Salon keskusta ei pärjää elävyydessä muille samankokoisille kaupungille, selviää tuoreessa vertailussa.

Ramboll Oy on pannut paremmuusjärjestykseen kaikkiaan 226 keskustaa ympäri Suomea, ja Salo sijoittuu vertailussa sijalle 28.

Väkiluvultaan Saloa lähinnä olevat Mikkeli, Kotka ja Porvoo yltävät vertailussa kahdenkymmenen parhaan joukkoon sijoilla 7., 14. ja 17. Turku on tuloksissa kolmantena.

– Marginaalit ovat pienet, ja Salo sai 88 pistettä sadasta. Meidän mittapuullamme 85 pistettä on jo erinomainen tulos, palvelupäällikkö Eero Salminen Rambollilta muistuttaa.

Ramboll toteutti valtakunnallisen kuntien elävyysindeksivertailun nyt toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla vertailtiin kuntia, nyt keskustaympäristöjä.

Livcy-elävyysindeksivertailussa keskustaympäristöt pisteytettiin sen mukaan, miten ne tarjoavat erilaisia arjen palveluita keskustassa asuville ja muille palveluiden käyttäjille.

Arvioita tehtiin kaupasta ja palveluista, koulutus- ja terveyspalveluista, liikenteestä ja liikkumisesta, viheralueista, liikuntapalveluista ja kulttuurista.

Keskusta-alueeksi määriteltiin keskipisteestä vartin kävelyn sisällä oleva alue. Metreissä se tarkoittaa 1 200 metrin sädettä esimerkiksi torilta.

Vertailussa olivat mukana kaikki Suomen ympäristökeskuksen määrittelemät keskusta-alueet. Espoosta ja Vantaalta valittiin aluekeskukset. Näistä vertailussa pärjäsivät hyvin Myyrmäki (11.), Tikkurila (13.) ja Leppävaara (18.).

Yllätys ei liene, että Helsingin keskusta nousi ykköseksi monessa vertailukohteessa. Helsingin keskustassa asukkailla on keskimäärin 2,5 minuutin kävelymatka lähimpään päivittäistavarakauppaan. Myös koulut, liikunta- ja kulttuuripalvelut ja terveyspalvelut ovat keskimäärin muutaman minuutin kävelyn päässä kaikille.

Viher- ja virkistysosiossa ykköseksi nousi Raisio, jossa keskustan asukkaat pääsevät viheralueille keskimäärin alle minuutissa ja lähimmälle virkistysreitille kahdessa minuutissa. Koko vertailun voittanut Kuopio keräsi myös hyvät pisteet viheralueista.

Ykkössijoja rohmunnut Helsinki hävisi viheralueissa reilusti, koska keskusta-alueelta kertyi noin 20 minuutin kävelymatka virkistysreiteille Töölönlahdelle ja keskuspuistoon. Siksi se putosi kokonaistuloksessa Kuopion taakse.

Salo keräsi kaupallisista palveluista indeksiluvun 90,2, mitä Rambollin Eero Salminen pitää erittäin hyvänä. Myös liikenne (93,1), kulttuuri (91,5) sekä viher ja virkistys (94,6) nostivat keskiarvoa.

Salon indeksiä pudottivat koulut ja terveys (77,1) sekä liikunta (84,2). Tulos ihmetyttää, koska Salon keskustan tuntumassa on useita kouluja ja erimerkiksi laaja Urheilupuisto.

Eero Salmisen mukaan tulos vaihtelee sen mukaan, paljonko kävelymatkaa alueen asukkailla on palveluihin.

Esimerkiksi liikuntapaikkojen keskittäminen yhteen monipuoliseen liikuntapuistoon on hänestä hyvä asia. Sen kääntöpuoli on, että toisella puolella keskustaa asuvilla kertyy Urheilupuistoon matkaa.

– Liikuntapaikat on keskitetty monissa kaupungeissa isoihin liikuntapuistoihin. Sen lisäksi on tärkeää, että tarjolla on lähiliikuntapaikkoja, lähivirkistysalueita ja kuntosaleja, joihin on helppo kulkea kävellen, Salminen sanoo.

Rambollin vertailun tavoitteena on nostaa esiin asukkaiden näkökulmaa keskustojen kehittämisessä. Silloin kiinnostavaa on, miten lähellä palvelut ovat ja onko niitä mahdollista käyttää kävellen.

– Kestävyysnäkökulmasta on hyvä, jos ihmisiä voidaan houkutella käyttämään palveluita kävellen. Se on myös terveellistä, Eero Salminen sanoo.

Salo pärjäsi hänen mukaansa vertailussa hyvin.

– Voi melkein sanoa, että keskustassa voi asua ilman autoa. Junalla ja bussilla pääsee matkustamaan kauemmas, ja esimerkiksi lapsille on tarjolla harrastuksia aika lähellä.

– Helppo liikkuminen on valtti lapsiperheillekin. Monesti keskustasta muutetaan pois, kun lapsia syntyy. Se aiheuttaa lapsiperheille kuljetuksia, joissa kuluu paljon aikaa, Eero Salminen muistuttaa.

Livcy-elävyysindeksin parhaat: Kuopio ykkönen

1. Kuopio 94,7

2. Helsinki 94,0

3. Turku 93,3

4. Pori 93,1

5. Jyväskylä 93,0

6. Lahti 92,7

7. Mikkeli 92,4

8. Tampere 92,4

9. Tapiola 92,1

10. Rovaniemi 92,0

11. Myyrmäki 91,9

12. Vaasa 91,9

13. Tikkurila 91,9

14. Kotka 91,5

15. Oulu 91,1

16. Hämeenlinna 90,8

17. Porvoo 90,7

18. Leppävaara 90,6

19. Lappeenranta 90,6

20. Joensuu 90,3

Salo ja naapurit:

28. Salo 87,9

40. Forssa 85,7

62. Paimio 79,4

65. Tammisaari 78,5

66. Karjaa 78,5

70. Lohja 78,0

154. Kemiö 64,0

169. Somero 61,4

195. Koski Tl 57,0

”Tämä on jatkuvaa kilpailua, jossa Salonkin pitää olla hereillä”

Salon maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen pitää Rambollin tutkimusta mielenkiintoisena.

Hän sanoo yllättyneensä esimerkiksi Mikkelin korkeasta sijoituksesta. Porvoo ja Kotka ovat hänen mielestään olleet jo pidempään hyvällä tasolla.

– Yleisesti voi sanoa, että kaupungit satsaavat nykyään paljon keskustoihin, sen elämään ja palvelutarjontaan. Tämä on jatkuvaa kilpailua, jossa Salonkin pitää olla hereillä, Inkinen sanoo.

Hiljattain Salossa työt aloittaneelle Inkiselle tuli tutkimuksesta ensimmäisenä mieleen Salonjoki ja sen rantojen kehittäminen.

– Vaikka nyt on kehitetty vasta hyvin keskeisiä maa-alueita, työn jatkaminen on tärkeää. Salonjoen rantoja olisi helppo kehittää esimerkiksi lenkkimaastoina ja varustaa ulkokuntosalityyppisillä ratkaisuilla, hän sanoo.