Riistakeskus myönsi Salon seudulle viisi ilveslupaa – ”Erittäin arvostettu metsästyssaalis”

Salon seudulle on myönnetty viisi ilveslupaa, kertoo Suomen riistakeskus tiedotteessaan.

Somerolla voidaan tappaa yksi, Kiskon piirissä yksi, Perniön seudulla yksi ja Salossa kaksi ilvestä. Kemiönsaari ja Marttilan seutu eivät saaneet lupia.

Koko maakunnassa lupia myönnettiin 11. Viime vuonna lupamäärä oli 14. Metsästysseurat olivat tänä vuonna jättäneet hakemuksia 37 ilvekselle.

– Ilves ei ole uhanalainen Suomessa eikä Varsinais-Suomessa. EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan ilves on kuitenkin tiukasti suojeltu laji. Koska ilveskanta ei ole uhattu, niin sanottu kannanhoidollinen poikkeuspyynti ja sitä kautta kannan säätely, on ollut mahdollista. Ilvesmetsästyksen vakiintuneista käytännöistä on kuitenkin valitettu, ja hallinto-oikeuksien tuoreet päätökset suojelussäädösten tulkinnoista ovat tuntuvasti kaventaneet riistahallinnon mahdollisuuksia säädellä ei pelkästään ilveskantaa vaan kaikkia suurpetokantoja, Suomen riistakeskuksen tiedotteessa todetaan.

Varsinais-Suomen ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 140–150 yksilöä. Kanta on hienoisessa kasvussa.

– Kannanhoidollisella pyynnillä halutaan ylläpitää kasvavankin ilveskannan hyväksyttävyyttä erityisesti maaseudulla. Ilves on myös erittäin arvostettu metsästyssaalis, tiedotteessa todetaan.