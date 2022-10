Kilpakumppanit suitsuttavat Rovanperää – nuori mestari on lajille mannaa

Syksyllä 2002 kruunattiin ralliautoilun maailmanmestari 26. kerran, kun Marcus Grönholm juhli uransa toista MM-titteliä. Suomelle mestaruus oli 14:s eli ”muu maailma” oli tappiolla. Seuraavat 19 titteliä matkasivat kuitenkin pääasiassa Ranskaan kahdelle Sebastienille eli Loebille (9 mestaruutta) ja Ogierille (8).

Viime sunnuntaina Uudessa-Seelannissa mestaruus palasi vihdoin maahan, josta lähteneet kuljettajat ovat vuosien mittaan toteuttaneet klassista moottoriurheilufraasia ”If you want to win, hire a Finn” (Jos haluat voittaa, palkkaa suomalainen). Kalle Rovanperä sinetöi upeasti rallin MM-voiton kaksi kisaa ennen kauden päättymistä, eikä lajin kaikkien aikojen nuorimman (22 vuotta) maailmanmestarin ylistykselle tullut loppua.

– Häntä pitävät ihmeellisenä fanit ja katsojat, mutta sen lisäksi suurin osa kuljettajista. Hän on aikalailla normaali jätkä rallin ulkopuolella, ja on itse asiassa vaikea tajutakaan, miksi hän on niin hyvä. Se mitä itse olen nähnyt, on se, että hän on niin rentoutunut koko ajan, hän ei vain välitä (paineista). Hän hyppää autoon, ajaa ja keskittyy (silloin) sataprosenttisesti, Rovanperän tallitoverina Toyotalla ajava Esapekka Lappi summasi Autosport-sivustolla.

Lappi näkee Rovanperän mestaruuden olevan hyvinkin iso asia lajille. Eräänlainen merkkipaalu.

– Laji tarvitsee tätä. Se tarvitsee sankareita, sellaisia kuten (F1-mestari) Max Verstappen, ja niin tulee tapahtumaan, ainakin toivottavasti, Lappi pohti Autosportille Rovanperän merkitystä rallin tulevaisuudelle.

– Ei tämä (mestaruus) mikään suuri yllätys ole. Olen tiennyt jo vuosien ajan, että tämä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Se, että hänestä tulee mestari.

Lappi, 31, sai esimakua tulevasta mestarista jo vuosikymmen sitten, ja se hymyilyttää yhä.

– Kymmenen vuotta sitten hän (Rovanperä) ajoi minun autoani S2000 Fiestaa, ja rupesin opettamaan häntä. Ongelma siinä oli se, että ei ollut opetettavaa. Silloin sanoin vaimolleni, että olemme pulassa tulevaisuudessa, enkä ollut väärässä, Lappi myhäili muistellessaan hetkeä, jolloin Rovanperän lahjakkuus valkeni.

”Ei tarvitse mitään vinkkejä”

Vuonna 2013 maanmiestään Sebastien Loebia maailmanmestarina seurannut ja vain 2019 mestaruudesta Ott Tänakille vuoden ajaksi luopunut Sebastien Ogier on Lapin kanssa samoilla linjoilla.

– Luovutan tittelin ilolla. Oli hienoa olla todistamassa sitä hetkeä (Rovanperän mestaruuden varmistumista), ja on mukava nähdä näiden nuorten miesten tekevän upeaa työtä. He todella ansaitsevat tämän mestaruuden, Ogier hehkutti.

– Hän (Rovanperä) ei tarvitse mitään vinkkejä (tulevaisuuteen). Hän on jo niin pitkällä. Niin kauan kuin hän pitää jalat maassa eikä ajattele, että kaikki hoituu tuosta vain helposti, ja tekee töitä entiseen tapaan, tulevaisuus on todella valoisa.

Rovanperää kauden loppuvaiheissa ainoana enää uhannut Tänak totesi, että Rovanperä oli vain ihan liian vahva läpi kauden.

– Ei meillä oikeastaan ollut mahdollisuuksia. Kauden keskivaiheilla ajattelimme, että hangoittelemme vastaan, mutta kyllä heillä (Toyota) oli homma hallussa koko ajan, Hyundain kärkipilotti summasi MM-sarjan sivustolla.

– He voittivat kaikki, puhtaasti ja rehellisesti. Kallella on myös todella hyvät tanssiliikkeet, Tänak päätti viitaten suomalaisnuorukaisen liikkeisiin autonsa katolla mestaruuden sinetöidyttyä.

Tansseja on varmasti luvassa jatkossakin.

– Kalle on kuin Kimi Räikkönen, kylmäverinen kuin mikä! Hän on todistanut olevansa todellinen mestari, Ogier päätti.

Janne Lehikoinen