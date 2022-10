Marin väläytti meno- ja tulosopeutuksia Ylen Ykkösaamussa – Orpon mielestä pääministerin tilannekuva taloudesta on väärä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolusti Yleisradion Ykkösaamussa lauantaina hallituksensa taloudenpitoa ja sanoi, että investointeihin ja rakenneuudistuksiin on järkevää ja perusteltua ottaa velkaa. Olennaista on tarkastella velkasuhdetta, eli velan suhdetta maan koko talouteen. Sen osalta Suomen tilanne on parempi kuin monessa muussa EU-maassa.

– Syömävelka on se ongelma, ja siihen meidän pitää voida puuttua, erityisesti tekemällä rakenteellisia uudistuksia ja vahvistamalla työllisyyttä ja kasvun edellytyksiä. Ja kyllä myös meno- ja tulosopeutuksia pitää voida katsoa, Marin sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Marinin haastattelua ja arvioi, että pääministerillä ei ole ymmärrystä Suomen taloustilanteen vaikeudesta. Orpo peräsi puheiden lisäksi konkreettisia keinoja.

– Olisi kohtuullista kertoa, että mitä ovat ne rakenneuudistukset ja leikkauskohteet, jotka SDP:lle kävisivät, Orpo sanoi STT:lle.

Orpon mielestä viimeistään Valtiontalouden tutkimuskeskuksen (VATT) tiukkasanaisen kannanoton ensi vuoden budjetista olisi pitänyt toimia herätyskellona.

– Marin sanoo, että korkojen taso nähdään tulevaisuudessa ja että se voi olla myös pienempi, mutta ei sellaiseen voi tuudittautua, Orpo moitti.

Tuumaustauko tulee tarpeeseen

Marin kommentoi myös SDP:n ja keskustan välejä kiristänyttä kiistaa arvonnousu- tai maastapoistumisverosta. Marinin mukaan eripura on yllättävä, koska veron toteuttamisesta oli jo sovittu hallituksen kesken.

– Tässä ei ole kyse vain yksittäisestä lakiesityksestä vaan periaatteesta, voidaanko luottaa niihin pelisääntöihin, jotka on yhdessä sovittu ja niihin neuvotteluratkaisuihin, jotka on yhdessä sovittu.

Kiistaa on käsitelty viimeksi perjantaina viisikon kesken, Marin kertoi. Ensi viikon istuntotauko eduskunnassa voi Marinin mukaan olla ratkaisun hakemisen kannalta hyödyksi.

– Ehkä tuumaustauko hallituksen sisälle voi tehdä hyvää, että millä tavalla me haluamme tätä työtä tehdä. Itse olen aina edustanut sitä linjaa, että kun jostain sovitaan, vaikka se ei olisi itselle se mieluisin asia, niin niistä sopimuksista pidetään kiinni, Marin sanoi.

Orpo arveli, että hallitus tuskin kaatuu kiistoihinsa, mutta piti valitettavana, että hallituksen kiistat haittaavat Suomen asioiden hoitamista.

– Onhan tämä poikkeuksellista, että on melkein puoli vuotta vaaleihin ja hallituksessa on täysi riita, Orpo sanoi.

Marin kiisti laiminlyönnit EU-edunvalvonnassa

Marin vastasi haastattelussa opposition moitteeseen, että hallitus olisi laiminlyönyt vaikuttamisen EU:n ennallistamisasetukseen. Marinin mukaan Suomi on ollut aktiivinen asiassa kaikilla tasoilla. Suomi on kuitenkin edelleen tyytymätön asetuksen metsäpoliittisiin osiin ja sen arvioituihin kustannuksiin, Marin totesi.

Marinin mukaan Suomi voi päättää äänestää koko asetusta vastaan, jos se ei saa Suomelle riittävän hyvää muotoa. Täystorjunta jo etukäteen ei olisi Marinin mukaan oikea ratkaisu, koska se ei edistäisi Suomen vaikuttamismahdollisuuksia.

– Koko asetus ei ole huono, mutta siinä on tiettyjä osia, jotka eivät ole riittävän hyviä, Marin sanoi.

Orpon mielestä hallituksen olisi pitänyt toimia asiassa selvästi ripeämmin komission suuntaan. Orpon mukaan opposition välikysymyksen perusteet ovat pitävät.

Nina Törnudd