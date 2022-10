Meri-Halikon alueen asukkaat toivovat kylilleen uutta koulua, mutta myös uusia asukkaita ja lapsia.

Koulun tilaratkaisuja koskevassa keskustelutilaisuudessa mietittiin monia keinoja, joilla alueelle voisi houkutella uutta väkeä.

Kyläläisten mielestä tulijoita olisi, mutta valmiita taloja tai vapaita tontteja ei ole tarjolla.

Kyläyhdistys tarjoutui jopa selvittämään, paljonko kylillä on tyhjillään olevia vanhoja kiinteistöjä, kenen omistuksessa ne ovat ja olisivatko talot mahdollisesti myynnissä.

– Yksityisillä on myös tonttimaata, joka olisi otettavissa nopeasti käyttöön. Sekin pitäisi kartoittaa, Vartsalassa asuva kuntapäättäjä ja maanviljelijä Johanna Riski esitti.

Meri-Halikon koulun lakkautusesitys putkahti julkisuuteen opetuslautakunnan esityslistan kautta toissa viikolla.

Sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor veti esityksensä Meri-Halikon oppilaiden siirtämisestä Mustamäen kouluun pois ennen kokousta.

Nyt ajatuksena on, että lautakunta käsittelee kuntalaisten mielipiteitä koulun tilaratkaisuista iltakoulussaan 15. marraskuuta. Samalla lautakunnan jäsenet voivat antaa virkamiehille evästystä jatkosta.

Lähtötilanne ei Stoorin mukaan ole muuttunut. Meri-Halikon koulu toimii kahdessa vanhassa ja huonokuntoisessa rakennuksessa, jotka vaatisivat perusteellista korjausta.

Oppilasennusteiden mukaan koululaisten määrä on kylillä vähenemässä nykyisestä 53:sta runsaaseen kolmeenkymmeneen lähivuosina.

Oppilaat mahtuisivat hyvin Mustamäkeen. Uuden päiväkodin ja koulun rakentaminen kylille maksaisi 2,5–3 miljoonaa euroa. Vanhojen koulurakennusten korjaus maksaisi 1,5–2 miljoonaa, ja Stoorin mukaan koulurakennukset olisivat edelleen epäkäytännöllisiä.

Reetta Rouhiainen ihmetteli, miten koulut olisivat remontin jälkeen epäkäytännöllisiä. Koulun rehtori Marko Jokinen vastasi, ettei vanhoissa rakennuksissa ole esimerkiksi ryhmätyötiloja. Henkilöstön lakisääteiset sosiaalitilat puuttuvat, ja sisäliikuntatilat suihkuineen olisivat tarpeen.

– Jos mahdollinen ratkaisu on, että korjataan, niin nämä varmasti otetaan huomioon, Jokinen toivoi.

Kari Maaniemi kertoi tilastotietoa kylistä ja muistutti, että Meri-Halikon tontit menivät aikanaan kuin kuumille kiville.

– Salon pitäisi selvittää maanomistajien halukkuus myydä tontteja ja kaavoittaa lisää asuintontteja. Verotuloja tuovat asukkaat, jotka rakentavat taloja tonteille, Maaniemi päätteli.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanoi, että kaavoitus on helppoa. Vaikeampaa on toteuttaa kaava. Hänen mukaansa kaavoitus ei ole rajoittanut Meri-Halikkoon muuttoa nytkään. Sen sijaan ongelma on koko Suomessa vähenevä väestökehitys ja pienenevä syntyvyys.

Ismo Saari muistutti, että korona-aikana ainoastaan Salo ja Marttila kärsivät seudun kunnista muuttotappiota. Hänen mielestään maaseudulla on nyt vetovoimaa, joka pitäisi hyödyntää.

– Nyt pitäisi saada aikaan sama kehitys kuin Hajalassa, johon saatiin kyläkaava, Saari esitti.

Saila Rouhiainen kysyi, onko kaupunki koskaan selvittänyt lasten kuljettamista kylien suuntaan. Suunta tuntuu olevan aina keskustaan päin. Hänen mielestään vanhempien pitäisi saada valita lapsilleen koulu vapaasti.

Salon vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie vastasi, että esimerkiksi Mustamäki on alueensa lasten lähikoulu, eikä alueelta olisi järkevää kuljettaa lapsia Meri-Halikon suuntaan. Huoltaja voi valita lapselleen muunkin kuin lähikoulun, mutta silloin hän ottaa vastuun kuljetuksista. Täydellinen vapaus ja ilmaiset koulukyydit voisivat johtaa koulushoppailuun ja uusiin ongelmiin.

Jenna Leppänen sanoi, että Suomessa on selvästi nähtävissä muuttotrendi maalle. Koulu on keskeinen vetovoimatekijä ja peruspalvelu, joka kuuluu hänestä löytyä kylältä.

Stiina Siikonen totesi, että tontti- ja talopula on monen kylän ongelma ja estää lapsiperheitä muuttamasta kylille. Hän muistutti, että oppilasmäärissä kyse on muutamasta lapsesta, ja tilanne voi muuttua muutaman perheen päätöksellä.

Jaana Talvitie vastasi tehneensä hypoteettisen laskelman, paljonko Meri-Halikon nykyisen oppilasmäärän pitäminen nykyisellään vaatisi. Hänen mukaansa kaksilapsisia perheitä pitäisi muuttaa 5–6 vuoden sisällä kylille 12.

Reetta Rouhiainen muistutti, että Meri-Halikossa toimii monia puutarhoja, ja Salossa on paljon ukrainalaisia. Heidän lapsillaan voi olla ensi vuonna päiväkodin tai koulun tarve.

Jaana Talvitien mukaan perusopetuksessa on 135 ukrainalaista oppilasta. Jos he hakevat kotikuntaoikeutta ensi keväänä, lapsista tulee oppivelvollisia.

– Missä he asuvat, sitä ei voi tietää. Toivon sodan päättyvän nopeasti, jotta ihmiset pääsisivät kotiinsa.

Johanna Riski muistutti, että Salon strategiaan on tulossa maininta kylien vetovoimasta. Hän sanoi sen haastavan päättäjiä miettimään, miten kyliä kehitetään.

Riski toivoi keskustelua myös niin sanotusta pienten lasten koulusta. Silloin kylällä olisi päiväkoti ja koulussa 1–2-luokkalaiset tai 1–4-luokkalaiset.

Kari Maaniemi toivoi, että lapset saisivat olla kyläkoulussa ainakin kymmenvuotiaiksi ennen isompaan kouluun lähtöä.

Vartsalassa asuva Tony Pelander rohkaisi päättäjiä visioimaan tulevaisuutta ja muistutti, että asukkaiden houkutteleminen Saloon pitäisi olla kaikkien asia. Silloin on hyödynnettävä kaikkien alueiden potentiaalia.

– Jos kaupunki vie koulut pois, se blokkaa ainakin lapsiperheet muuttajista pois, Pelander sanoi.

Yksi paikalla olevista vanhemmista kertoi, että hänen Mustamäen kouluun siirtynyt lapsensa viihtyy uudessa opinahjossaan hyvin.

– Pikkukoulussa ei välttämättä kaikki toimi kuten pitäisi. Minusta meidän pitäisi tehdä yhteistyötä Mustamäen kanssa, että saisimme pidettyä yhden hyvän koulun, äidin viesti oli.