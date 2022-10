Omat pojat ja tytöt maailmalla: Jasper Lindsten ja Otto Nieminen ovat aloittaneet piste per ottelu -lukemilla

Salolaislähtöinen jääkiekkoilija Jasper Lindsten on aloittanut ensimmäisen ulkomaiden kautensa piste per ottelu -tahdilla. Lindsten on edustanut Saksan kakkosliigan Eispiraten Crimmitschauta kahdeksassa pelissä ja tehnyt tehopisteet 2+6.

Niillä 28-vuotias hyökkääjä on joukkueen sisäisessä pistepörssissä toisena plusmiinuslukemien näyttäessä saldo –1. Toinen suomalaispelaaja Henri Kanninen on tehnyt seitsemän pistettä ryhmän parhaalla plusmiinuksella +5.

Eispiraten Crimmitschaun kausi on käynnistynyt kolmella voitolla ja viidellä tappiolla. Sijoitus 14 joukkueen DEL2-liigassa on 11:s. Kymmenen parasta etenee aikanaan pudotuspeleihin, loput neljä pelaavat liigassa säilymisestä.

Saksassa riittää katsojia jääkiekon kakkostasollekin. Viime perjantaisessa Crimmitschaun kotiottelussa yleisömääräksi ilmoitettiin 2 755.

Someron Pallon kiekkokasvatti Otto Nieminen siirtyi puolestaan täksi kaudeksi Slovakiasta Tanskaan. Yhdeksässä ottelussa Odense Bulldogsin riveissä on laitahyökkääjälle kertynyt neljä maalia ja kuusi syöttöä. Kymmenellä pisteellä hän on joukkueen paras pistemies latvialais- ja ruotsalaishyökkääjän ohella.

Viiden tappion ja neljän voiton Bulldogs pitää Tanskan liigassa viidettä sijaa. Sarjassa pelaa yhdeksän joukkuetta.

Salon Vilppaan kasvatin Helmi Tulosen edustama Lucca hävisi koripallon Italian naisten pääsarjaottelunsa Dinamo Sassarin vieraana pistein 57–74. Sassari kasvatti johtoaan tasaisesti, ja ottelu ratkesi käytännössä melko aikaisin. Tulonen pelasi hieman yli puolet ottelusta eli noin 21 minuuttia kolmen pisteen ja kolmen levypallon saldolla.

Vilppaassa kaudet 2016–2021 pelannut koripalloilija Aatu Kivimäki on aloittanut toisen kautensa Saksan kakkosliigan Tigers Tübingenissä. Takana on kaksi ottelua. Niissä Kivimäki on pelannut keskimäärin 22 minuuttia, tehnyt 13 pistettä, antanut 2,5 koriin johtanutta syöttöä ja tehnyt kaksi pallonmenetystä.

25-vuotiaan takamiehen viime kauden keskiarvot olivat noin 27 minuutin peliaika, 9,5 pistettä, 4,7 syöttöä ja 1,8 menetystä. Uusi kausi on alkanut suomalaisen Daniel Janssonin valmentamalta joukkueelta kahdella voitolla.