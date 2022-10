Listamestari naurattaa aikuisiakin – erilaiset ihmiset kohtaavat salolaislähtöisten sisarusten lastenkirjassa ilman saarnaamisen sivumakua

– ONKO LÄÄKITYS KUNNOSSA MAJA-LEENA WICKSTRÖ!!!!????, kirjoittaa eläkeläinen Ulpukka palvelutalo Päivänkakkaran sivuille etsiessään lapsuusystäväänsä, joka on saattanut unohtaa ottaa verenpainelääkkeet.

Alakouluikäistä Eliasta alias Listamestaria ei ihmetytä, kun Ulpukka joutuu sosiaalisesta mediasta muutamaksi päiväksi jäähylle. Ulpukasta taas viestissä ei ole mitään merkillistä.

Ikäihmisen ja koulupojan ystävyys on yksi kantavista teemoista Varo viruksia, Listamestari! -lastenkirjassa. Kirjan tekijät ovat salolaislähtöiset sisarukset Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen.

Kaksikon tarkoituksena on kirjoittaa hauskasti sekä aikuisille että lapsille. Huumoria syntyy tarkkasilmäisen ja fiksun Eliaksen havainnoista ja tilannekomiikasta, kun Elias päätyy opastamaan Ulpukkaa tietotekniikan pariin.

Ulpukka onnistuu muun muassa vaihtamaan eläkesäästönsä virtuaalivaluutaksi ja on lahjoittamassa rahojaan maanpaossa olevalle prinssille.

– Koko kirja lähti mielessäni liikkeelle kohtauksesta, jossa lapsi ja vanhempi tapaavat. Tietotekniikan kautta eläkeläisrouva joutuu maailmaan, joka on lapsille itsestään selvä, Toivonen sanoo.

– Ihmiset näkevät usein poteroistaan vain oman viiteryhmänsä. Silloin unohtuu, että muiden kanssa voi olla paljon yhteistä, Kristoffersson kertoo.

Listamestarissa tietotekniikasta ovat kuutamolla aikuiset, ja jos tarinassa on opettavaisuutta, se on suunnattu aikuisille. Äidin ääni ei kanna etäpalaveriin huutamalla kuulokkeisiin haloota ja ”kuuluuko nyt”, vaan tarvitaan Elias säätämään järjestelmäasetuksista mikrofoni toimimaan.

– Haluamme kääntää ympäri ajatuksen, että lapsille kirjoitetaan ylhäältä päin opettavaisesti. Minua ainakin lapseni ovat opettaneet paljon, Tiina Kristoffersson sanoo.

Kirjan keskeisenä juonena on koulutehtävä, jossa lasten pitäisi saada kiinnitettyä päättäjien huomio ilmastokysymykseen digitaalisen kampanjan avulla. Koulumaailma on kummallekin tuttu lasten kautta. Kristofferssonin nuorin on 10-vuotias tytär, Toivosella on 6-vuotias poika.

– Eliaksen hahmon pohjalla oli idea fiksusta nuoresta, joka ymmärtää tietotekniikkaa ja on empaattinen. Halusimme välttää perinteisiä röyhöttäjiä, jotka vain seikkailevat ja pistävät menemään, Vesa-Matti Toivonen kertoo.

Elias asuu Helsingin Etu-Töölössä. Sijoittuminen pääkaupunkiseudun ytimeen oli harkittua.

– Suomalaisissa lastenkirjoissa asutaan pitkälti omakotitaloissa ja jopa maaseudulla, Kristoffersson huomauttaa.

– Halusimme pysyä kiinni tässä päivässä, Toivonen täydentää.

Kaksikon työnjako on selkeä. Toivonen ideoi ja suunnittelee, Kristoffersson kirjoittaa. Valmista käsikirjoitusta kommentoivat ja hiovat molemmat.

– Nautin juurityöskentelystä, tarinan kehittämisestä, mutta yhden lauseen saaminen loppuun voi olla vaikeaa, Toivonen kertoo.

– Olemme erilaisia persoonia, mutta hirveän hyvä tiimi. En jaksaisi kirjoittaa yksin. Yhteiseen työskentelyyn ei ärsyynny, vaan kinastelut on kinasteltu jo vuosia sitten, Kristoffersson miettii.

Listamestari-kirjalle antaa koomista lisämakua virolaisen Olga Pärnin sarjakuvamainen kuvitus, jonka tyylilaji on hivenen höpsähtänyt. Kirjailijat etsivät kuvittajaa kauan, kunnes Pärnin portfolio löytyi Viron lastenkirjainstituutin nettisivuilta.

Kirjoittajat ja kuvittaja eivät ole tavanneet toisiaan koskaan.

– Olga Pärn ei puhu suomea emmekä me viroa. Hänen miehensä Priit Pärn luki hänelle tekstin viroksi. Oli mielenkiintoista nähdä, miten joku oli tavoittanut tarinoiden idean niin hyvin, Tiina Kristoffersson iloitsee.

Yhdeksänvuotiaan Eliaksen piirrokset kirjaan on laatinut hänen ikätoverinsa virosta, Pärnien poika Märt Rudolf Pärn.

Avain-kustantamon julkaisema Varo viruksia, Listamestari! -kirja on suunnattu 6–9-vuotiaille. Tiina Kristoffersson suhtautuu tarkkoihin ikärajoihin varauksellisesti.

– Lapsilla on erilaisia tarpeita lukemiselle. Joku tuon ikäinen voi jo lukea itsekseen Harry Pottereita. Ajatuksenamme oli, että aikuiset lukevat kirjaa lapsille. Silloin sen pitää hauskuuttaa myös aikuisia.

Toivosella ja Kristofferssonilla on kustannussopimus neljästä Listamestari-kirjasta. Sarjan seuraava osa ilmestyy äänikirjana jo marraskuussa ja painettuna ensi keväänä. Tahti on poikkeuksellisen nopea.

– Lasten kirjasarjojen läpilyöminen on ollut hirveän pitkä prosessi. Nyt äänikirjojen merkitys on kasvanut, ja materiaalia on hyvä tuottaa lapsille kuunneltavaksi nopeaa tahtia, Kristoffersson sanoo.

Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen kertovat kirjastaan Helsingin kirjamessuilla Storytelin osastolla 27. ja 29.10.

Ollikkalasta Uppsalan kautta Helsinkiin ja Turkuun

Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen ovat kotoisin Ollikkalasta, josta kumpikin muutti lukion jälkeen opiskelemaan Uppsalaan Ruotsiin.

Kulttuurisokki oli suuri isosiskolle, joka tupsahti akateemisten perheiden nuorten pariin itsetehdyissä vaatteissa.

– Ollikkala on ollut minulle pohja ja perusta, pitänyt jalat maassa kiinni. Ilman Ollikkalaa en ymmärtäisi, miten erilaista ihmisten elämä voi olla, hän sanoo.

Vesa-Matti Toivonen seurasi sisartaan Uppsalaan, mutta hän viihtyi siellä vain vuoden. Opinnot jatkuivat Helsingissä.

Ollikkala seurasi mukana hänelläkin: Toivonen tutki poliittisen historian gradussaan sitä, miten Ollikkala on rakennettu kaupunkipoliittisin tavoittein.

Vesa-Matti Toivonen on kirjoittanut aiemmin nuorille suunnatun Matka Asgårdiin -trilogian, jonka viimeinen osa Ginnugagabin riimut ilmestyi tänä vuonna. Hän työskentelee äänisuunnittelijana ja tuottaa muun muassa äänikirjoja. Toivonen palasi välillä 10 vuodeksi Halikkoon, mutta asuu nykyisin Turussa.

Tiina Kristoffersson on tehnyt monipuolisen uran kustannusalalla, ja hän on toiminut muun muassa Bazarissa kustantamonjohtajana. Nykyisin hän työskentelee Storytel-ryhmään kuuluvassa Lind & Co -kustantamossa äänikirjakustantajana ja asuu Helsingissä.

Salossa sisarukset vierailevat säännöllisesti tapaamassa vanhempiaan.