Miltä kuulostaisi Sofia Pelander pelaamassa Korisliigaa Vilppaassa?

Sofia Pelander lähti lukioikäisenä Salosta ja Vilppaasta Turkuun. Hän tervehtii ilolla Vilppaan uutta strategiaa, jossa tavoitellaan naisten joukkuetta (vähintään) valtakunnalliseen I divisioonaan.

– On ollut todella sääli, ettei Vilppaassa ole ollut välillä käytännössä lainkaan naisten joukkuetta. Se on ollut surullista, kun samassa seurassa on yksi maan parhaista miesjoukkueista. On hienoa kuulla, että tyttö- ja naiskorikseen ollaan vihdoin panostamassa enemmän, Pelander miettii.

Vilpas on lähellä hänen sydäntään.

– Äitini valmentaa tyttöjä, ja minullekin tulee säännöllisesti ”tiedotusta” Vilppaan tilanteesta. Nytkin joulun aikoihin toivon pääseväni katsomaan Vilppaan pelejä.

Miltä kuulostaisi Sofia Pelander Vilppaan edustusasussa pelaamassa naisten Korisliigaa vaikka vuonna 2027?

– Ei vitsi, miten upeaa se olisi. Kuinka hienolta se vaikuttaisikaan pelata viimeinen kausi Vilppaassa ja laittaa sen jälkeen koriskengät naulaan, Pelander tunnelmoi.

Eteenpäin on menty maajoukkuepanostuksissa, mutta töitä riittää yhä

Suomen naisten maajoukkue on vaellellut melkoisessa mediapimennossa, eivätkä ottelut ole kiinnostaneet yleisöäkään mainittavissa määrin. Sijoitukset rankingeissakin ovat olleet niin matalalla, ettei ainakaan toistaiseksi 16 joukkueen kokoisiin EM-kisoihin ole ollut asiaa.

Seuraavatkin kisat ovat loitontuneet, vaikka marraskuussa jatkuvissa karsinnoissa vielä teoreettiset mahdollisuudet onkin.

Synkältä kuulostavat luonnehdinnat voivat lähivuosina muuttua merkittävästi positiivisemmiksi.

– Kasvamassa on useampiakin hyviä nuoria pelaajia. Ei siis pelkästään Awak Kuier, joka on tietysti Ukrainan tasoista joukkuetta vastaan 25 pistettä tehdessään maajoukkueellekin valtava mahdollisuus, kuvailee ”Susiladiesin” kapteenistoon kuuluva Sofia Pelander.

Suomen miesten maajoukkueen menestyksen yksi syy ovat pitkät leiritykset ja ylipäänsä rahallinen panostus koko toimintaan.

– Naisten puolellakin on menty ihan huikeasti eteenpäin tässä asiassa. Näin on tapahtunut jo minun maajoukkueaikanani puhumattakaan siitä, mitä olen kuullut aiemmista vuosikymmenistä. Siitä huolimatta edelleen riittää töitä, 45 A-maaottelua pelannut Pelander sanoo.

Tshekkiin siirtynyt Vilpas-kasvatti Sofia Pelander on esimerkki siitä, että suomalaisnainenkin voi tehdä pitkän koripallouran ulkomailla