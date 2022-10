Palvelutalon yöhön tarvitaan lisäkäsiä Somerolla – avin mukaan hoitaja ei saa yöllä jättää omaa osastoaan auttaakseen toisen kerroksen yöhoitajaa

Tervaskannon palvelutalo joutuu muuttamaan yöaikaista hoitoaan Somerolla. Taustalla on Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös asiaan, joka ehti olla virastossa vireillä kaksi vuotta.

Tervaskannossa on ollut käytäntö, jossa yöhoitajat ovat liikkuneet kerroksesta toiseen, jos toisen kerroksen hoitaja on tarvinnut apua. Palvelutalossa on toiminnassa kaksi kerrosta ja molemmissa kerroksissa on ollut yksi yöhoitaja. Palvelutalon alin kerros on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi.

Aluehallintovirasto katsoo, että asukaskerroksia ei voi jättää yöaikana ilman valvontaa edes lyhyeksi ajaksi. Avin mukaan molemmissa kerroksissa tulee olla hoitaja läpi yön koko ajan. Tämä merkitsee sitä, että öihin tarvitaan kolmas hoitaja.

Tervaskannon palveluasumisen esimies Mervi Uutela kertoo, että aluehallintoviraston päätös merkitsee kahden uuden hoitajan palkkaamista.

– Hoitajat ovat jo haussa, mutta uusia hoitajia on tällä hetkellä todella vaikea löytää, Uutela huomauttaa.

Uutela pitää avin päätöstä hyvin merkittävänä laajemminkin kuin Someron näkökulmasta.

– Tervaskannon tapainen yökäytäntö on vanhustenhoidossa hyvin yleinen. Tämä Lounais-Suomen aluehallintoviraston linjaus, että kerrosta ei saa öisin jättää hetkeksikään yksin, on siten hyvin kiinnostava myös yleisesti.

Aluehallintovirasto toteaa, että Tervaskannon kakkos- ja kolmoskerroksissa tulee työskennellä yöaikaan kolme yöhoitajaa, joista yksi voi liikkua kerrosten välillä. Kahden muun yöhoitajan pitää olla omassa asukaskerroksessaan jatkuvasti läsnä.

Aluehallintovirasto huomauttaa, että alakerran Tyyne- ja Toivo-kodit jäävät ilman kokoaikaista valvontaa, jos kerroksen hoitaja lähtee yläkertaan auttamaan yläkerroksen yöhoitajaa. Tyyne- ja Toivo-kodeissa on yhteensä 20 asiakaspaikkaa. Kolmannessa kerroksessa toimivissa Ruska- ja Pihla-kodeissa on 26 paikkaa.

Avin päätöksen mukaan Tyyne-kodissa oli tapahtunut kolmen kuukauden aikana syksyllä 2020 öisin kolme vaaratilannetta. Lisäksi yksi vaaratilanne oli havaittu aamulla.

Vaaratilanteissa asiakas oli tullut yöaikaan sängynlaitojen yli, mennyt yöllä toisen asiakkaan huoneeseen tai löydetty istumasta huoneensa lattialla.