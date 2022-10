Kertakäyttöiset sähkötupakat leviävät lasten ja nuorten joukossa Salossa. Kaupankäyntiin liittyy uhkailua, kiristystä ja väkivaltaa. Poliisin tutkittavaksi tulee yhä enemmän pahoinpitelyitä, joissa tekijä on alle 15-vuotias.

Salon koulujen 5.–9.-luokkalaisten huoltajat saivat keskiviikkona Wilma-viestin, jossa perusopetusjohtaja Jaana Talvitie kertoo olevansa huolissaan. Liki 2 900 oppilaan huoltajat saivat kuulla kouluissa takavarikoiduista sähkötupakoista ja siitä, miten väkivallalla uhkailu on lisääntynyt.

”Toivon myös, että keskustelisitte näistä myös kotona” , Talvitie kirjoittaa.

Myös poliisi on huolissaan.

Katujengit ovat viime aikoina nousseet puheenaiheeksi isoissa kaupungeissa. Salon Seudun Sanomat sai vihjeen, jonka mukaan myös Salossa ”poliisi ja sosiaalitoimi tutkivat yläasteilla olevaa jengiytymistä, kiristämistä ja uhkailuja”.

Jengiytyminen oli asialistalla kaupungin viranomaisten ja Lounais-Suomen poliisin tapaamisessa jokin aika sitten. Aloite kokouksesta oli tullut koulumaailmasta.

– Poliisi suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja seuraa tilannetta. Nuoriso oirehtii Salossa, mutta perinteisestä jengiytymisestä ei voida puhua, komisario Juhani Malmberg arvioi.

”Alle 15-vuotiaat ovat väkivaltaisempia kuin koskaan aiemmin”, Lounais-Suomen poliisi tiedotti elokuussa. Poliisin mukaan nuorten tekemät pahoinpitelyrikokset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Tilanne on pahin Turussa.

– Kaupunkien ilmiö on huolestuttavasti nousussa myös Salossa, ylikomisario Toni Sjöblom sanoo.

Poliisin tutkittavaksi saattaa tänä vuonna Salossa tulla jopa viisikymmentä alle 15-vuotiaiden tekemää pahoinpitelyä, kun niitä aiemmin on ollut vuodessa kymmenkunta. Myös väkivallalla uhkailu on lisääntynyt.

– Asia viedään aina eteenpäin, jos koulussa tapahtuu väkivallalla uhkailua tai väkivaltaa, Salon perusopetusjohtaja Jaana Talvitie korostaa.

Talvitien mukaan väkivallalla uhkailu kulkeutuu vapaa-ajalta vääjäämättä koulumaailmaan, jossa nuoret kohtaavat toisensa.

”Kun näitä tilanteita on kouluissa selvitetty, on usein havaittu, että tilanteeseen on liittynyt esim. uhkailua ja kiristystä, jota on tapahtunut erityisesti sosiaalisessa mediassa ja vapaa-ajalla”, Talvitie kirjoittaa Wilma-viestissä.

Ylikomisario Sjöblom puhuu netissä vellovasta aggressiosta. Pahimmillaan kyse voi olla nöyryyttämisestä, joka purkautuu kohdatessa kostona.

– Väkivallantekoa edeltää usein uhriin kohdistuva tai osapuolten molemminpuolinen solvaaminen tai valheellisten tietojen levittäminen. Somessa levitetään videoita, joissa joku on pakotettu nuolemaan kengänpohjaa tai suutelemaan kenkiä.

Armfeltin koulun rehtori Hannu Pölönen jakoi Salon koulujen rehtoreille kolmisen viikkoa sitten kuvan oppilaalta takavarikoidusta kertakäyttöisestä sähkötupakasta. Se oli ensimmäinen löytö Armfeltissa.

– Suurin osa aikuisista ei ole sellaista koskaan nähnytkään. Se oli meillekin ihan uusi juttu, Pölönen sanoo.

Takavarikot yli kahdeksansadan oppilaan halikkolaiskoulussa jatkuivat seuraavina päivinä, kun opettajat tiesivät, mitä välitunneilla tarkkailla. Samalla selvisi, miksi vessoissa oli välillä ollut outo tuoksu.

Kaikille rehtoreille Pölösen varoitusviesti ei tullut yllätyksenä. Jossain koulussa oli takavarikoitu ensimmäiset kertakäyttöiset sähkötupakat jo syyskuussa. Nyttemmin sähkösavukkeita on tavattu jo alakoululaisillakin. Nuorimmat kiinni jääneet ovat olleet 12-vuotiaita.

Sähkötupakat ovat nousseet nopeasti nuorten trendikkäimmäksi nikotiinituotteeksi.

– Niitä on liikkeellä todella paljon, Jaana Talvitie sanoo.

Perusopetusjohtaja yrittää tehdä eroa teinien väkivaltaisuuden ja sähkötupakoinnin välillä. Talvitie sanoo ajattelevansa, etteivät ne välttämättä liity toisiinsa. Poliisin näkemys on toinen. Alle 15-vuotiaiden pahoinpitelyt ja ryöstöt kumpuavat usein laillisen tai laittoman tavaran kaupasta.

– Tilanne voi joko ajautua väkivaltaiseksi tai sitten on etukäteen suunniteltu, että joltain viedään rahat, ylikomisario Toni Sjöblom sanoo.

Lapset ja nuoret puhuvat vapesta. Nimi tulee englanninkielisestä sanasta, joka tarkoittaa höyrystämistä ja sähkösavukkeen polttamista. Kertakäyttöistä sähkötupakkaa ei tavallisesti ladata. Se heitetään pois, kun laitteen litiumioniakku tai säiliössä oleva makuneste on loppunut.

Höyryä riittää hengitettäväksi 500–600 kertaa, joka vastaa noin kolmea askia tupakkaa. Myynnissä on lukuisia makuyhdisteitä banaanijäästä mango-pomeloon.

– Lapsia ja nuoria on hankala saada niistä kiinni, koska ne eivät haise tupakalle. Haju voi olla makea, jopa vähän karkkimainen, Talvitie toteaa.

Sähkötupakat ovat värikkäitä ja muistuttavat muodoltaan erehdyttävästi vaikkapa kuulokekoteloa, huulipunaa tai yliviivaustussia. Nuorison katukaupassa yhden sähkötupakan hinta saattaa olla kaksikymmentä euroa tai enemmän.

Tuotteita voi tilata helposti netistä. Joku ostaa tukkupaketin ja myy yksitellen eteenpäin. Salon kouluissa vapettelusta kiinni jääneet oppilaat ovat yleensä selittäneet, että he ovat löytäneet laitteen maasta.

– Ajatteletko, että minä uskon sinun olevan niin harkitsematon, että löytäessäsi maasta jotain, työnnät sen suuhun ja tarjoat vielä kaverillekin, Moision koulun rehtori Jari Kuusisto kertoo kysyneensä.

Pääkaupunkiseudulla ilmiöön havahduttiin keväällä. Helsingin Sanomat kertoi, että nuorimmat kokeilijat olivat tuolloin olleet 10-vuotiaita.

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry julkaisi kesäkuussa selvityksen, jonka mukaan 15–17-vuotiaista vastaajista yli puolet koki sähkötupakan hankkimisen helpoksi tai erittäin helpoksi.

– Sähkösavukkeita markkinoidaan haitattomina tuotteina, joiden makeat maut ja tuoksut houkuttelevat alaikäisiä. Tämä yhdistettynä helppoon saatavuuteen madaltaa kynnystä kokeiluun ja käyttöön, projektipäällikkö Katri Saarela Ehyt ry:stä totesi.

”Sähkösavukkeiden suosio on lisääntynyt räjähdysmäisesti lasten ja nuorten parissa kuluvan lukuvuoden aikana”, Hämeenlinnan kaupunki tiedotti toissaviikolla.

Ilmiö näkyy myös nuorten suosimilla sosiaalisen median kanavilla, joissa julkaistaan runsaasti videoita sähkötupakan käytöstä ja höyryllä tehtävistä tempuista.