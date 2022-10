Pohjois-Korea jatkoi jälleen ohjuskokeitaan Kimin valvovan silmän alla – valtionmedian mukaan ohjukset matkasivat 2 000 kilometrin matkan merellä

Pohjois-Korea on jälleen tehnyt ohjuskokeita. Valtionmedia kertoi torstaina, että maa testasi keskiviikkona pitkän kantaman strategisia risteilyohjuksia.

Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan ohjukset matkasivat 2 000 kilometrin matkan merellä ja osuivat kohteisiinsa, mutta kohteista KCNA ei kertonut.

Koetta valvoi maan johtaja Kim Jong-un, joka ilmaisi olleensa erittäin tyytyväinen tuoreimpiin ohjuskokeisiin.

Maa on kertonut, että sen viimeaikaisissa ohjuskokeissa on harjoiteltu taktisten ydinaseiden käyttöä. Taktisilla ydinaseilla tarkoitetaan taistelukentällä käytettäviä ydinaseita, joiden vaikutus on rajatumpi kuin strategisten ydinaseiden.

Viime vuonna Kim linjasi puoluekokouksessa viisivuotisen puolustusohjelman, johon kuului pienempien ja kevyempien taktisten ydinaseiden kehittäminen.

Viime kuussa Pohjois-Korea puolestaan päivitti ydinaselakejaan mahdollistaakseen ehkäisevät iskut. Kim julisti tuolloin Pohjois-Korean olevan ”peruuttamattomasti” ydinasevalta. Käytännössä johtaja tyrmäsi mahdollisuuden maan ydinasearsenaaliin liittyvistä neuvotteluista.

Keskiviikkoisten ohjuskokeiden jälkeen Kim sanoi KCNA:n mukaan, että Pohjois-Korean pitäisi keskittää kaikki ponnistelunsa kansallisten ydinasevoimien ”loputtomaan ja kiihtyvään kehittämiseen”.

Analyytikot: Sotaharjoitukset huolettavat Pohjois-Koreaa

Pohjois-Korea on viime aikoina tehnyt useita ohjuslaukaisuja, jotka ovat kiristäneet jännitteitä alueella. Viime viikolla Pohjois-Korea muun muassa teki ballistisen ohjuksen laukaisun Japanin yli ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. Yhdysvallat liittolaisineen tuomitsi teon tiukasti, ja asiaa käsiteltiin myös YK:n turvallisuusneuvostossa.

KCNA on sanonut myös, että ohjuslaukaisut ovat olleet vastatoimi sotaharjoituksille, joita Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Japani ovat järjestäneet Korean niemimaan läheisyydessä. Pohjois-Koreaa harjoitukset suututtavat, ja se väittää vihollismaidensa valmistautuvan Pohjois-Koreaan hyökkäämiseen.

Analyytikoiden mukaan KCNA:n lukuisat lausunnot ohjuskokeista antavat ymmärtää, että Pohjois-Korean hallinto on huolissaan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sotaharjoituksista. Raportoinnin määrä on uutistoimisto AFP:n mukaan poikkeuksellista, sillä valtionmedia ei enää nykyään kommentoi laukaisuja säännöllisesti.