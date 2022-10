Raportti: Venäjä tuskin valmistautuu laajaan maahyökkäykseen Valko-Venäjältä Ukrainaan, hankkii sotatarvikkeita Valko-Venäjältä

Venäjä todennäköisesti hankkii ammuksia ja muita sotatarvikkeita Valko-Venäjän varastotukikohdista, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.

Raportin arvion mukaan tämä kielisi siitä, että Venäjä tuskin valmistautuu laajaan maahyökkäykseen Valko-Venäjältä Ukrainaan.

Myöskään Ukrainan asevoimat eivät ISW:n mukaan ole vielä havainneet merkkejä hyökkäysryhmien muodostumisesta Valko-Venäjällä.

Materiaaliavun lisäksi Valko-Venäjä kuitenkin tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa antamalla Venäjän käyttää aluettaan sotatoimiin.

Ukrainan mukaan suuria määriä aseita kuljetettu junilla

ISW:n mukaan meneillään olevat asekuljetukset Valko-Venäjältä Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle sekä Rostovin alueelle Venäjällä osoittavat, että Venäjän joukot eivät luota ​​Luhanskin alueen läpi kulkevien maareittien turvallisuuteen Ukrainan käynnissä olevan vastahyökkäyksen takia.

Ukrainan sotilastiedustelu kertoi ISW:n mukaan tiistaina, että Valko-Venäjän Homelissa sijaitsevasta ammusvarastosta on äskettäin saapunut junalla lähes 500 tonnia ammuksia Krimille.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Valko-Venäjän viranomaiset suunnittelevat vielä lähettävänsä yli tusinan verran junia kuljettamaan aseita, ammuksia ja muita sotilastarvikkeita Rostoviin.

Zelenskyi: Venäjä yrittää saada Valko-Venäjän suoremmin mukaan sotaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ehdottanut kansainvälisten tarkkailijoiden lähettämistä Ukrainan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle. Zelenskyi varoitti, että Venäjä yrittää saada Valko-Venäjää osallistumaan suoraan hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Valko-Venäjä ei ole tähän asti osallistunut suoraan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Valko-Venäjä kuitenkin hermostutti Ukrainan ilmoittamalla perustavansa Venäjän kanssa yhteiset ”alueelliset puolustusjoukot”, jotka sen mukaan ovat pelkästään puolustautumista varten. Valko-Venäjä väitti maanantaina Ukrainan valmistelevan hyökkäystä sen alueelle, minkä Ukrainan ulkoministeriö on kiistänyt.

Ukrainan mukaan Valko-Venäjä turvautuu tekosyihin antaakseen Venäjälle mahdollisuuden lisätä sotatoimiaan Ukrainassa.