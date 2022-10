Kurpitsajuhlien aika – brittien nauris paisui Amerikassa kurpitsaksi

Suomessa ensimmäiset merkit kurpitsajuhlista nähtiin 1980-luvulla. Tapa rantautui amerikkalaisten elokuvien kautta, vaihto-oppilaiden mukana ja Charles M. Schultzin Tenavat-sarjakuvan ansiosta.

Kurpitsajuhlan englanninkielinen nimitys Halloween on lyhenne sanoista All Hallow´s Eve eli pyhäinpäivän aatto, jota on perinteisesti vietetty 31. lokakuuta. Suomessa juhlapyhiä järjesteltiin 1950-luvulla ja niitä liikuteltiin viikonloppuihin, joten nykyään pyhäinpäivä osuu harvoin marraskuun ensimmäiseen.

Brittein saarilla juhlittiin jo vuosituhansia sitten satokauden päättymistä ja talvikauden alkua. Juhlan aikaan uskottiin myös vainajien olevan liikkeellä. Henkien karkottamiseksi pukeuduttiin pelottaviin asuihin ja sytytettiin roihuja. Vainajien muistopäiväksi marraskuun ensimmäinen vakiintui vasta paljon myöhemmin.

Nykyään halloweenin tunnus on kurpitsalyhty. Alun perin se oli nimeltään Jack-o-Lantern. Irlantilaisen kansantaruston mukaan Jack oli liian ahne päästäkseen taivaaseen, mutta helvetin portitkaan eivät auenneet, koska Jack oli huijannut jopa paholaista. Jack työnsi paholaisen hiilloksesta peräisin olleen hiilenpalan nauriinsa sisälle, ja alkoi sen valossa vaeltaa leposijaa etsien.

Britit kaiversivat pelottavia naamoja nauriisiin, perunoihin ja punajuuriin, joita laitettiin ulos pelottelemaan vaeltelevia henkiä. Siirtolaiset veivät juhlan mukanaan Yhdysvaltoihin, jossa nauris vaihtui näyttävään kurpitsaan ja juhlasta tuli viihteellisempi.

Syyskauden sadonkorjuujuhlat ovat pitkään kuuluneet myös suomalaiseen perinteeseen. Entisaikain ajanlaskussa satokauden päättymisen ja vanhan vuodenvaihteen rituaalit sijoittuvat lokakuun alun mikkelinpäivän ja kuukautta myöhemmän kekrin välille.