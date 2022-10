Paalupaikalta matkaan lähtevä Max Verstappen saattaa juhlia F1-mestaruutta tänään

Red Bull -tallin Max Verstappen saattaa varmistaa F1-sarjan maailmanmestaruuden tänään Japanin Suzukassa. Mikäli Verstappen kerää vähintään kahdeksan MM-pistettä enemmän kuin Ferrarin Charles Leclerc, hän varmistaa toisen peräkkäisen mestaruutensa.

Hollantilainen Verstappen oli lauantain aika-ajojen ykkönen. Aika-ajoissa toiseksi yltänyt Leclerc jäi kärkiajasta sekunnin sadasosan. Kolmas oli Ferrarin Carlos Sainz ja neljäs Red Bullin Sergio Perez. Sainzin ero Verstappeniin oli 0,057 sekuntia.

Aika-ajojen päätösosiosta niukasti karsiutunut Valtteri Bottas aloittaa kilpailun 12. lähtöruudusta. Alfa Romeolla ajavan Bottaksen tallikaveri Guanyu Zhou oli aika-ajojen 14:s.

Verstappen on kerännyt tällä kaudella 341 pistettä, kun toisena olevan Leclercin saldo on 237 pistettä. F1-kautta on Japanin gp:n jälkeen jäljellä neljä kilpailua.

– En ajattele sitä niin paljoa ja etenen päivä kerrallaan. Mielestäni tärkeämpää on, että meillä on ollut kilpailukykyinen auto, ja selvästi meillä oli sellainen aika-ajoissa, Verstappen sanoi mestaruusnäkymistään lauantaina AFP:lle.

Japanin gp alkaa Suomen aikaa aamulla kello 8.