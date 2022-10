Pohjois-Korean mukaan viimeaikaiset ohjuskokeet olivat taktisten ydinaseiden harjoituksia

Pohjois-Korea kertoo, että sen viimeaikaisissa ohjuskokeissa on harjoiteltu taktisten ydinaseiden käyttöä. Pohjois-Korea on parin viime viikon aikana testannut ohjuksia tiuhaan tahtiin. Se on suorittanut kaikkiaan seitsemän ohjuslaukaisua, mukaan lukien ballistisen ohjuksen laukaisun Japanin yli.

Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan harjoituksissa arvioitiin maan sotapelotetta ja kykyä vastaiskuun ydinaseilla, minkä Pohjois-Korea sanoo toimivan vakavana varoituksena maan vihollisille.

Pohjois-Korean mukaan maan johtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita henkilökohtaisesti paikan päällä.

Taktisilla ydinaseilla tarkoitetaan taistelukentällä käytettäviä ydinaseita, joiden vaikutus on rajatumpi kuin strategisten ydinaseiden. Viime vuonna Kim linjasi puoluekokouksessa viisivuotisen puolustusohjelman, johon kuului pienempien ja kevyempien taktisten ydinaseiden kehittäminen.

Viime aikojen ohjuslaukaisut olivat KCNA:n mukaan myös vastatoimi sotaharjoituksille, joita Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Japani ovat järjestäneet Korean niemimaan läheisyydessä. Pohjois-Koreaa harjoitukset suututtavat, ja se väittää vihollismaidensa valmistautuvan Pohjois-Koreaan hyökkäämiseen.

Yhdysvallat liittolaisineen tuomitsi tiukasti ballistisen ohjuksen laukaisemisen Japanin yli, ja asiaa käsiteltiin myös YK:n turvallisuusneuvostossa. Pohjois-Korea ei ollut tehnyt vastaavaa sitten vuoden 2017.