Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta Katja Miinalaisesta – nähty viimeksi elokuussa Kiikalassa

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta Katja Miinalaisesta. Miinalainen on nähty viimeksi 14. elokuuta Kiikalassa.

Miinalainen on 28-vuotias, 165 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hänellä on pitkät, tummat ja suorat hiukset. Silmien väri on sininen.

Poliisin mukaan naiselta saattaa puuttua yksi hammas ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta. On myös mahdollista, että hammas on korjattu.

Poliisi pyytää kaikki vihjeet osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai virka-aikaan 0295 476 147. Helsingin poliisi käyttää kyseistä sähköpostiosoitetta vihjetietojen pyytämiseen kadonneista, vaikka poliisi ei epäilisi rikosta, poliisin tiedotteessa todetaan.