjä joutuu huoltamaan Krimin-joukkojaan Etelä-Ukrainan maayhteyksien kautta.

– Krimin huolto maateitse kulkevien rautateiden kautta näyttää olevan Venäjälle koko ajan hankalampaa, Kari sanoo.

– Jos ukrainalaiset saavat rautatiet tulensa alle, kuten näyttää pikkuhiljaa käyvän, olisi Kertshinsalmen silta ainoa keino, jolla venäläiset pystyisivät huoltamaan Krimiä.

Jos silta olisi kokonaan poikki ja Krimin huoltoliikenne joutuisi kulkemaan maata pitkin, vaikeuttaisi se myös Etelä-Ukrainassa taistelevien venäläisten toimintaa.

– Jos samoille raiteille ohjataan myös Krimin huolto, rautatiet menevät tukkoon. Krimin huoltoliikenne haittaa Dneprjoen länsipuolella taistelevien venäläisjoukkojen huoltoa, Kari selittää.

– Joukot ovat jo nyt vaikeuksissa logistisesti, koska ne eivät saa tavaraa enää Dneprjoen yli. Jos ukrainalaiset pystyvät iskemään seuraavaksi näihin rautateihin, venäläiset ovat aika pulassa.

Toveri näkee, että vaikka isku tuskin muuttaa sodankulkua sinänsä, on sillä merkittävä psykologinen vaikutus.

– Vaikka silta saataisiin korjattua, ukrainalaisten kyky tehdä tällaisia iskuja lisää hermostuneisuutta venäläisten keskuudessa, Toveri sanoo.

– Voi olla, että tämä oli pieni viivästynyt syntymäpäivälahja (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille.

