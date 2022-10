Kuluttajien luottamus vajosi

Kuluttajien usko talouteen on vajonnut ennätysalas. Tilastokeskuksen syyskuun luottamusindikaattori sai arvon –18,3. Edellinen pohjakosketus nähtiin heinäkuussa, jolloin indikaattori oli –15,9. Luottamusta on mitattu lokakuusta 1995 lähtien.

Uudessa tilastossa monet yksittäiset osat laskivat alemmaksi kuin koskaan. Odotukset Suomen ja oman talouden tilasta olivat ennätysmatalat. Jopa kolme viidestä kuluttajista arvioi Suomen talouden heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Oman talouden heikkenemistä ennakoi joka kolmas.

Myönteistä uudessa mittauksessa on usko työllisyyteen. Pelko työttömäksi joutumisesta on hieman lieventynyt. Omakohtaisen työttömyyden uhka on nyt koronapandemiaa edeltäneen talven tasolla. Arvio koko maan työttömyyden kehittymisestä on hieman matalampi.

Kuluttajien synkät näkymät talouden tilanteesta johtuvat lähinnä inflaatiosta ja hintojen nopeasta noususta. Omien säästöjen ja palkkojen ostovoima hiipuu, ja samaan aikaan tilannetta varjostaa vientinäkymien heikkeneminen euroalueella.

Kuluttajien heikko luottamus heijastuu nopeasti ostopäätöksiin. Nyt ollaan varovaisia erityisesti arvokkaissa hankinnoissa kuten asunnon ja auton ostoissa.

Heikko luottamus ei ole vielä näkynyt kulutuksen laskuna. Jos kulutus vähenee, se vaikuttaa pian yrityksiin ja koko talouskasvuun. Tämä lisää syksyn kuukausien epävarmuutta yhdessä energian hintojen ja korkojen nousun myötä.