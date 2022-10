PetriS Chocolate ryhtyy pyörittämään Design Hillin kahvilaa – 15 vuotta sitten yritys oli yhden miehen paja takkahuoneessa

Viime vuosina vauhdilla laajentanut PetriS Chocolate on ottanut vastuulleen Design Hillin kahvilan.

Muutos näkyy sekä kahvilan valikoimassa että tiloissa.

– Toissa yönä saimme kalusteet paikoilleen, kertoo Petri Sirén.

Pikaiselle toiminnan käynnistämiselle oli kurpitsaan kaiverretut perustelut: luvassa on lentävä lähtö, kun juuri alkaneet Kurpitsaviikot tuovat myös Design Hilliin paljon kävijöitä.

Paikkana Design Hill on Petri ja Nina Sirénille jo entuudestaan tuttu.

PetriS Chocolaten suklaatehdas muutti viime vuonna Porvoosta Design Hilliin, ja suklaatehtaan kylkeen avautui myös suklaakauppa.

Kahvilan myötä Halikosta löytyykin nyt koko repertuaari: tehdas, kauppa ja kahvila.

Yrityksellä on suklaaliike edelleen myös Porvoossa. Mathildedaliin yritys laajeni vuonna 2017. Supersuositun kesäkylän suklaakahvilan toiminta jatkuu sekin entisellään.

Mathildan kahvilassa asiakaspaikkoja on noin 30, Halikossa noin sata.

– Mathildedalissa kausivaihtelu on suurempaa. Design Hillissä asiakasvirta on tasaisempaa.

Suklaatuotteisiin erikoistunut PetriS Chocolate työllistää jo noin 30 henkilöä.

Petri ja Nina Sirén kertovat, etteivät he ole koskaan ehtineet erityisesti juhlistaa yrityksen kasvua tai tasavuosia. Välillä kaksikko ehtii kuitenkin vilkaista taaksepäin ja todeta, että jälleen tuli saavutettua merkkipaalu.

Juuri nyt hymyyn antavat aihetta 15 vuoden takaiset tapahtumat. Syksyllä 2007 Sirénit asuivat Vantaalla. Petrin työpaikkana oli tuolloin Helsingissä toimiva wieniläistyylinen kahvila-konditoria Krulla’s, ja Nina oli visualistin työstä äitiyslomalla.

Petri Sirénillä oli haave omasta yrityksestä, ja hän remontoi talon kellariin 11 neliömetrin suklaapajan. Hankintalista ei ollut kovin pitkä: lämpöpuhaltimella, mikroaaltouunilla ja marmoripöydällä pääsi pitkälle. Lisäksi ostoslistalla oli iso pino suklaakirjallisuutta.

– Tila oli vanha takkahuone, ja lattiat oli valmiiksi kaakeloitu. Tein remontin ja hyväksytin tilan paikallisella terveysviranomaisella.

Tavoitteena oli irtautuminen palkkatyöstä viiden vuoden sisällä, mutta suunnitelma kävi toteen jo puolentoista vuoden päästä.

Suklaaraaka-aineessa mitattuna PetriS Chocolaten vuosivolyymi on nykyisin noin 15 tonnia.

Yrityksen strategiana on panostaa mahdollisimman laadukkaisiin raaka-aineisiin ja käsityöhön. Se tarkoittaa, että lopputuotteet ovat laadukkaita ja hintavia.

Vaikka yritys on viime vuosina kasvanut huomattavasti, valittu tie asettaa rajansa kasvulle. Kun jokainen suklaatonni jalostetaan tuotteiksi käsin, tuotannon skaalaaminen on haasteellista.

– Emme halua kasvaa markettituotteeksi. Silloin pitäisi muuttaa kaikki, sanoo Nina Sirén.

Jotain uutta kaksikolla on kuitenkin aina mielessä. Design Hillin vasta-avatussa kahvilassakin on jo remontti käynnissä. Sen myötä kahvila saa lisää työtilaa ja oman leivontapuolen. Viereinen suklaatehdas on kokonaan gluteenitonta tilaa, eikä siellä voi valmistaa kaikkia leivonnaisia ja kakkuja.

– Lisää myös take away -myyntiä ja kokonaisten kakkujen myyntiä, kaksikko visioi.

– Ja rakennamme myös uuden kokoustilan ja sinne sitten kokouksiin ja pieniin juhliin tarjoiluja. Hirveästi on kaikkia ideoita.

Lue myös: PetriS Chocolate siirtää suklaan tuotantonsa Saloon