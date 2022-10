Presidentti Niinistön mukaan syyllinen venäläisten viisumiahdinkoon löytyy itärajan takaa

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi yrittää parhaansa mukaan auttaa myös oman maan johtonsa kanssa eri mieltä olevia venäläisiä toisinajattelijoita. Virossa työvierailulla ollut Niinistö muistutti, että Suomen hallituksen päätös viisumien saannin rajoittamisesta sisältää mahdollisuuden turvapaikan hakemiseen.

Niinistö myönsi tilanteen ongelmallisuuden venäläisten kannalta, mutta toisaalta turvallisuuden kanssa on oltava hänen mukaansa hyvin tarkka, mikä merkitsee myös kontrollin tarvetta. Suomi ei ole ongelmaa synnyttänyt.

– Sellainen kansakunta, joka aloittaa sodankäynnin, riskeeraa kyllä kaikki kansalaisensa – joten siellähän se syyllinen on, Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa oli keskeinen puheenaihe, kun Niinistö tapasi Tallinnassa virolaisen virkaveljensä Alar Karisin. Molemmat totesivat Ukrainan nyt edenneen sodassa, mutta varmaa ennustetta sodan kestosta ei tässä vaiheessa ole.

– Meidän tehtävämme on tukea Ukrainaa, jotta he voisivat saavuttaa voiton, Karis sanoi.

”Liikekannallepano yritys luoda patrioottista henkeä”

Virolla ei ole häpeämistä Ukrainan avustamisen suhteen. Karisin mukaan Viron tähän mennessä antama apu vastaa jo yhtä kolmasosaa maan koko puolustusbudjetista.

Karisin mukaan Venäjän määräämä liikekannallepano on merkki paniikista Venäjän johdossa. Niinistö sanoi tulkitsevansa liikekannallepanoa ja ukrainalaisalueiden pakkoliitoksia niin, että Venäjä yrittäisi luoda patrioottista henkeä. Presidentin mukaan Ukraina näyttää etenevän tällä hetkellä menestyksekkäästi.

– Venäjän huono menestys Ukrainassa kertonee siitä, että ihmiset ja sotilaat eivät ole sitä asiaa omakseen ottaneet, Niinistö jatkoi.

Niinistö kiitti vielä kertaalleen Karisia ja Viroa myös sukkelasta Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista.

– Siihen me luotimmekin, Niinistö sanoi hymyillen.

Ukrainan itselleen kiirehtimään Nato-jäsenyyteen Niinistö ei halunnut ottaa kantaa.

– Me tässä odottelemme omankin jäsenyytemme ratkeamista, niin ehkä Suomi ei ole siinä asemassa, että olisimme valitsemassa vielä uusia, Niinistö sanoi.

Tanskalaiset panssarimiehistöt erilaisessa harjoitusmaastossa

Iltapäivällä presidentit vierailivat tutustumassa siihen, mitä Naton pelote Venäjää vastaan konkreettisesti merkitsee. Tapan sotilastukikohdassa kuullun alustuksen jälkeen Niinistö ja Karis kiersivät tapaamassa tukikohtaan sijoitettuja brittiläisiä, tanskalaisia, ranskalaisia ja virolaisia sotilaita ja tutustumassa heidän kalustoonsa.

Kylmässä syyssäässä ja tihkusateessa Leopard 2A7 -taistelupanssarinsa edessä seisoi joukko hyväntuulisia tanskalaissotilaita, jotka kyselivät kiinnostuneina suomalaistoimittajalta Suomen Nato-jäsenyyden etenemisen viimeisimpiä vaiheita. Korpraali Andersin mukaan syy Virossa olemiseen on selvä: luoda pelotetta Venäjälle.

Noin kuukauden Virossa ollut Anders kertoi päivien koostuvan kaluston huollosta ja harjoittelusta yhdessä muiden kansallisuuksien sotilaiden kanssa. Panssarivaunun lataajana toimiva Anders on varsinainen konkari, sillä hän on ollut kovilla operaatiokomennuksilla myös Afganistanissa, Irakissa ja Malissa.

– Tällä komennuksella ei ole niin sanotusti samanlaista riskiä, mutta tietysti myös täällä oleminen on tärkeää, Anders sanoi.

Everstiluutnantti C.E. Poulsenin mukaan tanskalaisille tankkimiehistöille harjoittelu Virossa on mielenkiintoista, koska maasto on niin erilainen – mitä ei tasaisena levittäytyvän horisontin perusteella heti uskoisi.

– Täällä on paljon enemmän puita ja soita kuin Tanskassa, Poulsen vakuutteli.

Tapan tukikohdan sotilaista suurin osa on brittejä, ja Virossa on oltu huolissaan tiedoista, joiden mukaan Britannia on aikeissa vetää maasta pois noin 700 sotilasta vuoden loppuun mennessä. Vajaat tuhat brittiä jäisi Naton EFP-joukkoihin Viroon tämän jälkeenkin, mutta satojen poistumista ei ole pidetty oikeana viestinä Venäjälle nykytilanteessa.

Suomessa on jo pitkään varauduttu sabotaasiin

Suomessa on viranomaistyöllä varauduttu jo pitkään sabotaasin varalle, sanoi Niinistö tiedotustilaisuudessa Tallinnassa Nord Stream -kaasuputkien iskuihin viitaten.

– Tietysti räjähdykset kertovat, että kovin perustavaa laatua olevia toimia käytetään ja ne ovat tietysti huikean vaarallisia.

Presidentti ei kuitenkaan pidä ydinvoimalaiskua todennäköisenä.

Niinistö sanoi uskovansa, että maiden viranomaiset tekevät toimivaa yhteistyötä energiansaannin turvaamiseksi. Maiden välisen yhteistyön avulla Suomella on myös mahdollisuus saada paljon tiedustelutietoa.

– On tullut selväksi, että meillä ei ole mitään paluuta entisiin Venäjän energialähteisiin, presidentti Karis sanoi.

Hänen mukaansa paras tapa toimia itää vastaan on yhteistyö sekä puolustuksessa että energiakysymyksissä.

Niilo Simojoki, Minja Viitanen