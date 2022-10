Novitek lomauttaa ulkoporealtaiden valmistajia – alan kausiluonteisuus on palannut

Salossa ulkoporealtaita valmistava Oy Nordic Spa Ltd lomauttaa tuotannon ja varaston henkilökunnan kahdeksi viikoksi. Yksittäisten projekteissa työskentelevien tuotannon työntekijöiden työt jatkuvat ilman lomautusta.

Yrityksellä on noin sata työntekijää, joista 53 lomautetaan. Toimihenkilöiden osalta yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vielä.

Koronapandemia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksineen vauhditti sähkölämmitteisten ulkoporealtaiden kysyntää, kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan, vaan satsasivat kotiinsa.

Kovan kasvun lisäksi koronavuodet poistivat alalta kausiluonteisuuden, mutta sähkön hinnannousu on vauhdittanut sen paluuta.

– Kasvu on nyt maltillisempaa ja myynti kausiluonteisempaa. Näin ollen emme pysty takaamaan läpi talvikuukausien jatkuvia töitä koko henkilöstölle, Nordic Span hallituksen puheenjohtaja Petri Nira toteaa.

– Altaita ei asenneta talvea vasten entiseen tahtiin, vaan moni lykkää ostopäätöstä keväämmälle. Novitek-tuotteiden kuluttajamyynti on kuitenkin jopa hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna.

Maailmantilanne energiakriiseineen on johtanut siihen, että sähkön säästökeinoja miettivät etenkin ne, joilla on epäedullinen sähkösopimus ja jotka kuluttavat paljon sähköä esimerkiksi asunnon lämmitykseen.

– Ulkoporeallas on tässä varmasti yksi helppo säästökohde, vaikka lepotilassa sen peruskulutus onkin pientä ja palauttaminen esimerkiksi satunnaiseen viikonloppukäyttöön ei toisi mittavia kuluja, Petri Nira huomauttaa.

Nordic Span oma tuotemerkki on Novitek, jonka merkkisiä altaita on viety muun muassa Ruotsiin, Norjaan, Iso-Britanniaan ja Hollantiin. Kevään vientimarkkinanäkymät ennustavat kysynnän kasvua.

– Moni eurooppalainen maahantuoja etsii nyt tavarantoimittajaa Euroopasta korvaamaan aiempaa Kiinan-tuontia. Odotuksemme viennistä ovatkin positiiviset, mutta alan kausiluonteisuuden takia käynnistimme muutosneuvottelut tilapäisen vähennystarpeen takia, Nira sanoo.

Salolaislähtöinen perheyritys Oy Nordic Spa Ltd on ulkoporealtaiden ainut kotimainen valmistaja. Vuonna 2011 perustettu yritys valmisti ensin porealtaita sisätiloihin, mutta ulkoporealtaiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta niin, että viime vuonna valmistui5 000 allasta.

Yrityksen liikevaihto nousi viime vuonna 94,5 prosenttia ja oli noin 23,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa.

– Liikevaihdollisesti uskomme tänä vuonna pysyvämme samassa tasossa, Petri Nira sanoo.

Tampereen yliopiston laboratoriossa tehdyn kulutustutkimuksen mukaan Novitekin kaksi yleisintä allasmallia kuluttavat vuodessa sähköä viikonloppukäytöllä 2 554–3182 kilowattituntia ja aktiivikäytöllä 3 373–4 074 kilowattituntia.

Viime keväänä yritys osti tuotantokapasiteettinsa laajentamiseksi Tehdaskatu 7:ssä sijaitsevan teollisuuskiinteistön, jossa se on toiminut keväästä 2013.Meriniityssä sijaitsevat tuotantotilat yli tuplaantuivat noin 12 000 neliöön.