Miten siirrellä maailman satoja miljoonia kontteja? Matti Alangolla ja Lennart Liljeströmillä olisi konttikuljetuksiin ratkaisu, joka kehitettiin jo 1980-luvulla

Kontteja, noita globalisaation airuita ja työrukkasia, on maailmassa satoja miljoonia. 537 miljoonaa, tietää keksijä ja entinen helsinkiläinen kuljetusalan yrittäjä Lennart Liljeström.

– Ja tällä konttialustalla niiden käsittely helpottuu. Tämä mullistaa koko konttilogistiikkasysteemin, sanoo salolainen Matti Alanko, joka on tehnyt elämäntyönsä LVI-alalla.

Lennart Liljeström, tämän poika Janne Liljeström ja Alanko esittelevät tuoreessa maalissa olevaa punaista konttiperävaunua Salon Tehdaskadun viereisellä parkkipaikalla.

Punainen rekan itselastaava konttiperävaunu on alun perin rakennettu jo vuonna 1991. Alanko on ostanut prototyypin ja kunnostuttanut sen Isera Oy:ssä sekä katsastuttanut sen kesällä Salossa. Alanko uskoo innovaation uuteen nousuun markkinoilla, jotka ovat isot ja globaalit.

Prototyypin on kehittänyt alun perin Lennart Liljeström takapihallaan. Idea syntyi yöllä: konttien kyytiin ottamista voisi virtaviivaistaa.

– Keksintö patentoitiin aikoinaan 28 maahan menetelmäpatentilla, sisältäen USA:n. Rautaruukki osti lavetin lisenssin 1987. Tuotetta markkinoitiin nimellä Bigloader. Neuvostoliittoon piti mennä näitä 500 kappaletta, paperit oli jo allekirjoitettu.

Käy ilmi, että Bigloaderilla on sangen mielenkiintoinen historia. Ja kenties yhä myös tulevaisuus, missä Salolle on vähintäänkin kaavailtu keskeistä roolia.

– Koko homma kaatui Neuvostoliiton clearing-kaupan loppuun, Rautaruukki heitti pyyhkeen kehään. Kärsin siitä noin 400 miljoonaa markkaa, Liljeström kertoo.

Vuodesta 1950 lähtien aina 1990-luvun alkuun asti Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli bilateraalinen clearing-kauppasopimus, joka tarkoitti sitä, että Suomen tuonti ja vienti Neuvostoliittoon oli yhtä suurta ja että viennistä saatu summa siirrettiin tuonnin ostoihin. Näin ollen lähinnä tavara vaihtoi omistajaa. Kaupanteko oli riskitöntä.

– Tuolloin kontteja oli maailmalla vasta noin 10 miljoonaa kappaletta. Oltiin liian aikaisin liikkeellä, Lennart Liljeström sanoo.

Liljeström sanoo Rautaruukin ja Tekesin sijoittaneen itselastaavan konttiperävaunun kehittämiseen 15 miljoonaa markkaa ja neljä vuotta työtä.

– Olen itse tehnyt töitä tämän eteen 30 vuotta, ja Salossa projektia ovat viime vuosina Matti Alangon ja Iseran lisäksi edistäneet kuljetusliikkeet Rannikko ja Vuorinen sekä Decoworks Oy. Hyvä puoli on se, että tuote on yhä uutuus ja että sille on valtavat markkinat, Lennart Liljeström sanoo.

Miljoonien konttien liikuttamisessa maailman kolkasta A sen toiselle puolelle B tarvitaan isoja laivoja, konttialuksia, joiden kyydissä voi kerrallaan olla jopa 24 000 konttiyksikköä. Maailman irtotavarakaupasta yhdeksän kymmenestä esineestä kulkee kontissa.

Yksi konttiyksikkö eli rahtitavaraliikenteen mittayksikkö on nimeltään TEU, ja sen sisätilavuus on 32 kuutiota. Mittakaavasta antaa kuvaa, että Suezin kanavan tukkineen surullisenkuuluisan konttialus Ever Givenin kannella ja ruumissa niitä oli yli 18 000.

Moiset laivajätit eivät edes yritä seilata Suomeen, jonka satamat ovat niille liian pieniä.

Käytettyjä merikontteja käytetään myös tilapäisinä ja pysyvämpinä rakennuksina. Muun muassa Mathildedalissa on jo konttihotelli, konttivarasto päivittäistavarakaupalle ja konttiravintola.

Konteista, niistä isommista, joiden nimi on FEU tai 2TEU ja jotka ovat kooltaan kaksi kertaa TEU, on koottu myös kouluille väistötiloja, tienvarsigrillejä, työmaaparakkeja, tai mitä nyt kulloinkin keksitään.

Toisin sanoen, miljoonien konttien siirtelyyn käytetään paljon aikaa ja rahaa. Niinpä konttien käsittelyn tehostaminen ja siihen liittyvät markkinat eivät ole kadonneet minnekään.

Rautaruukin markkinointi-tytär-yhtiön nimenä oli Biglo Oy. Biglo Oy:n toimitusjohtaja Juhani Andersson totesi Kehityssuuntana kansainvälisyys –lehtijutussa 1990-luvun taitteessa optimistisesti, että ”Bigloaderin eittämätön etu on siinä, että sillä pystytään nostamaan ja laskemaan kontit suoraan maasta ja maahan ilman ulkopuolista apua. Eli Bigloader toimii itsenäisesti ilman lukkien, trukkien ja henkilöstön apua” .

Innovaatiosta kertova artikkeli jatkaa, kuinka Bigloader on herättänyt kansainvälistä huomiota: ”Pariisin autonäyttelyssä esittelimme laitteen kansainväliselle yleisölle. Parhaimmillaan oli 500 ihmistä seuraamassa näytöstä, joten kyllä meidät ainakin huomattiin. (…) Saamme tarjouspyyntöjä ja kyselyitä postissa ja faxilla lähes päivittäin. (…) Itse uskon, että vaaka kallistuu menestykseen. Bigloederin edut ovat niin selvät.” , Andersson toteaa artikkelissa.

Näin ei kuitenkaan tuolloin käynyt. Nyt Liljeströmin ja Alangon tavoitteena on vihdoin saada itselastaava konttiperävaunu markkinoille.

Satamassa kontit purkaa konttinosturi, joka liikkuu kiskoilla. Nosturi nostaa kontit alas, josta ne kuljetetaan suoraan toiseen kulkuneuvoon tai säilytettäväksi konttikentälle. Satamissa toimii lukkeja ja kurottajia, jotka ovat erikoistuneet konttien kuljettamiseen ja pinoamiseen. Satamista kuljetus siirtyy rekoille.

Markkinoilla on muun muassa sideloader- eli sivulastaajilla varustettuja sekä backloader- eli takalastaajilla varustettuja konttialustoja. Molemmilla voidaan ottaa kontit kyytiin itsenäisesti ilman ulkopuolista apua.

– Bigloader tarvitsee vähemmän tilaa: kontit voivat olla tiiviissä rivissä, eikä konttialustan tarvitse päästä kontin viereen, Matti Alanko tiivistää.

Bigloader viedään kontin eteen, sen teli työntyy eteenpäin ja takaosa laskeutuu maahan. Myös sivusuunnassa liikkuva vetokelkka lukitaan konttiin ja vedetään Bigloaderin päälle. Samanaikaisesti vetoauto liukuu kuorman alle – ilman muiden apua.

Lisäksi kontti ei kallistu kahdeksaa astetta enempää ja sitä voidaan käyttää matalien varastohallien sisällä.

– Tämä on tehokkaampi, nopeampi ja helpompi. Tiiviisti sanoen, Bigloader säästää asiakkaalle rahaa, Lennart Liljeström sanoo.

Bigloaderin patentit ovat rauenneet, ja kymmeniä vuosia on kulunut. On kysyttävä, miksei markkinoille ole jo tullut vastaavia konttialustoja?

– Moni on yrittänyt, mutta ei ole pystynyt. Tässä on mutkikasta elektroniikkaa ja hydrauliikkaa. Kaikki toimii kaukosäätimellä, sanoo Lennart Liljeström.

Keksijä kertoo laitetta viedyn aikanaan muutamia kappaleita Ruotsiin ja muualle. Varhaiset versiot tehtiin kiireellä ja varustettiin huonolaatuisella elektroniikalla. Jos jotain hajosi, kokonaisuus oli monimutkainen ja vaikea korjata.

– Aasian esittelymatkalla laite hajosi. Ammattimies korjasi sitä puoli päivää. Tuolloin kysyin, miten näitä osaisi yksi rekkamies korjata Siperian aroilla?

Nyt Salossa on tekeillä toinenkin prototyyppi. Se on suunniteltu armeijakäyttöön.

– Niitä ei ole vielä maailmassa tehty, Matti Alanko sanoo.

Alangon ja Liljeströmin tavoitteena on jo muutamia vuosia ollut itselastaavan konttiperävaunun kokoonpanon aloittaminen Salossa. Osat tilattaisiin alihankkijoilta.

Kokoonpanon aloittamiseksi yrittäjät ovat etsineet rahoitusta jo vuosia. Neuvotteluja on käyty ja käydään. Sopimuskin oli jo lähellä syntyä, mutta Liljeströmin mukaan asiassa ei päästy molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

– Jokainen voi itse arvioida, että jos kerran Rautaruukki lähti aikoinaan tähän mukaan, kyse ei ole mistään nakkikioskihommasta. Kiinnostusta tuotetta kohtaan on yhä, ja markkinat pysyvät vielä 30–40 vuotta. Jos meillä olisi 500 kappaletta näitä valmiina, ne menisivät samoin tein, Liljeström sanoo.

Mutta ensin pitäisi saada järjestettyä se tuotanto ja kokoonpano. Liljeströmin mielestä mieluusti Saloon, mutta mikäli rahoitus ja rahoittajat niin haluavat, jonnekin muualle.

Raskas Kalusto: Bigloader liukui unholaan

Satoja miljoonia kontteja merellä ja maalla

Kontit ovat luoneet globalisaation. Kontteja seilaa maailman merillä karkean arvion mukaan kaiken aikaa yli 23 miljoonaa kappaletta, ja niissä kulkee kaikkea mahdollista tavaraa.

Kontti on yksi tärkeimmistä logistisista innovaatioista, ja sitä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä 1900-luvun keksinnöistä.

Kontti on tavarankuljetussäiliö, jota voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen ilman sisällön uudelleenlastausta.

Merikontti syntyi, kun yhdysvaltalainen Malcolm McLean tuskastui satamissa vietettävään hukka-aikaan, kun laivoja lastattiin ja purettiin liki tavara kerrallaan. McLean pohti, miten lastausta ja purkamista voisi nopeuttaa. Näin sai merikontti alkunsa vuonna 1956.

Yli 60 vuotta myöhemmin merikontti on standardi: 95 prosenttia maailmankaupasta kulkee konteissa. Koko meriliikenteestä yli 60 prosenttia on konttiliikennettä. Konttialuksia on yli 6 000. Vuosittain kontit tekevät noin 200 miljoonaa matkaa.

Kontteja pinotaan yhteen ainoaan laivaan valtavia määriä. Maailman suurimman konttilaivan kyytiin mahtuu liki 24 000 peruskonttia.

Yhteensä kontteja on maailmassa noin 537 miljoonaa. Konttiliikenteestä noin 25 prosenttia tapahtuu Kiinassa, jossa sijaitsee myös maailman suurin konttisatama, Shanghain satama. Kiinassa myös valmistetaan 95 prosenttia konteista. Suurin konttivarustamo on Maersk Line.

Kontit valmistetaan useimmiten teräksestä tai alumiinista. Kontteja käytetään maantie-, rautatie-, lento- ja merikuljetuksissa. Ne on suunniteltu pinottaviksi, helposti siirreltäviksi ja helposti kuljetusvälineeseen kiinnitettäviksi.

Yleisin konttityyppi on kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) määrittelemä ja luokittelema ISO-kontti. Se on maailmanlaajuisesti käytetyin ja joukkotuotannosta johtuen halpa kuljetusyksikkö. Lentorahdin kuljettamiseen on omat konttityyppinsä.

Laivoista kontit siirtyvät tien päälle rekkojen laveteille tai konttiruodoille. Ilman kontinkuljetusalustoja tavara ei etene satamasta eikä kauppa käy.