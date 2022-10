Löytyykö Suomen surkein kylätie kenties Salosta?

Suomen Kylät ry ja Suomen Tieyhdistys ry hakevat Suomen huonokuntoisinta kylätietä kilpailun avulla. Suomen surkein kylätie -kuvakilpailu on nyt avattu.

Kilpailussa etsitään surkeimpia teitä maaseudulta ja kyliltä. Kahdeksan surkeinta kylätietä valitaan raadin toimesta yleisöäänestykseen marraskuun 2022 aikana. Suomen surkein kylätie saa palkinnoksi päättäjien näkyvyyden ja kahvituksen tiellä.

– Huonokuntoisten, vähäliikenteisten teiden määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 4 000 kilometrillä ja tällä on ollut vaikutusta monien ihmisten elämään. Tämä kehityskulku on katkaistava, vaatii Suomen Tieyhdistys ry:n toimitusjohtaja Nina Raitanen tiedotteessa.

Päällystettyjen maanteiden kunto heikkenee Suomessa nopeasti, sillä esimerkiksi kallistuneen öljyn vuoksi suunniteltuja kunnostuksia on jouduttu perumaan.

Yhä useampi tie muutetaan päällystetystä tiestä sorateiksi. Huonokuntoiset tiet aiheuttavat jatkuvasti vaaratilanteita kyläteillä, joten asia halutaan nostaa valtakunnallisen kuvakilpailun kautta Suomen päättäjien tietoisuuteen.

– Me kyläkehittäjät haluamme herätellä päättäjiä. Yrittäjät ja elinkeinoelämä tarvitsee toimivat tiet. Maaseudulla asuu myös veronmaksajia, jotka ansaitsevat kohtuullisen kuntoiset kotitiet. Ambulanssien ja pelastusviranomaisten on pystyttävä ajamaan myös maaseudulla, toteaa puolestaan Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto tiedotteessa.

Kuvia ja perusteluja kehnoista kyläteistä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen posti@suomenkylat.fi. Kilpailun ohjeet ja säännöt löytyvät täältä.