Rautahermoinen Evartti on myös Pohjoismaiden mestari – ”Nyt oli meidän vuoro”

Turussa kilpailtiin kylmäveristen Pohjoismaitten mestaruudesta. Kolminkertainen ravikuningas, Antti Ojanperän valmentama ja Santtu Raitalan ohjastama Evartti voitti kilpailun näytöstyyliin.

Avauspuolikkaalla haettiin asemia 19,5-vauhdissa. Vixeli laukkasi ja Uljas Suomalainen sai kärkipaikan, jonka Antti Teivainen luovutti kiireesti rinnalle ilmestyneelle Evartille. Santtu Raitala pudotti selvästi vauhtia, kunnes ruotsalaisvieras B.W.Rune nousi rinnalle.

Seuranneessa kilvanajossa Evartti osoitti selvän paremmuutensa ja eteni loppusuoralla ylivoimavoittoon. Hannu Torviisen ohjastama Grislefaksen kiri kakkosrahat Norjaan ja Harri Koivunen tahditti ruotsalaisen B.W.Runen kolmosrahoille.

Santtu Raitala kehui Evartin psyykettä:

– Kyseessä on poikkeuksellisen rautahermoinen ja rauhallinen hevonen. Viime vuonna jäätiin tässä kisassa laukan takia, mutta nyt oli meidän vuoro. Tähän kilpailuun tähdättiin kuninkuusravien jälkeen ja tuntuu todella mahtavalta, että onnistuttiin.

Tuota tunnetta lisää varmasti se, että Evartti palkittiin voitostaan 30 000 eurolla.

Kylmäveristen monten PM-titteli ratkaistiin tuttuun tapaan suomalaisomisteisten hevosten kesken.

Ekosalama johti pitkään, mutta sai päätöspuolikkaalla ankaraa painetta ja laukkasi. Valssaus eteni kärjessä loppusuoralle, mutta sen takaa rynnisti vahvasti Amoriini. Kromaus seuraili matkalla kärkiryhmää. Salolaisruuna ilmoittautui myös viimeisessä kaarteessa voittotaisteluun.

Viime metreillä kilpailu ykkössijasta muodostui kahden kaupaksi, jossa Pia-Maria Moilasen ratsastama ja Tero Silvaksen valmentama Amoriini oli turpakarvan verran edellä Kromausta. Hienosti kakkoseksi sijoittunutta salolaisruunaa ratsasti Maija Fors ja valmennuksesta vastaa Juha Jalonen .

Janita Antti-Roikon ratsastama ja Erkki Jänkälän valmentama Valssaus otti kolmosrahat Marttilaan.

Pia-Maria Moilanen oli yllättynyt voitosta:

– Tämä tuli kyllä aivan puskista, mutta hienolta tuntuu.

Myös 5-6 vuotiaitten kylmäveristen L.Fabritius Memorialissa voittajaa opasti Moilanen, tällä kertaa Pia-Marian isä Ari . Mies ajoi Seppo Suurosen valmentamaa V.G.Voittoa, joka jyräsi päätöskierroksella kuolemanpaikalta kärjessä matkanneen Pron ohi. Ykköstila oli V.G.Voitolle kauden kahdeksas. Ville Kalle oli paras 6-vuotias kolmossijallaan.

5-vuotiaitten lämminveristen L.Fabirius Memorialissa nähtiin tiukka loppusuoran taistelu. Siinä Tapio Perttusen Mask Off löi niukasti Kurri Jari Bokon. Quite Of Lover jätettiin tasaisessa rintamassa kolmanneksi.

Lämminveristen Auran Ajossa Pekka Korven American Hero oli nimensä mukainen. Ruuna otti mailin kiihdytyksessä johtopaikan ja piti sen helposti maaliin saakka. Global Withdrawl kiri kakkoseksi ennen Korven tallin toista edustajaa Hotshot Lucaa.

Salolaisen Sampo Kujalan ohjastama ja valmentama Gaboose on tehnyt viime aikoina hyviä juoksuja. Voimaeläncupin finaalissa tamma kiri hienosti kolmanneksi ennätysajallaan 15,7. Jukka Torvisen Goodlookin` Pepper vei voiton ja True Colors jaksoi kakkoseksi.

Erinomaisissa olosuhteissa ajetut PM-ravit sisälsivät jälleen hienoa raviurheilua. Toki tällä tarjonnalla yleisöä olisi voinut olla enemmänkin.