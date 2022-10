Paperille, ulos ja liikkeelle – näyttely toimii peilinä omassa kuplassaan työskenteleville taiteilijoille

Somerolaiset kuvataiteilijat Keanne van de Kreeke ja Anne Turkulainen ovat koonneet lokakuuksi yhteisnäyttelyn Luonnon muisti Someron kirjaston Parvigalleriaan. Molemmat pitävät tänä vuonna useampia näyttelyitä. Van de Kreeke toteaa niiden olevan tärkeä osa taiteilijan työskentelyprosessia.

– Teos pitää saada paperille, sitten ulos ja liikkeelle, hän kuvailee.

– Itselläni ei ole valmista suunnitelmaa lopputuloksesta, kun alan työskennellä, vaan aihe lähtee liikkeelle pienestä. Teos syntyy ensin paperille ja kasvaa vähitellen paperin ulkopuolelle.

Näyttelyt ovat myös osa taiteilijan toimeentuloa.

– Kun jotain vie ulos, jotain tulee takaisin: palautetta, myyntiä, tilaustöitä, ideoita. Näyttely toimii ikään kuin peilinä, sillä muuten sitä työskentelee omassa kuplassaan, van de Kreeke toteaa.

Hän sanoo näyttelyn tuntuvan samalta kuin päästäisi lapsensa maailmalle.

– Kun vie taiteensa ihmisten nähtäväksi, ei voi vaikuttaa siihen, miten katsojat tulkitsevat sitä. Ihmisiltä kuulee töistään ajatuksia, joita ei ole itselle tullut mieleen. Sitten sitä menee taas kotiinsa jatkamaan työtään uusin ideoin, van de Kreeke iloitsee.

Anne Turkulainen huomauttaa teoksen muuttuvan omissakin silmissä, kun sen näkee seinälle ripustettuna.

– Näyttely avaa uusia näkökulmia, hän toteaa.

Keanne van de Kreeke on pitänyt ahkerasti näyttelyjä reilut 20 vuotta. Kesällä hänellä oli yksityisnäyttely Galleria Levolassa Salossa, ja myöhemmin syksyllä van de Kreeken töitä tulee näytteille Salon taidelainaamoon. Hänet ja Turkulainen oli kutsuttu myös kesällä pidetyn Someron Kivimeijerin Go Somero Go Go -näyttelyn taiteilijoiksi.

Kädentaitojen ja taideaineiden pedagogi Anne Turkulainen piti ensimmäisen näyttelynsä vasta viime vuonna Savonlinnassa. Menneenä kesänä hänellä oli näyttely Turussa.

– Olen maalannut kauan, mutta elämän tapahtumat ovat lykänneet näyttelyiden järjestämistä. Nuorena esille tulon esti valtava itsekritiikki, ja sitten työllisti perhe. Voimia ovat vieneetmyös läheisten sairastumiset ja kuolemat. Tahtotila kehittyi vähitellen ja lopulta aika tuntui oikealta.

Turkulainen kokee tavallaan olevansa myös velkaa oppilailleen.

– Opetan päivittäin ja näen oppilaitteni töitä. Mietin, miksen näyttäisi omia töitäni heille ja siinä samalla muillekin.

Anne Turkulainen työskentelee suunnittelijaopettajana Somero-opistossa, jossa myös Keanne van de Kreeke vetää kursseja. He haluavat Luonnon muisti -näyttelyllään tuoda valoisuutta pimeään aikaan, jossa Suomen kesä on vaihtunut syksyyn ja maailmantilanne on yhä ankeampi.

Näyttely tarjoaa rauhaa, läsnäoloa ja luonnosta kumpuavaa elinvoimaa. 48-vuotiaat naiset tulkitsevat vahvoin värein ihmisen yhteyttä luontoon, sisimpään ja aikaan.

Van de Kreeke tahtoo herättää teoksillaan tarinoita. Hänen aiheensa nousevat usein arjen pienistä yksityiskohdista, jotka mielikuvitus nostaa uudelle tasolle. Van de Kreeken leikkisä ote perspektiiveihin ja materiaaleihin synnyttää suvaitsevaisen mielikuvitusmaailman.

Turkulaista innoittavat luonnon yksityiskohdat ja ihmisyyden peilaaminen luonnon monimuotoisuuteen. Hän käsittelee maalauksissaan metaforisesti elämänkulun käännekohtia ja näkee puiden oksistot elämänviivoina, joita tallentaa kankaalle.

– Luonnon rytmi ja sen muutokset antavat aiheita. Myös luonnosta saatava uusi tieto heijastuu meidänkin tekemiseemme, Turkulainen toteaa.

Ensi vuonna hänen näyttelyuransa saa jatkoa Sarka-maatalousmuseossa Loimaalla.

Someron kirjaston Parviagalleria saa taiteilijoilta kehuja:

– Hieno, valoisa ja yhtenäinen näyttelytila. Galleriatila on haluttu, joten jonotusaika on pitkä, Turkulainen huomauttaa.

Luonnon muisti Someron kaupunginkirjaston Parvigalleriassa 30.10. asti avoinna ma–pe klo 11–19 ja la klo 10–14.