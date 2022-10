Putin syyttää Ukrainaa Kertshinsalmen sillan räjähdyksestä

Venäjän presidentti Vladimir Putin on syyttänyt Ukrainaa Kertshinsalmen sillan räjähdyksestä. Hän kuvaili tapahtunutta terroriteoksi.

Venäläisissä tiedotusvälineissä julkaistussa lausunnossa Putin syyttää Ukrainan salaista palvelua.

Aiemmin esimerkiksi ukrainalaislehti Ukrainska Pravda on esittänyt, että silta räjäytettiin Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n erityisoperaatiossa. Ukraina ei ole ilmoittanut olleensa räjähdyksen takana.

Sillan vahingoittaminen vaikeuttaa entisestään Venäjän kykyä huoltaa joukkojaan Etelä-Ukrainassa, sanoo Britannian puolustusministeriö

Kertshinsalmen sillan räjähdyksellä voi olla vakavia vaikutuksia Venäjän kykyyn huoltaa joukkojaan eteläisessä Ukrainassa, sanoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan. Silta yhdistää Venäjän Krimin niemimaahan.

Puolustusministeriön mukaan sillan toissa vuonna käyttöön otettu rautatieyhteys on ollut avainasemassa, kun jo muutenkin vaikeuksissa ollut Venäjän armeijan huolto on toimittanut raskasta kalustoa eteläiselle rintamalle.

Puolustusministeriön mukaan sillan tuhoamisella on myös henkilökohtaista merkitystä Venäjän Putinille. Siltaa vaurioitettiin vain tunteja sen jälkeen kun Putin vietti 70-vuotispäiväänsä. Tämän lisäksi hän on itse ollut avaamassa siltaa, ja sen rakennuttajana toimi hänen lapsuudenystävänsä Arkadi Rotenberg.

Putin kutsuu koolle turvallisuusneuvoston

Britannian puolustusministeriön mukaan silta romahti useista kohdista noin 250 metrin matkalla niin, että kaksi neljästä kaistasta on poissa käytöstä. Ministeriön mukaan on lähes varmaa, että liikenne kahden ehjän kaistan kautta on jossain määrin palautunut, mutta sillan kapasiteetti on merkittävästi pienentynyt.

Venäjän rakentamisesta sekä alueellisesta kehittämisestä vastaava varapääministeri Marat Khusnullin ilmoitti sunnuntaina CNN:n mukaan, että sillalla on otettu käyttöön kaksi kaistaa, kun aiemmin vain yhtä kaistaa voitiin käyttää molempiin suuntiin. Hän julkaisi Telegram-viestissään myös videon.

Viranomaisten mukaan sillan vaurioituneiden osien korjaaminen aloitettiin välittömästi. Sukeltajien oli määrä tutkia mahdollisia vedenalaisia vaurioita jo sunnuntaina aamulla, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäjän valtiollisen median mukaan Putin on määrännyt maan turvallisuuspalvelun FSB:n valvomaan sillan liikennettä.

Putin on lisäksi kutsunut Venäjän turvallisuusneuvoston koolle maanantaina, kertoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov venäläisille uutisvälineille.

Hannu Aaltonen, Ayla Albayrak